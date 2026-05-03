Double crash à Miami en vidéos : Gasly en tonneaux et Hadjar piégé dès le 6e tour

Le début du Grand Prix de Miami a viré au chaos ce dimanche, avec une double élimination spectaculaire dès le sixième tour impliquant Isack Hadjar et Pierre Gasly, chacun victime d’un incident distinct sur le tracé floridien.

Sur le sinueux et piégeux tracée de Miami, Hadjar a été le premier à partir à la faute. Le pilote Red Bull a heurté le mur après avoir légèrement coupé la chicane technique et bosselée située en fin de tour. Le contact a eu des conséquences immédiates, cassant la colonne de direction de sa monoplace et provoquant son abandon sur-le-champ (voir la 2e vidéo ci-dessous).

Quelques instants plus tard, la situation s’est encore aggravée avec un accident impressionnant impliquant Pierre Gasly. Engagé dans une lutte roue contre roue avec Liam Lawson à l’approche du dernier virage, le Français a été retourné en tonneau après un contact entre les deux voitures. Malgré la violence de l’incident, le pilote Alpine est parvenu à s’extraire seul de sa monoplace, visiblement indemne (voir la 1ère vidéo ci-dessous).

Ces deux abandons coup sur coup ont plongé la course dans la confusion, contraignant la direction de course à déployer la voiture de sécurité. L’écurie Racing Bulls a également été contrainte à l’abandon pour Lawson dans cet enchaînement d’événements.

L’accrochage entre Gasly et Lawson fait désormais l’objet d’une enquête de la part des commissaires. Si la responsabilité du pilote néo-zélandais est établie, une éventuelle pénalité pourrait être reportée sur la prochaine manche du championnat, à savoir le Grand Prix du Canada.

Au même moment, Isack Hadjar a été contraint à l’abandon après avoir percuté les barrières de sécurité au sixième tour.

Le Français a perdu le contrôle de sa RB22 dans la chicane précédant la longue ligne droite du retour, avant les stands,

Le tonneau de Pierre Gasly :

L'Alpine de Pierre Gasly en tonneau après un accrochage avec Liam Lawson 😱😱#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/OZ9LytTYq9 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 3, 2026

L’abandon pour Isack Hadjar :