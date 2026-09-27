Pirelli apprécie d’avoir permis aux pilotes ’d’attaquer du début à la fin’ à Bakou

Pirelli avait prévu des stratégies à un seul arrêt ce samedi à Bakou, et le pneu dur n’a même pas été utilisé, tellement les gommes résistaient aux faibles contraintes du circuit azéri. Le manufacturier se félicite d’avoir permis aux pilotes d’attaquer fort tout au long de la course, même si le peu d’enjeu stratégique au fil de la course a fortement contribué à un spectacle plutôt timide au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

L’ensemble du plateau a donc utilisé une combinaison des deux composés les plus tendres, avec 12 pilotes ayant choisi de s’élancer en mediums et 10 en tendres, et une inversion lors des arrêts au stand, la plupart ayant été effectués pendant des neutralisations.

Dario Marrafuschi confirme que les prévisions de la firme étaient bonnes, puisqu’il ne faisait aucun doute avant la course que les pneus seraient solides. Le directeur de la compétition de Pirelli a détaillé la technique et les stratégies derrière cette course.

"La course a largement confirmé nos attentes d’avant-course. Les gommes tendres et médiums se sont révélées être les choix les plus efficaces, à tel point que le plateau était presque également réparti entre ces deux options au départ, quelle que soit la position sur la grille, certaines écuries optant même pour des stratégies pneumatiques différentes entre leurs deux pilotes" a-t-il expliqué.

"De nombreuses équipes ont tenté de prolonger le premier relais dans l’espoir de profiter d’une neutralisation de la course, un scénario qui s’est finalement concrétisé. En termes de comportement des pneumatiques, le niveau de dégradation extrêmement faible observé les jours précédents s’est confirmé durant le Grand Prix."

"Les gommes C4 et C5 ont toutes deux affiché une usure très limitée, sans phénomène de graining significatif, permettant aux pilotes de maintenir un rythme soutenu pendant la majeure partie de la course."

"Dans ces conditions, le pneu tendre a offert un avantage en matière d’adhérence et de confiance pour le pilote, un atout particulièrement précieux sur un circuit exigeant comme celui de Bakou, au point de s’imposer comme l’option la plus compétitive en course."

"L’exemple des deux pilotes Red Bull est révélateur : bien qu’ils disposaient de monoplaces identiques, leurs stratégies divergentes ont montré que celui chaussé des pneus à marquage rouge réalisait la meilleure performance."

"Dans l’ensemble, les pilotes ont pu attaquer du début à la fin sans avoir à gérer outre mesure leurs pneumatiques, ils se sont principalement concentrés sur le retour du train avant dans sa fenêtre de fonctionnement optimale après les différentes relances suivant les neutralisations, afin d’éviter les blocages de roues et les erreurs au freinage, des incidents qui se sont toutefois tout de même produits."

"De son côté, la gomme dure n’a joué aucun rôle dans la course, les performances des deux autres types de pneus rendant inutile le recours à une option plus conservatrice."