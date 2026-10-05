Honda F1 va changer de directeur l’année prochaine, sans lien avec les difficultés de la marque

Honda F1 aura un nouveau directeur de la compétition l’année prochaine après le départ à la retraite de l’actuel PDG, Koji Watanabe, qui a contribué à gérer le retour officiel du constructeur en Formule 1. Il était déjà impliqué dans le projet lors de la série de titres mondiaux avec Red Bull, et il a donné l’impulsion du retour officiel pour cette nouvelle ère avec Aston Martin, dont les débuts ont été particulièrement difficiles.

Watanabe sera remplacé à la tête de Honda Racing Corporation par Keiichi Yasuda à partir du 1er janvier, un peu plus tôt que les changements au niveau de la direction qui interviennent généralement en avril pour s’aligner sur la saison de sport automobile.

"Honda Racing Corporation (HRC) annonce son président-directeur général. Koji Watanabe, qui occupe actuellement les fonctions de président-directeur général, prendra sa retraite à compter du 1er janvier 2027, et l’actuel vice-président exécutif et directeur représentatif Keiichi Yasuda lui succédera en tant que nouveau président-directeur général de HRC" a écrit la marque.

Watanabe a expliqué la manière dont il envisage sa fin de carrière, et il revient sur ce qu’il a effectué à la tête du HRC, notamment en ajoutant la Formule 1 au portefeuille de l’entreprise, qui était uniquement liée au MotoGP au départ.

"C’est un honneur pour moi d’avoir été président de HRC aux côtés de collègues formidables" note Watanabe. "Je me suis lancé dans le projet d’intégrer le développement des courses automobiles au sein de HRC, lorsque je suis devenu responsable des opérations et de la communication du sport automobile en tant que directeur général de Honda pour les opérations de marque et de communication en 2020."

"HRC était auparavant une entreprise de course moto, et j’y ai intégré la course automobile. En 2022, j’ai assumé le poste de président de la nouvelle entité HRC, unifiant les activités de sport automobile moto et auto."

"Depuis lors, nous avons acté notre retour en F1, élargi notre structure mondiale de sport automobile en réorganisant HPD aux États-Unis en HRC US et en établissant HRC UK, et nous avons œuvré à la construction de la marque mondiale de HRC. Pour les trois mois restants de ma présidence, je continuerai à faire de mon mieux, en visant la victoire jusqu’à la toute fin."

Yasuda est actuellement vice-président exécutif et directeur représentatif de HRC. À l’instar de Watanabe, c’est un homme de l’entreprise qui travaille chez Honda depuis 1990. Yasuda est issu du département des ressources humaines de Honda, avec un intérêt pour ses activités liées à la moto, et il a rejoint HRC en 2026.

"Je considère qu’il est de ma mission de perpétuer fermement la base solide bâtie par Watanabe. De la faire évoluer davantage, de fédérer le vecteur de chacun vers l’unique objectif de gagner en course, et de rendre HRC encore plus fort" a déclaré Yasuda.

"En mettant à profit mon expérience de gestion en tant que président d’entités locales à l’étranger et mon parcours dans les RH, je me concentrerai sur l’investissement dans les personnes et le renforcement de notre organisation vers la victoire."

"Je me consacrerai à bâtir un HRC dont les défis résonnent auprès de nos parties prenantes et des fans de sports mécaniques, afin que nous puissions partager ensemble l’émotion de la victoire."