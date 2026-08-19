McLaren complète sa MCL40 avec de nouvelles évolutions pour la rentrée de la F1

Après une trêve estivale bienvenue, McLaren reprend la compétition ce week-end à Zandvoort avec l’ambition de confirmer les progrès entrevus avant la pause. Vainqueur en Hongrie pour la première fois cette saison, l’écurie britannique poursuit le développement de la MCL40 avec plusieurs nouveautés concentrées à l’arrière de la monoplace. Un nouvel aileron arrière et de nouveaux conduits de freins seront notamment installés aux Pays-Bas.

La victoire obtenue lors de la dernière manche du championnat a permis à McLaren de terminer la première partie de saison sur une note particulièrement positive. Sur un circuit exigeant à forte charge aérodynamique, la MCL40 avait démontré des progrès supplémentaires et offert à l’équipe son premier succès de l’exercice.

La pause estivale a depuis permis aux membres de l’écurie de récupérer après un début de campagne particulièrement intense. Les objectifs n’ont toutefois pas changé : continuer à améliorer les performances, optimiser l’exécution des week-ends et renforcer la compétitivité dans tous les domaines.

La concurrence à l’avant de la grille reste extrêmement dense et le développement des monoplaces demeure déterminant. Dans ce contexte, la régularité, la capacité d’adaptation et l’exploitation de chaque opportunité seront essentielles au cours des douze dernières manches de la saison.

McLaren ne se contente donc pas de capitaliser sur les enseignements tirés en Hongrie. L’équipe introduira à Zandvoort de nouvelles pièces destinées à compléter le programme d’évolution présenté lors de la précédente manche.

Les nouveautés concernent principalement l’arrière de la MCL40, avec un nouvel aileron arrière et de nouveaux conduits de freins. L’objectif sera de valider rapidement ces composants en Libres, d’en comprendre précisément la contribution et d’en tirer le maximum au cours du week-end qui se fera au format Sprint, avec des qualifications dès le vendredi après-midi.

"Nous abordons le week-end de Zandvoort après avoir terminé la dernière course avant la trêve par une victoire et une solide performance, mais nous sommes parfaitement conscients du niveau de concurrence et de l’importance de la fiabilité," explique Neil Houldey, directeur technique chargé de l’ingénierie appliquée.

"Nous avons beaucoup appris durant la première partie de la saison sur la manière dont cette voiture doit être pilotée pour en extraire les performances et sur la façon de contenir les problèmes auxquels nous avons été confrontés plus tôt dans l’année."

Le travail de développement s’est parallèlement poursuivi à Woking afin de préparer les prochaines étapes.

"Nous avons également beaucoup travaillé en équipe sur la poursuite du développement, avec certaines pièces disponibles ce week-end qui se concentrent sur la partie arrière, afin de compléter le package introduit en Hongrie avec un nouvel aileron arrière et de nouveaux conduits de freins."

"Mais nous savons que les autres équipes vont également apporter des évolutions. Ce sera donc une nouvelle épreuve difficile et notre objectif sera de tirer tout ce que nous pouvons de la voiture. Si nous exécutons correctement notre week-end, nous pouvons nous placer dans la lutte avec les équipes de tête."

Zandvoort, un défi particulier pour les F1 2026

Le circuit néerlandais possède des caractéristiques qui rendent son exploitation particulièrement délicate. Ses virages relevés, ses portions rapides, son tracé bosselé et son exposition au vent imposent notamment de trouver un compromis précis entre comportement mécanique et efficacité aérodynamique.

"Le circuit de Zandvoort offre un défi unique d’un point de vue de l’ingénierie, ce qui peut rendre le comportement de la voiture imprévisible."

"L’un des principaux objectifs du week-end sera de trouver le bon équilibre entre rigidité et comportement sur les bosses du circuit, tout en optimisant les réglages aérodynamiques et les hauteurs de caisse durant les essais."

Les caractéristiques des monoplaces de 2026 ajoutent une dimension supplémentaire au problème.

"La réduction de la charge aérodynamique devrait entraîner une baisse des vitesses de passage en courbe, tandis que la vitesse de pointe progressera grâce à l’augmentation de la puissance et à la réduction de la traînée en mode ligne droite."

"Cela change la manière dont les pilotes vont aborder certaines parties du tour et signifie que les essais seront importants pour comprendre les évolutions que nous apportons, affiner la récupération et le déploiement d’énergie, et nous adapter si la météo ajoute un degré supplémentaire de complexité."

Douze courses pour confirmer les progrès

McLaren entame ainsi la deuxième moitié de saison avec une MCL40 qui continue d’évoluer et une première victoire qui a permis de valider une partie du travail effectué. L’écurie britannique devra néanmoins maintenir son rythme de développement pour résister à une concurrence qui devrait elle aussi introduire de nouvelles pièces.

"Dans l’ensemble, nous sommes impatients de reprendre la compétition après la pause. Nous entrons dans une deuxième moitié de saison extrêmement exigeante et, avec encore douze courses à disputer, l’attention de l’équipe reste fermement concentrée sur notre propre développement et nos performances, alors que nous nous appuyons sur le travail accompli durant la première moitié de la saison pour viser une plus grande régularité dans l’exploitation des performances de la MCL40."