Antonelli enchaîne et remporte le GP de Miami devant Norris et Piastri

Après deux journées de roulage sous le soleil de la Floride, c’est une météo très différente qui accueille les pilotes pour la fin de ce Grand Prix de Miami. En effet, la pluie s’est abattue sur le tracé dans la matinée, et des risques d’orages sont présents pour l’après-midi.

C’est pour cela que la direction de course a décidé hier, en accord avec les teams, d’avancer le départ de la course, initialement prévu à 22h, heure française, et qui va se tenir à 19h sur notre fuseau.

Andrea Kimi Antonelli a signé sa troisième pole position en carrière, la troisième consécutive, et il sera aux côtés de Max Verstappen en première ligne. Charles Leclerc sera troisième sur la grille, et avec les bons départs des Ferrari depuis le début de saison, il sera un des favoris pour virer en tête au départ.

Lando Norris sera quatrième sur la grille devant deux autres Britanniques, George Russell et Lewis Hamilton. Oscar Piastri sera accompagné de Franco Colapinto en quatrième ligne, et Pierre Gasly sera avec Nico Hülkenberg juste derrière.

Liam Lawson et Oliver Bearman sont en sixième ligne devant Carlos Sainz et Esteban Ocon, puis Alex Albon et Arvid Lindblad. Fernando Alonso et Lance Stroll sont en neuvième ligne, devant des Cadillac à la peine, Valtteri Bottas ayant battu Sergio Pérez. Gabriel Bortoleto, accablé par les soucis, s’est qualifié dernier.

18h00 : La Formule 1 est sur le point de réussir son pari quant au décalage de la course, car les prévisions sont pour le moment positives quant à la météo à attendre pour cette course. Une averse pourrait passer au moment du départ, mais les orages devraient arriver plus tard. Et pour le moment, la piste est sèche et la pluie n’est pas présente à Miami.

18h02 : Isack Hadjar n’est pas présent dans l’énumération de la grille ci-dessus et pour cause : le Français s’était qualifié neuvième, mais il a été disqualifié à cause d’une infraction technique. Il s’élancera depuis la voie des stands.

18h06 : Red Bull a profité de la mauvaise nouvelle pour modifier de nombreux éléments sur la voiture du Français. Il a notamment une nouvelle batterie, ainsi qu’une nouvelle unité de contrôle électronique. Cela représente 20 places de pénalité, et donc un départ en fond de grille, mais c’est absorbé par son départ depuis les stands, et il disposera de ces pièces dans son quota.

18h11 : La FIA, via son président Mohammed Ben Sulayem, a révélé ce matin que la F1 se verrait imposer le retour du V8 en 2031 pour la prochaine génération de moteurs, avec une baisse drastique de l’hybridation. Une annonce à laquelle les motoristes n’ont pas réagi, alors qu’il a dit qu’ils ne seraient pas consultés. Mais avec des blocs plus gros et un retour au thermique contraire à la dynamique du marché automobile, on peut légitimement se demander si Ben Sulayem n’avait pas simplement envie de faire une déclaration populiste pour surfer sur la vague de polémiques entourant la nouvelle génération de F1.

18h14 : Ferrari pourrait voir deux de ses innovations techniques présentes sur la SF-26 interdites à moyen terme, comme nous le rapportions ce matin.

18h16 : Au milieu des polémiques, les monoplaces 2026 ont trouvé du soutien après les modifications apportées pendant la pause d’avril, et plusieurs pilotes se sont félicités des changements effectués.

18h19 : La bonne nouvelle est aussi venue du coté d’Aston Martin. Outre des qualifications un peu plus encourageantes que lors des courses précédentes, l’AMR26 s’est surtout débarrassée de ses vibrations, avec comme espoir une meilleure fiabilité.

18h21 : Kimi Antonelli, qui partira en pole position, s’est exprimé avant de monter dans sa Mercedes : "Je me sentais bien ici dès les premiers tours, comme l’an dernier, et cette année, c’était encore mieux. J’en suis donc très content. Mais aujourd’hui, c’est un tout autre jour, les conditions sont très incertaines, mais nous essaierons d’être prêts à toute éventualité. Avec un peu de chance, ça part sur le sec."

