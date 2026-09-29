La F1 s’attaque aux courses à un arrêt avec de nouveaux pneus en 2027

La Formule 1 et Pirelli travaillent à rendre les pneumatiques plus sensibles à la dégradation en 2027, avec l’objectif de favoriser une plus grande diversité stratégique et de réduire le nombre de Grands Prix disputés avec un seul arrêt. Si certaines courses de la saison 2026 ont déjà imposé une gestion beaucoup plus complexe des gommes, la majorité des épreuves ont jusqu’à présent favorisé une stratégie à un seul passage par les stands, comme ce fut encore le cas en Azerbaïdjan.

Sur les 15 Grands Prix déjà disputés cette saison, neuf ont en effet été bouclés avec un seul arrêt par la majorité du peloton, y compris par le vainqueur.

La situation n’est cependant pas identique sur tous les circuits. Le Grand Prix de Hongrie avait par exemple proposé un scénario radicalement différent, puisque Lando Norris s’y était imposé avec une stratégie à trois arrêts en raison de l’importante usure des pneumatiques.

Mais ce type de course est resté minoritaire jusqu’à présent. Cette tendance s’explique en partie par les conditions particulières dans lesquelles Pirelli a dû concevoir ses pneumatiques 2026. Le manufacturier italien avait développé sa gamme actuelle tout au long de la saison précédente, alors qu’aucune monoplace répondant au règlement technique 2026 n’existait encore.

Pirelli devait donc travailler à partir d’estimations et de simulations fournies par les équipes concernant les caractéristiques attendues de leurs futures voitures. L’une des principales inconnues concernait les niveaux d’appui aérodynamique et, par conséquent, les charges qui seraient appliquées aux pneumatiques.

Or les données transmises par les différentes écuries présentaient des écarts considérables. En août 2025, il avait été révélé que les simulations des équipes affichaient jusqu’à 30% de différence en matière d’appui aérodynamique. Un écart qui, transposé en performance pure, aurait correspondu à environ quatre secondes au tour.

Pirelli devait pourtant développer une gamme capable de fonctionner sur l’ensemble de ce spectre. Le manufacturier disposait certes de monoplaces dites "mulets," fournies par les équipes et adaptées afin de reproduire certaines caractéristiques aérodynamiques du règlement 2026. Mais celles-ci restaient imparfaites.

Elles n’utilisaient notamment pas les groupes propulseurs 2026 et ne pouvaient donc pas reproduire leurs caractéristiques particulières.

Pour les pneumatiques 2027, la situation est très différente. Pirelli peut désormais mener ses essais avec les monoplaces et groupes propulseurs actuellement utilisés. Le manufacturier dispose ainsi d’informations beaucoup plus représentatives concernant les charges réellement imposées aux pneumatiques.

Plusieurs journées d’essais spécifiques ont déjà été organisées. La plus récente s’est déroulée à Imola après le Grand Prix d’Espagne disputé à Madrid. Ferrari y était présente avec Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi, tandis que Racing Bulls avait confié ses essais à Liam Lawson et Arvid Lindblad.

Les deux équipes ont parcouru au total 400 tours afin d’évaluer les prototypes destinés à la saison prochaine. Et l’un des objectifs principaux est désormais clairement établi : augmenter volontairement la dégradation.

Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli, explique que la possibilité de travailler directement avec les monoplaces actuelles a profondément amélioré la qualité des données disponibles.

"Nous avons travaillé cette année non pas avec des mulets, mais avec les véritables voitures de cette saison, donc c’était bien mieux pour nous afin d’avoir une vision claire."

"Ensuite, notre objectif était moins lié à l’équilibre de la voiture et à sa stabilité en elle-même. Il concernait davantage la création d’un niveau de dégradation supérieur."

"Nous avons donc travaillé sur la structure afin de générer davantage de dégradation. Nous avons testé différentes solutions pour créer davantage de dégradation sur les pneus avant, ainsi que d’autres solutions générant davantage de dégradation sur le train arrière."

"Pour le moment, je ne veux pas entrer trop dans les détails concernant ces solutions, mais l’idée consistait simplement à augmenter le niveau de perte de performance parce que nous avons constaté que, particulièrement pendant la première partie de la saison mais également lors d’autres courses, cette perte de performance était assez faible."

"Nous avons travaillé sur la structure elle-même afin de générer davantage de chaleur et de dégradation thermique."

"Ensuite, évidemment, il nous reste encore les essais concernant la gamme de mélanges et la définition de cette gamme pour la saison prochaine. C’est donc un autre sujet que nous devons prendre en considération dans cette discussion."

Moins de courses à un seul arrêt en 2027 ?

Une augmentation de la dégradation pourrait avoir un effet direct sur les stratégies. Avec des pneumatiques perdant davantage de performance au fil des tours, rester en piste très longtemps avec le même train deviendrait moins avantageux.

Le coût en temps d’un arrêt supplémentaire pourrait alors être compensé plus régulièrement par la performance offerte par des gommes plus fraîches. Cela pourrait favoriser les stratégies à deux arrêts, voire davantage dans certaines conditions, et rendre plus difficile la gestion d’un Grand Prix complet autour d’un unique passage par les stands.

"La tendance actuelle explique l’intérêt porté à cette évolution. Avec neuf des 15 premiers Grands Prix de 2026 majoritairement disputés avec une stratégie à un arrêt, Pirelli dispose désormais d’un échantillon concret permettant d’orienter le développement de sa prochaine génération de pneumatiques," confie Berra.

"Mais la structure ne représente qu’une partie du travail. Nous devons encore déterminer quels mélanges constitueront la gamme 2027, et leur comportement aura lui aussi une influence importante sur la dégradation et les choix stratégiques."

Le programme de développement va donc se poursuivre dans les prochaines semaines. Le prochain essai consacré aux pneumatiques 2027 est prévu à la mi-octobre sur le circuit de Magny-Cours.

Cette fois, le travail ne concernera pas les gommes pour piste sèche. S’il ne pleut pas, Pirelli prévoit d’utiliser un arrosage artificiel sur le circuit français afin de tester les pneumatiques destinés aux conditions humides.