’Vous allez être choqués’ : l’alerte de Gasly sur la pluie avec ces nouvelles F1

Le Grand Prix du Canada qui se dispute ce week-end pourrait se dérouler sous la pluie et Pierre Gasly a lancé aujourd’hui un avertissement clair à ses rivaux : les monoplaces de F1 2026 pourraient réserver de très mauvaises surprises en conditions humides. Le pilote de Alpine F1, fort d’un récent test privé avec les pneus pluie Pirelli à Magny-Cours, estime que les équipes ne sont pas encore pleinement préparées à ce scénario avec la génération actuelle de voitures. Une mise en garde d’autant plus sérieuse que les prévisions météorologiques annoncent un possible épisode pluvieux dimanche à Montréal, ce qui constituerait alors la première course disputée sous la pluie avec ces F1 nouvelle génération.

Ce test effectué lors de la pause entre Miami et Montréal, combiné au shakedown d’Alpine pour son A526 réalisé en début d’année à Silverstone dans des conditions similaires, a renforcé la conviction du Français que les équipes pourraient être confrontées à une situation délicate si la pluie s’invite en course.

Alors que plusieurs pilotes ont déjà exprimé leurs inquiétudes sur le comportement des voitures dans ces conditions, Gasly estime avoir désormais une vision plus précise du problème après ses roulages récents avec Pirelli, même s’il reste volontairement évasif sur les détails techniques.

"Vous allez être choqués," a-t-il prévenu à Montréal en conférence de presse, en se tournant vers George Russell et Arvid Lindblad à ses côtés (photo ci-dessous).

"Je suis content d’avoir fait ces deux jours. Ça va être intéressant pour vous, les gars."

Revenant sur son premier contact marquant avec une monoplace actuelle en conditions humides à Silverstone, il rappelle : "J’ai eu Silverstone le 21 janvier, et c’était mémorable, je pense que ça restera gravé en moi pour toujours."

"Magny-Cours, c’était aussi quelque chose."

Interrogé sur les raisons de ces difficultés potentielles en conditions de pluie avec la nouvelle génération de voitures, le pilote Alpine a volontairement éludé la réponse.

"Vous ne voulez pas que je réponde à cette question," a-t-il simplement lancé.

Au-delà de ces préoccupations liées à la météo, Alpine arrive néanmoins au Canada avec un certain optimisme après un week-end encourageant à Miami. L’écurie a en effet placé ses deux voitures en Q3 et signé des résultats solides dans les deux courses du week-end.

Gasly souligne une dynamique positive avant Montréal.

"Nous avons tiré de bons enseignements de Miami et je pense que nous arrivons ici avec plus de réponses."

"Il y a encore des choses à tester en Libres pour bien comprendre ce que nous avons mis sur la voiture lors de la dernière course."

"Mais je suis convaincu que nous avons fait le pas en avant dont nous avions besoin."

Il rappelle également la compétitivité affichée en Floride : "Le rythme était bon à Miami."

"Nous avons vu les deux voitures en Q3, nous avons terminé 8e dans la sprint, et Franco (Colapinto) a terminé 7e en course."

"Je pense qu’il y a une vraie dynamique positive en cours, et nous devons continuer à pousser et essayer d’en extraire encore plus de nous-mêmes."