18h23 : Max Verstappen, qui s’élance de la deuxième place, évoque la pluie possible pendant la course : "Attendons de voir la quantité de pluie qu’il va tomber. Hier, et globalement tout le week-end jusqu’à présent, les conditions ont été très positives pour nous. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée pendant la course."

"Et s’il pleut, on s’adaptera. Je n’ai rien contre la conduite sous la pluie, mais je sais aussi que ce sera très délicat ici s’il pleut, car il y a beaucoup d’eau stagnante à gérer. Je ne pense donc pas que ce sera une course facile."

18h24 : Williams travaille sur l’aileron avant de Carlos Sainz, visiblement pour corriger des défauts sur la pièce. Cela pourrait être important pour l’Espagnol, car il n’a qu’un seul aileron évolué à sa disposition, et changer de pièce avant la course serait synonyme de changement de spécification, ce qui le ferait perdre sa place sur la grille.

18h25 : 4e sur la grille, Lando Norris prie pour de la pluie : "Je me sens bien. J’ai hâte de voir la météo aujourd’hui. Le week-end s’est bien passé jusqu’à présent et nous espérons que ça va continuer, mais on verra ce que donnera la pluie. Ca pourrait être le bon coup de pouce qui nous manque."

18h28 : Cadillac F1 ne devrait pas jouer devant aujourd’hui mais c’est tout de même une grande première pour l’équipe américaine devant son public. Dan Towriss, PDG de l’équipe, est très fier.

"C’est formidable de courir ici devant nos supporters américains. C’est notre quatrième course, et depuis Melbourne, l’équipe continue de se souder et de se perfectionner sous nos yeux. Nous avons apporté des améliorations, et la performance est au rendez-vous. Hier, quelques petits problèmes techniques sont apparus, mais c’est normal pour une équipe qui débute cette année. La progression est là, la performance continue de s’améliorer, et nous visons le milieu de peloton tout en poursuivant notre ascension."

18h33 : La grosse cellule pluvieuse qui approche de Miami Gardens s’est divisée en plusieurs petits fronts nuageux, et un seul semble se diriger vers le circuit. Soit il passera dessus, soit il passera à côté, mais il est possible que la pluie ne vienne pas perturber la course.

18h35 : Les pilotes ont rejoint la grille de départ avec des pneus slicks, sur un asphalte bien sec. Si la pluie venait à contourner le circuit, la course se déroulerait entièrement sur piste sèche.

18h38 : Si c’est le cas, Pirelli prévoit un seul arrêt, mediums-durs ou tendres-durs. On a vu hier chez Cadillac que les durs ne sont pas idéaux en termes de rythme, et la possibilité d’un double arrêt avec deux relais en tendres et un relais en mediums n’est pas à exclure. En revanche, un seul arrêt avec tendres puis mediums semble très peu probable.

18h43 : Hamilton espère quant à lui des conditions sèches et humides au fil de la course : "Je suis super enthousiaste. Ce sont exactement les conditions dans lesquelles j’ai toujours aimé courir. Les conditions variées de la Formule 2 rendaient la course vraiment passionnante ; c’était l’une des courses les plus passionnantes que j’ai vues depuis longtemps. J’espère donc que ce sera le cas pour nous aujourd’hui."

18h47 : Zak Brown, le PDG de McLaren, explique que son équipe peut faire mieux aujourd’hui qu’hier en qualifications : "On n’a tout simplement pas réussi à trouver le bon réglage. Sprint était vraiment très performant. On a laissé passer une occasion lors des qualifications. Il y a eu beaucoup de petits problèmes, mais je pense qu’on va progresser en course."

