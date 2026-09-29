Officiel : Aston Martin F1 prolonge Alonso et Stroll pour 2027 et à long terme

Aston Martin F1 a mis fin aux interrogations concernant son duo de pilotes en confirmant la prolongation à long terme de Fernando Alonso et Lance Stroll. L’équipe de Silverstone conservera ainsi la même paire pour une cinquième saison consécutive en 2027, et même au-delà, misant sur la stabilité et sur l’expérience considérable de ses deux titulaires pour accompagner la poursuite de son développement et tenter de concrétiser ses ambitions de victoire en Formule 1. C’est aussi une piste qui se ferme officiellement pour Esteban Ocon, qui va perdre son baquet chez Haas F1.

L’annonce a été officialisée ce mardi depuis le campus technologique d’Aston Martin à Silverstone.

Les durées précises des nouveaux contrats ne sont pas indiquées, mais l’équipe confirme que les deux pilotes ont prolongé leurs engagements à long terme et continueront donc de courir pour Aston Martin après la campagne 2026.

Avec Alonso et Stroll, l’écurie estime disposer du duo de pilotes le plus expérimenté de la grille. Une caractéristique qu’elle entend mettre à profit pour bénéficier de leur connaissance de la compétition et de leurs retours techniques au moment de poursuivre le développement de son projet.

Aston Martin considère également que l’engagement renouvelé de ses deux pilotes témoigne de leur motivation et de leur conviction quant au potentiel de l’équipe et de ses partenaires techniques.

Stroll : “Nous avons les ressources et les personnes pour devenir une équipe gagnante”

Stroll entamera en 2027 sa 11e saison en Formule 1.

Le Canadien accompagne le projet de Silverstone depuis 2019 et a donc traversé une période particulièrement importante dans l’évolution de la structure, jusqu’à son identité actuelle sous les couleurs d’Aston Martin. Il compte désormais plus de 200 départs en Grand Prix et trois podiums.

Son expérience s’est construite parallèlement à la croissance de l’équipe, et Aston Martin considère qu’il a joué un rôle central dans ce processus depuis son arrivée. Stroll estime aujourd’hui que les moyens humains et matériels nécessaires sont réunis pour permettre à l’équipe de franchir de nouvelles étapes.

"Je suis très heureux de poursuivre avec Aston Martin Aramco sur le long terme. Je participe à cette aventure depuis le début et je crois que nous disposons des ressources et des personnes nécessaires pour devenir une équipe gagnante."

"Il y a énormément de travail effectué à Silverstone, avec de véritables progrès en cours, et la détermination que je vois dans chaque département représente une énorme source de motivation pour moi. Je sais que nous allons dans la bonne direction et mon engagement est plus fort que jamais pour nous aider à atteindre nos objectifs."

Cette continuité permettra donc au Canadien de poursuivre un projet auquel il est associé depuis bien avant l’arrivée d’Alonso.

Alonso prolonge sa carrière record en Formule 1

L’annonce est également importante concernant Alonso, dont la carrière en Formule 1 va se poursuivre au-delà de la saison actuelle.

Le double champion du monde a pris son temps avant de prendre sa décision, mais a finalement choisi de prolonger son engagement envers Aston Martin. L’Espagnol avait rejoint l’équipe en 2023.

Depuis sa signature, il a disputé 85 Grands Prix sous ses couleurs, décrochant huit podiums, dont deux deuxièmes places.

Sa prolongation confirme désormais son engagement à long terme auprès de l’équipe et de la marque Aston Martin, tout en prolongeant une carrière qui continue d’établir de nouveaux records de longévité en Formule 1.

Alonso assure surtout ne pas avoir perdu la conviction de pouvoir évoluer au plus haut niveau.

"Je suis très heureux de signer un nouveau contrat avec Aston Martin F1. J’ai pris mon temps pour prendre cette décision, mais la compétition est ma vie, ma passion, et je sais que j’ai encore la vitesse et la détermination nécessaires pour évoluer au plus haut niveau."

"Je m’engage sur le long terme avec cette équipe et pour l’aider à réussir. Je crois véritablement en ce que nous sommes en train de construire : nous avons une direction solide, des personnes incroyables, des partenaires et des infrastructures remarquables."

"J’ai hâte de créer encore davantage de souvenirs sur les circuits devant des supporters passionnés. Leur énergie crée une atmosphère qui m’inspire et c’est ce qui rend notre sport si spécial."

La prolongation d’Alonso apporte ainsi à Aston Martin la continuité recherchée dans le cockpit alors que l’équipe poursuit la construction de son projet technique.

Lawrence Stroll maintient son objectif : gagner

Cette stabilité constitue précisément l’un des principaux arguments avancés par Aston Martin.

La continuité de l’association entre Alonso et Stroll doit permettre à l’équipe de concentrer ses efforts sur sa trajectoire de développement, sans devoir intégrer un nouveau pilote ou reconstruire certaines relations techniques.

Les deux hommes disposent déjà d’une connaissance approfondie de l’organisation et ont développé des liens durables avec les différents départements de l’équipe.

Lawrence Stroll considère que leur expérience, leur engagement et leur connaissance du projet représentent ainsi une valeur importante pour l’ensemble de la structure.

Le président exécutif rappelle également que l’ambition fondamentale d’Aston Martin n’a pas changé : gagner.

"Lance et Fernando ont joué un rôle crucial dans notre aventure et nous sommes très heureux de confirmer qu’ils resteront avec nous pour le prochain chapitre de l’équipe. Disposer de deux pilotes possédant leur niveau d’expérience, d’engagement et de connaissances apporte une valeur considérable à l’ensemble de l’organisation."

"Nous sommes ici pour gagner et, même si notre priorité à court terme reste d’améliorer nos performances, je pense que nous disposons des talents de classe mondiale dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs à long terme."

Cette double prolongation signifie qu’Alonso et Stroll formeront encore le duo de titulaires d’Aston Martin en 2027, pour une cinquième saison consécutive mais aussi qu’elle ferme la porte à des espoirs comme Esteban Ocon, qui cherche un baquet pour 2027 et pouvait espérer une retraite de l’Espagnol.