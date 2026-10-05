Toyota claque la porte du WEC au nez d’Ocon pour 2027

Les perspectives d’Esteban Ocon pour la saison 2027 semblent encore se réduire. Alors que le Français quittera Haas au terme de la campagne actuelle, les spéculations l’envoyant vers le programme de Toyota en Championnat du monde d’Endurance ont été catégoriquement démenties par Alexander Wurz. Le constructeur japonais assure que ses équipages sont déjà complets pour l’année prochaine et ne souhaite pas bouleverser un équilibre construit sur le long terme. De son côté, Jacques Villeneuve estime qu’Ocon arrive à un moment où il doit s’interroger sur la suite qu’il souhaite véritablement donner à sa carrière.

Le départ d’Ocon de Haas étant désormais acté, l’avenir du Français reste l’une des interrogations du marché des pilotes pour 2027. Parmi les possibilités évoquées figurait un passage en WEC avec Toyota, une piste qui aurait permis au vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 de poursuivre sa carrière au plus haut niveau dans une autre discipline.

Mais du côté du constructeur japonais, cette hypothèse est désormais clairement écartée.

Interrogé par Formel1 sur les rumeurs associant Ocon au programme Toyota, Alexander Wurz, conseiller de la marque, a répondu qu’il n’y avait "rien derrière ces rumeurs".

La raison tient d’abord à la politique contractuelle du constructeur. Toyota planifie ses équipages en Endurance très longtemps à l’avance et ne dispose tout simplement d’aucun baquet disponible pour la prochaine saison.

"Les contrats sont à long terme et notre composition pour l’année prochaine est complète à 100%."

Au-delà de la seule question contractuelle, Toyota entend préserver la stabilité de ses équipages. En WEC, trois pilotes doivent partager la même voiture, ce qui impose selon Wurz une alchimie et des méthodes de travail qui demandent du temps avant d’être parfaitement établies.

L’ancien pilote de F1 insiste notamment sur la difficulté de faire cohabiter plusieurs personnalités fortes tout en trouvant des compromis communs sur les réglages et la manière de travailler.

"Lorsque vous mettez trois personnalités alpha dans une même voiture, il leur faut du temps pour s’accepter, pour trouver les bons réglages et la bonne manière de travailler ensemble. Vous ne pouvez pas simplement faire venir un autre pilote de l’extérieur et l’intégrer comme ça dans l’équipage."

Toyota n’envisage donc pas de modifier une organisation déjà établie uniquement pour accueillir Ocon. Si le Français souhaite se tourner vers l’Endurance en 2027, il devra ainsi chercher une opportunité ailleurs.

Alors que Toyota ferme cette porte, Jacques Villeneuve porte un regard particulièrement sévère sur la situation dans laquelle se trouve désormais Ocon.

Le Champion du monde 1997 considère que son départ de Haas ne doit pas être interprété uniquement à travers les difficultés rencontrées pendant la saison 2026. À ses yeux, il faut juger le Français sur l’ensemble de sa carrière en Formule 1, débutée il y a maintenant une décennie.

"Il a eu dix ans pour prouver sa valeur et cela n’a pas été suffisamment convaincant. C’était suffisamment convaincant pour que Haas le recrute, mais ensuite, il devait être nettement meilleur que Bearman, et cela n’a pas été le cas."

"Ocon arrivait avec une expérience considérablement supérieure à celle du Britannique. Dans cette logique on s’attend à s’imposer beaucoup plus clairement comme la référence."

Villeneuve estime désormais que le Français pourrait devoir revoir ses priorités pour la suite de sa carrière.

"Est-ce que vous voulez être en F1 ou est-ce que vous voulez être pilote professionnel ? Si vous voulez vraiment être reconnu en dehors de la F1, vous allez courir en WEC ou en IndyCar."