18h48 : Il salue la bonne décision d’avoir changé l’horaire, même si la pluie n’est pas exclue : "Au départ, on pensait qu’il allait pleuvoir au départ, mais ça n’a pas l’air d’être le cas pour l’instant. Si ça arrive, ça risque d’être assez violent, donc on doit déterminer si on joue la carte de la longueur ou si on vise la mi-course."

18h50 : L’averse qui se rapproche du circuit est à 25 kilomètres de Miami, et si elle touche le circuit, ce sera dans le premier quart d’heure de la course. Pour l’instant, elle est sur une trajectoire qui l’amène près du circuit.

18h52 : C’est un problème d’activation du mode ligne droite qui touchait l’aileron avant de Sainz avant la mise en grille. Williams a réussi à le résoudre et évite de devoir changer de spécification.

18h55 : Toute la grille a chaussé les pneus mediums, pour avoir un bon compromis entre rythme correct et longévité au cas où une averse arrive un peu plus tard.

18h57 : Bearman a un problème de bouton de radio et prévient son équipe qu’il devra changer de volant.

18h59 : Erratum : contrairement à ce qu’annonce l’application de live timing de la F1, Hadjar a des pneus durs.

Départ : Très bon départ de Leclerc et de Norris qui tentent de déborder par les côtés, et Antonelli et Verstappen se ratent au freinage. Verstappen tente d’accélérer tôt et fait un tête-à-queue au milieu de la piste ! Leclerc prend la tête.

Tour 1 : Colapinto attaque Hamilton mais les deux hommes se touchent ! Leclerc est en tête devant Antonelli, Norris et Piastri. Russell suit devant Hamilton, Colapinto, Lawson, et Verstappen dépasse les Williams en emmenant encore une voiture à l’extérieur. Sainz a été poussé par Verstappen, qui conduit erratiquement pour rattraper son erreur et enchaîne les touchettes. Hülkenberg a dû repasser par les stands.

Tour 2 : Leclerc essaie de créer l’écart mais n’y parvient pas, alors que Verstappen dépasse Lawson.

Tour 3 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’32"770, tandis que Russell dépasse Piastri après une erreur de l’Australien. Verstappen est toujours huitième derrière Colapinto, tandis que Lawson et Albon ferment le top 10. Gasly suit devant Sainz, Bearman, Ocon, Lindblad, Stroll, Hadjar, Pérez, Bortoleto, Alonso, Bottas et Hülkenberg.

Tour 4 : Leclerc a six dixièmes d’avance sur Antonelli, qui tente de l’attaquer mais n’y parvient pas. Norris suit à une seconde, et Russell est légèrement détaché. Piastri et Hamilton suivent devant Colapinto, qui retient toujours Verstappen, dont l’aileron avant est endommagé. Hamilton a lui aussi des dégâts après l’accrochage avec Colapinto, les commissaires n’enquêtent pas dessus. Et Antonelli passe Leclerc !

Tour 5 : Leclerc reste proche de l’Italien, et Norris en a profité pour se approcher ! Et Leclerc repasse dans le deuxième secteur. Russell est à près de deux secondes pour le moment. Verstappen est revenu sur Colapinto, et Albon a passé Lawson. Hadjar remonte et pointe au 15e rang.

Tour 6 : Hadjar s’est crashé ! Le pilote Red Bull va bien mais s’énerve, et il est dans le mur. Le drapeau jaune met du temps à être déclenché, mais la Safety Car est déclenchée. Et Gasly est également dans le mur, la voiture est à cheval sur les pneus mais le Français va bien ! Lawson est aussi au ralenti, un accrochage s’est sûrement produit.

Tour 7 : La course est donc neutralisée, et Verstappen en profite pour passer au stand afin de changer son aileron. Il ressort 16e en pneus durs. Bottas s’est également arrêté. Le replay montre que Gasly a en fait effectué un tonneau après avoir été harponné par Lawson !

Tour 8 : Leclerc mène devant Norris, qui a passé Antonelli avant la neutralisation. Russell est quatrième, devant Piastri, Hamilton, Colapinto, Albon, Sainz et Bearman. Ocon est 11e devant Lindblad, Pérez, Bortoleto, Stroll, Verstappen, Alonso, Bottas, et Hülkenberg est encore au stand. Lawson a abandonné, tout comme Gasly et Hadjar.

