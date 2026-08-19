Coup dur pour Hadjar : le Français pourrait manquer le GP des Pays-Bas sur blessure

Isack Hadjar pourrait manquer le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end à Zandvoort après s’être blessé au poignet pendant la trêve estivale. La participation du Français est désormais fortement compromise, même si la décision définitive n’aurait pas encore été arrêtée. Une éventuelle absence provoquerait un surprenant jeu de chaises musicales au sein de la famille Red Bull, avec Liam Lawson appelé à retrouver l’écurie de pointe et Yuki Tsunoda à renouer avec la compétition.

Le retour de la Formule 1 à Zandvoort pourrait réserver une mauvaise surprise à Red Bull. Isack Hadjar est en effet annoncé incertain pour le Grand Prix des Pays-Bas, douzième manche de la saison 2026, après avoir contracté une blessure au poignet durant la trêve estivale.

L’information a été rapportée par le quotidien néerlandais De Telegraaf, puis reprise par plusieurs médias spécialisés. Selon ces informations, la blessure serait survenue lors d’une séance de sport en salle. Le forfait du Français serait à ce stade le scénario le plus probable, mais aucune décision définitive n’aurait encore été prise. L’équipe a refusé de commenter pour l’instant.

Cette éventuelle absence serait particulièrement frustrante pour Hadjar, qui réalise jusqu’ici une première saison convaincante chez Red Bull. Le Français avait été promu aux côtés de Max Verstappen pour 2026 après son excellente campagne 2025 chez Racing Bulls, conclue notamment par son premier podium en Formule 1 à Zandvoort.

Le contexte rendrait d’ailleurs son absence particulièrement symbolique : c’est précisément sur le circuit néerlandais que Hadjar avait décroché son premier podium en F1 l’an dernier.

Lawson de retour chez Red Bull ?

Si Hadjar ne peut pas prendre le départ, Red Bull disposerait d’une solution : rappeler Liam Lawson dans l’écurie principale.

Le Néo-Zélandais retrouverait ainsi un baquet qu’il avait occupé au début de la saison 2025. Promu aux côtés de Verstappen, Lawson n’avait toutefois disputé que les deux premiers Grands Prix avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda prenant alors sa place chez Red Bull.

Cette fois, le contexte serait radicalement différent. Lawson arrive à Zandvoort après une première moitié de saison 2026 suffisamment solide chez Racing Bulls. Il retrouverait surtout une écurie qu’il connaît déjà, avec l’occasion de démontrer qu’il a progressé depuis son premier passage aux côtés de Verstappen. La composition 2026 officielle de Racing Bulls associe actuellement Lawson à Arvid Lindblad, tandis que Tsunoda occupe le rôle de pilote de réserve.

Le scénario aurait également une dimension particulièrement ironique. Lawson avait justement effectué ses débuts en Formule 1 à Zandvoort en 2023, après la blessure à la main de Daniel Ricciardo lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas. Trois ans plus tard, c’est donc une blessure au poignet d’un autre pilote qui pourrait lui ouvrir les portes de la grille au même endroit.

Tsunoda retrouverait la grille

Ce remplacement entraînerait à son tour une deuxième permutation. Lawson laissant son baquet chez Racing Bulls vacant, Yuki Tsunoda pourrait être rappelé pour disputer le Grand Prix des Pays-Bas.

Le Japonais est actuellement pilote d’essais et de réserve de Red Bull et Racing Bulls après avoir perdu son baquet en Formule 1 pour 2026. Il avait lui-même connu le chemin inverse de Lawson en 2025 : après avoir commencé la saison chez Racing Bulls, il avait été promu chez Red Bull après seulement deux courses, prenant la place du Néo-Zélandais.

Tsunoda retrouverait donc une équipe avec laquelle il a disputé 89 Grands Prix, avant de reprendre le rôle de titulaire pour un week-end au scénario très particulier.

Son avenir en compétition reste par ailleurs incertain. Cette semaine, son nom a été associé à un éventuel programme en IndyCar, dans le cadre d’un possible remplacement de Felix Rosenqvist, appelé à retrouver l’équipe McLaren en IndyCar pour 2027. Une apparition à Zandvoort constituerait donc une nouvelle occasion pour Tsunoda de rappeler qu’il reste candidat à un retour à temps plein en F1.

Un week-end particulièrement important pour Hadjar

Pour Hadjar, l’enjeu est désormais surtout de récupérer suffisamment rapidement. S’il devait déclarer forfait à Zandvoort, le calendrier lui offrirait néanmoins un peu de répit : deux semaines séparent le Grand Prix des Pays-Bas de la manche suivante, à Monza.

Cette situation intervient alors que Red Bull avait fait de Hadjar l’un de ses paris majeurs pour 2026. Le Français avait été promu après une première saison particulièrement réussie chez Racing Bulls, où il avait notamment obtenu son premier podium à Zandvoort. Red Bull avait alors salué sa vitesse et sa maturité, estimant qu’il avait pleinement mérité sa chance aux côtés de Verstappen.

À ce stade, il convient donc de rester prudent : l’absence de Hadjar à Zandvoort n’est pas encore officiellement confirmée. Mais si le forfait venait à être acté, Red Bull pourrait être contrainte de procéder à un double changement de pilotes, avec Lawson propulsé aux côtés de Verstappen et Tsunoda de retour chez Racing Bulls.

Un scénario aussi improbable que familier pour Lawson, qui pourrait une nouvelle fois voir une blessure survenue à Zandvoort lui offrir une opportunité inattendue en Formule 1.

Mise à jour à 13h06 : Red Bull Racing et Racing Bulls ont confirmé l’information et annoncé les remplacements. A lire ici.