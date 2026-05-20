Alpine a-t-elle enfin trouvé les réponses aux difficultés de Gasly ?

Alpine F1 retrouve l’Amérique du Nord à l’occasion du Grand Prix du Canada disputé sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Pierre Gasly et Franco Colapinto disputeront la cinquième manche de la saison de Formule 1 dans la province francophone du Québec. Situé sur l’île Notre-Dame, l’île artificielle ayant accueilli les Jeux olympiques d’été de Montréal en 1976, le Circuit Gilles Villeneuve est le théâtre de Grands Prix depuis 1978 et reçoit pour la première fois cette année un week-end Sprint.

Le tracé mêle gros freinages, chicanes serrées et longues lignes droites, avec plusieurs zones de dépassement, notamment au premier virage et à l’épingle du virage 10. Un défi qu’est prêt à relever Pierre Gasly après une pause de trois semaines qui a suivi le Grand Prix de Miami au début du mois de mai. Une course qui reste encore marquée par son tonneau, heureusement sans gravité pour le Français.

"Je me sens prêt à retrouver la piste et la compétition. Évidemment, mon week-end à Miami s’est conclu de manière décevante. Ce n’est jamais comme cela que l’on souhaite terminer un Grand Prix et, fort heureusement, je vais bien grâce au niveau de sécurité offert par la Formule 1."

"Ces dernières semaines ont été bien remplies. J’ai notamment roulé sur deux anciens théâtres du Grand Prix de France, ce qui est toujours un moment particulier pour plusieurs raisons. J’ai pris le volant de la Renault RS10 de 1979 lors du Grand Prix Historique sur le Circuit Paul Ricard. C’était un événement fantastique et émouvant. Cette voiture a remporté le Grand Prix de France 1979 avec Jean-Pierre Jabouille, et c’était formidable de voir son fils Victor assister aux démonstrations."

"J’étais ensuite à Magny-Cours pour deux journées d’essais de pneumatiques pluie pour Pirelli. Deux circuits magnifiques, deux monoplaces très différentes, et c’était tout simplement un plaisir de pouvoir piloter en France, ce qui est assez rare pour moi de nos jours."

"Nous nous rendons maintenant dans le Montréal francophone pour un nouveau week-end Sprint. Je ne me sentais pas totalement à l’aise à Miami et nous avons pris le temps d’essayer de comprendre pourquoi. Je pense que nous avons des réponses et quelques pistes à explorer au Canada. L’objectif est de poursuivre notre dynamique et de marquer un maximum de points lors du Sprint et du Grand Prix. Je suis prêt et impatient d’y être."

Son équipier Franco Colapinto, qui s’est distingué par une belle 7e place à Miami, veut démontrer au Canada qu’il est enfin sur une bonne lancée durable.

"Je suis ravi de reprendre le volant au Canada, surtout avec un nouveau week-end Sprint. Je veux vraiment mettre à profit notre week-end très positif à Miami, avec nos tops dix lors des deux séances de qualifications et le meilleur résultat de ma carrière jusqu’ici en Formule 1. Cela fait maintenant un an depuis ma première course avec l’équipe et Miami montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous avons bien commencé la saison."

"Ces deux dernières semaines, j’ai pu passer du temps à Enstone et nous sommes revenus sur ce bon résultat tout en réalisant un travail important au simulateur pour préparer Montréal. Le circuit est très plaisant, et c’en est enfin un sur lequel j’ai déjà couru. Entre ses longues lignes droites, ses virages serrés et ses chicanes où l’on rase les murs, c’est excellent pour l’adrénaline !"

"Ce sera notre troisième week-end Sprint de l’année et, comme toujours, le temps en piste sera crucial. Nous allons tous travailler dur pour maintenir la dynamique positive au sein de l’équipe et viser à nouveau un bon week-end."

Steve Nielsen, le directeur général d’Alpine F1, est également optimiste pour l’A526 à Montréal, d’autant plus que la monoplace aura encore droit à quelques nouveautés.

"Nous nous rendons à Montréal prêts à relever le défi d’un nouveau week-end Sprint, le troisième déjà cette saison. Nous sommes repartis de Miami en étant plutôt satisfaits, avec des unités supplémentaires à notre compteur grâce à la septième place de Franco dimanche, son meilleur résultat en Formule 1, et le point de Pierre au Sprint."

"Nous avons pu confirmer la compétitivité de notre package actuel et sa capacité à marquer de gros points sur différents types de circuits. Nous n’avions apporté que de petites évolutions à Miami, comme nous comptons le faire cette semaine encore à Montréal. Il est donc encourageant de constater que nous parvenons à extraire le maximum de ce que nous avons entre les mains tout en développant progressivement notre monoplace afin d’introduire davantage d’éléments de performance sur certaines manches européennes."

"C’était formidable de voir Franco à l’aise lors de la dernière course. Nous voulons désormais qu’il reproduise ce niveau de performance avec régularité chaque week-end. Compte tenu de ses prestations depuis le début de saison, nous avons également approfondi notre analyse du côté de Pierre pour comprendre pourquoi il n’était pas pleinement satisfait tout au long du rendez-vous de Miami. Nous avons des pistes et des éléments pouvant expliquer ce qui s’est produit et nous espérons que les deux voitures seront dans le match et dans les points au Canada afin de construire une belle dynamique dans une période très chargée du calendrier."

L’Alpine Academy sera également présente avec quatre membres à l’œuvre à Montréal. Après une prestation impressionnante avec la victoire de Gabriele Mini en course principale, la pole position de Kush Maini et le podium d’Alex Dunne en course sprint à Miami, les pilotes Alpine alignés en Formule 2 s’apprêtent eux aussi à découvrir le Canada. Tous trois auront à cœur de poursuivre leur belle dynamique. Nina Gademan représentera l’équipe en F1 Academy sur les terres de son premier podium dans la catégorie en 2025. Actuellement troisième du classement général, elle cherchera à s’appuyer sur ses résultats l’an passé lors des trois confrontations au programme.