Tour 9 : Sainz est très énervé par Verstappen : "Il m’a poussé, il pense qu’il peut faire n’importe quoi parce qu’il se bat dans le peloton". Les commissaires n’ont même pas enquêté sur une manœuvre qui est pourtant punie systématiquement depuis deux ans.

Tour 10 : Une première cellule pluvieuse a évité le circuit, mais une autre pourrait d’arriver d’ici 20 minutes. Et la direction de course annonce l’abandon de Hülkenberg. Il n’y a donc plus que 18 voitures en course après 10 tours sur les 57 au programme.

Tour 11 : Pour revoir l’accident de Hadjar et le tonneau de Gasly, c’est sur cette page. La piste est nettoyée, et la voiture de sécurité va s’effacer !

Tour 12 : Leclerc relance comme il faut, mais Norris et Antonelli sont très proches. Piastri attaque Russell et le dépasse ! Ils créent un écart avec le top 3, tandis que Hamilton attaque Russell, en vain. Verstappen a déjà dépassé Stroll.

Tour 13 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’32"556 et il reste proche de Leclerc, tandis qu’Antonelli tient à moins d’une seconde. Piastri et Russell sont décrochés, tandis que Verstappen a dépassé Lindblad, Bortoleto et Pérez, et pointe 12e. Norris attaque Leclerc et passe en tête ! Leclerc se fait attaquer par Antonelli et il parvient à rester deuxième malgré une attaque de l’Italien, qui l’a passé à la fin du tour.!

Tour 14 : Antonelli reprend la deuxième place, et ils perdent un peu de temps sur Norris, qui porte son avance à plus d’une seconde. Piastri et Russell ne parviennent pas à en profiter, et Hamilton est toujours dans le sillage de Russell. Colapinto, Albon, Sainz et Bearman complètent toujours le top 10.

Tour 15 : Norris a 1"7 d’avance sur Antonelli, qui voit Leclerc rester proche. Piastri est revenu à moins d’une seconde. Sainz se défait d’Albon, et Verstappen a dépassé Ocon.

Tour 16 : Norris creuse l’écart et a maintenant plus de deux secondes d’avance sur Antonelli, qui a une seconde de marge sur Leclerc. Piastri et Russell suivent devant Hamilton, Colapinto et les Williams. Verstappen est dixième après s’être défait de Bearman, qui a fait une erreur.

Tour 17 : Verstappen a été noté par les commissaires pour avoir franchi la ligne de sortie des stands, et cela pourrait amener une pénalité. Il se défait d’Albon en piste. Piastri dépasse Leclerc mais le Monégasque repasse !

Tour 18 : Norris a toujours 2"5 d’avance, te Antonelli a maintenant repoussé Leclerc à plus de 3 secondes. Piastri, Russell et Hamilton sont dans leur sillage. Colapinto est à 3 secondes, et Verstappen a passé Sainz.

Tour 19 : Norris a maintenant 3 secondes d’avance sur Antonelli, qui a lui-même 3"7 de marge sur Leclerc. Piastri et Russell sont toujours dans son sillage, Hamilton est légèrement en retrait. Colapinto a encore 1"7 d’avance sur Verstappen. Une averse pourrait arriver dans 2 ou 3 tours.

Tour 20 : Norris garde 2"5 d’avance et Leclerc est à 4 secondes. La décision concernant Verstappen aura lieu après la course...

Tour 21 : Russell rentre au stand, ce qui pourrait être un timing terrible si la pluie arrive fort sur le circuit. Il repart 12e en pneus durs. Verstappen prend la sixième place à Colapinto.

