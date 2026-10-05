Komatsu révèle les ’regrets’ de Haas F1 après la course de Sepang
Un top 10 était jouable avec moins d’erreurs
Haas F1 n’a pas réussi à atteindre le top 10 à Sepang, malgré le fait qu’Esteban Ocon ait occupé la sixième place pendant une partie de la course, grâce à un choix inspiré sur les pneus intermédiaires en début de course. Le Français n’a pas pu tenir face aux autres équipes sur le sec, tandis qu’Oliver Bearman a été piégé par une stratégie avec un départ en pneus slicks qui a coûté très cher.
Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, admet que l’équipe a été trop passive et attentiste sur la stratégie de Bearman quand celle-ci s’est avérée ratée. Cependant, il salue les fulgurances de rythme de la VF-26 dans des conditions difficiles.
"Quelle course mouvementée ! Les conditions étaient très délicates, nous avons donc décidé de répartir les risques. Je regrette une décision cependant : ne pas avoir opté pour une stratégie différente juste après était une erreur, nous aurions vraiment dû faire rentrer Ollie aux stands dès que nous avons réalisé combien de temps au tour il allait perdre" indique le Japonais.
"Nous pensions que la piste allait sécher beaucoup plus vite, mais cela n’a pas été le cas. Nous n’étions pas les seuls mais nous n’aurions pas dû hésiter en suivant les autres qui restaient en piste."
"Parmi les points positifs, citons le rythme très solide d’Esteban lors du premier relais en pneus intermédiaires, ainsi que lors du relais suivant en pneus tendres face aux Racing Bulls en pneus durs."
"Malheureusement, il a élargi sa trajectoire à l’entrée des stands et notre arrêt n’a pas été optimal. Nous avons perdu une position au profit de l’une des Racing Bulls, puis nous avons trop sollicité les pneus neufs, ce qui a compromis la course d’Esteban."
"Ce fut une épreuve très difficile. Il y a eu des points positifs et des domaines où nous avons été performants, mais nous devons saisir cette occasion pour progresser globalement et nous concentrer sur Singapour afin de revenir dans la course."
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