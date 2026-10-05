Audi F1 rate le top 10 après un dimanche ’décevant et difficile’ à Sepang

Audi F1 a raté de peu les points à Sepang, pour le Grand Prix de Bahreïn. Nico Hülkenberg a encore terminé 11e, mais l’équipe n’a pas connu une course facile, avec une tentative de séparation des stratégies au départ qui a finalement coûté plus cher que prévu à l’équipe. Gabriel Bortoleto a ruiné sa course avec un accrochage, et l’équipe est frustrée d’avoir raté les points de peu, alors qu’elle vise maintenant régulièrement le top 10.

Allan McNish, le team principal de l’équipe, est revenu sur les choix stratégiques, les erreurs opérationnelles, et les performances de la R26. Il rappelle notamment que le team n’était pas loin d’atteindre la dixième place.

"Ce fut une course difficile. Les conditions météorologiques au départ étaient à la limite, pile au point de bascule entre les différents types de pneus, ce qui s’est traduit par un choix partagé sur la grille entre les pneus slicks et les intermédiaires" a déclaré l’Ecossais.

"Dès le tour de formation, il est apparu clairement que les intermédiaires étaient le bon choix. Nous avons donc effectué le changement et avons réussi à revenir à peu près à la position que nous occupions avant de passer aux slicks au huitième tour."

"Malheureusement, Gabi a eu un contact avec Sainz, ce qui a causé des dégâts et nécessité un arrêt aux stands supplémentaire. Il a finalement écopé d’une pénalité de dix secondes. Cela l’a concrètement écarté de la lutte pour les points."

"Nico, en revanche, a réalisé une belle course : je pense que la stratégie et les choix de pneus que nous avons faits étaient les bons. Malheureusement, cela n’a pas tout à fait suffi pour décrocher des points, Lindblad ayant dépassé Nico dans le dernier tour."

"C’est décevant de manquer les points dans le dernier tour pour la deuxième course consécutive. Nous avons été compétitifs tout au long du week-end, mais nous devons continuer à travailler dur pour trouver ce petit quelque chose en plus qui nous permettra de réintégrer le top 10."