Tour 22 : Leclerc s’arrête ! Norris a 3"3 d’avance en tête, et Antonelli a repoussé Piastri à 6 secondes. Hamilton est à 4 secondes, et Verstappen à 3 secondes du Britannique. Leclerc repart 12e en durs, derrière Russell, qui est dixième après avoir passé Ocon. Antonelli annonce une pluie légère sur le circuit.

Tour 23 : Norris à 2"9 d’avance sur Antonelli, qui continue à distancer Piastri (6"6). Hamilton est à 4"3. Leclerc ne comprend pas son arrêt après avoir subi l’undercut de Russell : "Pourquoi on s’est arrêtés ? Où est la pluie ?" McLaren confirme que l’averse pourrait être forte.

Tour 24 : Norris garde son avance sur Antonelli, et Piastri se fait distancer à raison d’une seconde au tour. Verstappen revient sur Hamilton mais il est encore à 2 secondes. Russell est neuvième devant Leclerc, puisqu’ils ont dépassé les Haas. Leclerc est agacé : "La prochaine fois que vous prenez une décision, parlez-moi. Je suis là aussi."

Tour 25 : Piastri continue à céder du terrain, Hamilton roule dans son rythme, et Verstappen est revenu à 1"4. Russell et Leclerc ont passé Albon. La pluie est sur le circuit mais pour le moment, le rythme ne baisse pas.

Tour 26 : Deux secondes séparent Norris et Antonelli, et Piastri est maintenant à 10"2 de l’Italien ! Hamilton est à 4 secondes de la McLaren et Verstappen est dans son sillage. Colapinto tient le rythme, il est à 4"7 de la Red Bull, et 7s devant Sainz, qui est sous la menace de Russell et Leclerc. Russell le dépasse, et Leclerc va suivre. Hamilton ferme la porte à Hamilton, mais le Néerlandais passe quand même.

Tour 27 : Antonelli rentre au stand ! Une décision étonnante car il ressort en pneus durs juste avant une averse ! Mais celle-ci pourrait être plus légère que prévu. Antonelli est ressorti cinquième devant Colapinto.

Tour 28 : Norris rentre à son tour ! Il ne veut pas subir l’undercut d’Antonelli, et se voit obligé de répondre à l’Italien. Hamilton rentre également, laissant Piastri en tête devant Verstappen. Antonelli repasse troisième car Norris ressort derrière l’Italien ! Colapinto est cinquième devant Russell et Leclerc, tandis que Hamilton est ressorti derrière Sainz. Albon s’est arrêté aussi.

Tour 29 : Piastri est lui aussi obligé de s’arrêter. Verstappen prend la tête devant Antonelli et Norris. Colapinto reste en piste et espère surement une averse plus forte que prévu. Leclerc est sixième devant Piastri, et Hamilton suit devant Ocon et Bortoleto. Sainz s’est arrêté à son tour. Et Antonelli prend la tête de la course ! Norris en profite et dépasse à son tour le Néerlandais.

Tour 30 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’32"331, Norris est à 1"3 et Verstappen est encore dans son sillage. Colapinto est à six secondes, et Russell revient sur l’Argentin. Leclerc est derrière lui, et Piastri et Hamilton suivent.

Tour 31 : Antonelli accélère en 1’32"110, et Norris est quasiment dans son chrono, il y a 1"4 entre eux. Verstappen leur concède près de deux secondes au tour, il n’est pas plus rapide que Colapinto avec ses mediums usés. Leclerc et Russell suivent, Piastri signe le meilleur tour en course en 1’31"949.

Tour 32 : Antonelli a 1"1 d’avance sur Norris, qui a déjà pris 3"7 de marge sur Verstappen. Colapinto s’arrête, laissant Leclerc à 8 secondes derrière Verstappen. Russell et Piastri suivent, Hamilton est septième, et Colapinto ressort huitième ! Bortoleto est neuvième mais ne s’est pas encore arrêté, comme Alonso qui est 14e.

