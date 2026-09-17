Pirelli F1 termine son test pour 2027 à Imola avec Racing Bulls et Ferrari

Pirelli a achevé hier à Imola sa deuxième et dernière journée d’essais consacrée au développement de ses pneumatiques de Formule 1 pour la saison prochaine. Après avoir travaillé mardi avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc , le manufacturier italien a cette fois confié ses pneus à Liam Lawson et Arvid Lindblad chez Racing Bulls, tandis qu’Antonio Giovinazzi poursuivait le programme au volant d’une Ferrari. Une nouvelle journée particulièrement dense, avec plus de 660 kilomètres parcourus par le pilote italien.

Les conditions sont restées estivales sur le circuit d’Imola, avec une température de piste ayant atteint 49°C, tandis que l’air est monté jusqu’à 31°C.

Liam Lawson, qui a disputé les trois derniers Grands Prix avec Red Bull, a effectué plusieurs relais de performance au cours de la matinée avec les gommes C3 et C4 prévues pour 2027. Le Néo-Zélandais a ensuite orienté son programme vers une série de longs relais avec le composé C4.

Arvid Lindblad a suivi un programme similaire au volant de la Racing Bulls. Le jeune pilote a toutefois consacré sa séance de l’après-midi aux pneumatiques C3 et C5 (les plus tendres), poursuivant ainsi l’évaluation des différentes solutions proposées par Pirelli dans le cadre du développement de la gamme destinée à la prochaine saison.

Le programme d’Antonio Giovinazzi était différent. Le pilote de réserve de Ferrari, champion du monde d’Endurance en titre, a travaillé exclusivement avec le composé C3. Son programme comprenait à la fois des simulations de qualifications et des relais de longue distance afin de recueillir des données sur le comportement du pneumatique dans différentes conditions d’utilisation.

Les trois pilotes ont accumulé un important volume de roulage.

Liam Lawson a bouclé 65 tours, soit 319 kilomètres, avec un meilleur temps de 1’18’’471. Arvid Lindblad a effectué 73 tours et parcouru 358 kilomètres, en signant un meilleur chrono de 1’18’’454. Antonio Giovinazzi a été le plus actif des trois. L’Italien a couvert 135 tours, correspondant à 663 kilomètres, avec un meilleur temps de 1’19’’894.

Cette deuxième journée a permis à Pirelli de conclure un programme particulièrement fourni à Imola. En tenant compte du roulage effectué mardi avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les deux journées d’essais ont représenté 400 tours, pour un total de 1 963 kilomètres parcourus.

D’autres photos de la séance d’hier sont disponibles sous l’article.

Le manufacturier italien va désormais poursuivre son travail avec une nouvelle séance d’essais programmée à la mi-octobre sur le circuit de Magny-Cours, en France.

Cette prochaine étape aura une particularité importante : le système d’arrosage artificiel du circuit sera utilisé afin de recréer des conditions humides et d’évaluer de nouvelles solutions destinées aux courses disputées sur piste mouillée.