Tour 33 : Antonelli accélère et Norris le suit encore. Verstappen est à 5"5 de la McLaren et concède 1"5 aux leaders dans le dernier tour. Leclerc est à 7"8, et Russell est à 1"6 de la Ferrari. Piastri est dans le sillage de la Mercedes, et six secondes devant Hamilton. Colapinto, Sainz et Albon complètent le top 10 après l’arrêt de Bortoleto. Bearman et Ocon sont de nouveau à la porte des points, devant Bortoleto. Antonelli dit avoir un problème avec ses palettes de boîte de vitesses !

Tour 34 : L’Italien garde la main et Norris est toujours à plus d’une sconde. Verstappen est à 6"8 de Norris et Leclerc revient sur lui à raison d’une demi-seconde au tour. Piastri attaque Russell mais ne parvient pas à passer.

Tour 35 : L’averse a évité le circuit, mais Ferrari en voit une arriver dans possiblement 10 à 15 tours. Antonelli est toujours en tête, mais Norris accélère derrière lui. Les deux pilotes sont largement plus rapides que le reste du peloton. Piastri dépasse finalement Russell. Mais ce dernier riposte et reprend la cinquième place. Ils font les affaires de Leclerc, qui les distance, et de Hamilton, qui se rapproche.

Tour 36 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’31"869 et il revient à 7 dixièmes d’Antonelli. Mercedes semble rassurante sur la boîte de vitesses de l’Italien, mais il n’est plus aussi rapide que son rival. Verstappen est repoussé à 9"3 de Norris, à qui il concède toujours une seconde et demie par tour. Piastri repasse Russell, et Hamilton est revenu à moins de 3 secondes.

Tour 37 : Les commissaires avaient annoncé qu’ils étudieraient après la course plusieurs infractions au drapeau jaune, dont Ocon et Alonso, mais ils donnent finalement leur verdict et ne pénalisent personne. Norris est à 7 dixièmes d’Antonelli mais ne parvient pas encore à le dépasser. Verstappen est à plus de 10 secondes de la McLaren, et Leclerc est à 6"3 du Néerlandais.

Tour 38 : Antonelli se plaint de perde de la forme sur ses pneus arrière, et son ingénieur lui dit que c’est juste une question de température. Norris est tout proche. Une averse s’est rapprochée du circuit et pourrait arriver d’ici quelques minutes.

Tour 39 : Norris n’a pas encore attaqué mais reste maintenant dans le sillage de la Mercedes. Les deux hommes sont largement plus rapides que leurs poursuivants, Verstappen est à 11"6 de Norris, et Leclerc à 5"9 de la Red Bull. Piastri est à 4"1 et il a repoussé Russell à 2"2. Ce dernier a creusé l’écart sur Hamilton, qui est à 5"1. Alonso ne s’est toujours pas arrêté après 37 tours en mediums, mais il est le plus lent en piste. Stroll s’est arrêté chausser des pneus tendres.

Tour 41 : Les écarts se creusent un peu moins, mais Leclerc revient toujours sur Verstappen, il est à 4"7.

Tour 42 : Antonelli et Norris prennent un tour aux pilotes du fond de classement, et ils gardent leur écart d’environ une seconde. Leclerc a repris une seconde pleine à Verstappen, il y a 3"5 entre les deux.

Tour 43 : L’écart est stable en tête, et Verstappen est maintenant à 15"1 de Norris. Leclerc est à 3"1 de la Red Bull. Piastri revient légèrement mais il est toujours à près de 4 secondes de Leclerc. Russell est à 4 secondes de la McLaren et dit qu’il "glisse des quatre roues. C’est atroce".

Tour 44 : Antonelli reprend de la marge sur Norris, il a 1"8 d’avance. Verstappen concède plus d’une seconde au tour, et Leclerc lui reprend autant, le ramenant à 2"1. Piastri est prévenu que quand ces deux-là se retrouveront, les choses pourraient devenir "épicées" devant lui.

Tour 45 : Antonelli a maintenant 2 secondes d’avance, et Leclerc est revenu dans la seconde de Verstappen. Piastri est à 3"7 de la Ferrari. Lawson a révélé qu’il a eu un problème de boîte de vitesses au moment d’attaquer Gasly, ce qui l’a empêché de ralentir et d’éviter l’Alpine.

Tour 46 : Norris s’agace du non-respect des limites de piste par Antonelli, mais la direction de course n’a rien noté de tel. L’Italien a 2"1 d’avance. Leclerc est blotti dans la Red Bull de Verstappen.

Tour 47 : Norris accélère de nouveau et revient à 1"6, alors qu’il y a un deuxième avertissement pour Antonelli au sujet des limites de piste ! Et Leclerc dépasse Verstappen, mais le Néerlandais repasse par l’extérieur ! C’est ce qu’on veut voir de sa part. Mais Leclerc reprend la main, ce qui permet à Piastri de revenir dans le sillage de la Red Bull.

Tour 48 : Antonelli conserve une marge suffisante pour le moment. Leclerc est à 21 secondes, Verstappen est maintenant décroché et sous la menace de Piastri. Russell est également décroché, à 7 secondes de son prédécesseur, et il a 4"9 de marge sur Hamilton. Colapinto, Sainz et Albon sont toujours dans le top 10. Et Piastri se défait de Verstappen !

Tour 49 : Antonelli a toujours 1"7 d’avance, alors que l’on est dans les dix derniers tours. Leclerc a 2"3 d’avance sur Piastri, qui a repoussé Verstappen à 1"3, et Russell reprend une seconde au tour à la Red Bull, dont les pneus s’effondrent.

Tour 50 : L’écart reste stable en tête, et derrière, Piastri ne semble pas en mesure de revenir sur Leclerc. La pluie ne semble plus menacer le circuit.

Tour 52 : Norris repasse sous les deux secondes derrière Antonelli, mais leur rythme est similaire. Piastri ne revient toujours pas sur Leclerc, alors que Russell est remonté à 3"4 de Verstappen.

Tour 53 : Russell accélère, il est à 2"5 de Verstappen. Il reste cinq tours, et quelques gouttes pourraient venir sur le circuit, mais sans effet attendu sur la course.

Tour 54 : Antonelli garde 2"3 d’avance sur Norris. Piastri est à une seconde de Leclerc, alors que Russell est revenu dans la seconde de Verstappen.

Tour 55 : Antonelli assure et repousse encore Norris de deux dixièmes. Piastri est à 7 dixièmes de Leclerc et il est le plus rapide en piste. Russell est blotti derrière Verstappen mais ne parvient pas encore à passer.

Tour 56 : L’aileron de Russell est cassé, et Verstappen confirme qu’ils se sont touchés ! Russell attaque, mais Verstappen reste devant. En tête, Antonelli a quasiment trois secondes d’avance, et Piastri est à 4 dixièmes de Leclerc ! Norris a un problème sur son aileron arrière qui semble s’affaisser ! Le Britannique va devoir faire attention. Piastri attaque et passe Leclerc, tandis que Russell dépasse Verstappen !

Dernier tour : Leclerc fait un tête-à-queue ! Il repart mais il est à 11 secondes de Piastri, et Russell est à 3 secondes de la Ferrari qui semble avoir de gros problèmes !

Arrivée : Antonelli s’impose ! C’est sa troisième victoire consécutive, et Norris termine deuxième, son premier podium de la saison ! Piastri termine troisième, et Leclerc perd gros dans le dernier tour, puisque Russell le passe pour terminer quatrième, et Verstappen est cinquième à l’arrivée !

Leclerc est sixième sur la grille devant Hamilton, et Colapinto est huitième, inscrivant quatre points de plus. Sainz et Albon inscrivent trois points pour Williams. Bearman est 11e devant Bortoleto et Ocon, puis Lindblad, Alonso, Pérez, Stroll et Bottas.

On n’oublie pas l’enquête sur Max Verstappen qui sera jugée après l’arrivée et pourrait lui valoir quelques secondes de pénalité.

Rendez-vous demain à 20h30 pour le debriefing du Grand Prix sur Twitch.