Red Bull doit pousser Lawson vers la sortie pour Tsolov selon Schumacher

Ralf Schumacher estime que Red Bull devrait profiter de la saison 2027 pour offrir sa chance à Nikola Tsolov chez Racing Bulls plutôt que de conserver Liam Lawson. Malgré les bonnes performances récemment réalisées par le Néo-Zélandais lors de son remplacement d’Isack Hadjar chez Red Bull, l’ancien pilote de Formule 1 considère que l’équipe sœur doit remplir pleinement son rôle de formation des jeunes talents. Une position qui tranche avec les dernières spéculations du paddock, alors que Red Bull n’a encore pris aucune décision concernant l’avenir de Tsolov.

Lawson a pourtant marqué des points au cours des dernières semaines. Appelé chez Red Bull pour remplacer Hadjar pendant sa convalescence après sa blessure au poignet, le Néo-Zélandais a inscrit 14 points en trois Grands Prix. Son professionnalisme et ses performances ont notamment été salués par Laurent Mekies.

Cette pige n’a cependant pas débouché sur une place permanente, Red Bull ayant depuis confirmé la prolongation de Hadjar pour la saison 2027.

Pour Schumacher, cette décision en dit déjà beaucoup sur la manière dont l’équipe évalue ses deux pilotes.

"Tous ces changements ont également montré que Lawson a certainement fait du bon travail cette année, mais qu’il n’a tout simplement pas été capable d’apporter ce petit quelque chose supplémentaire que l’on attendait de lui."

"C’est pour cela qu’il n’ira plus chez Red Bull, alors que Hadjar y est."

Lawson a néanmoins retrouvé une dynamique positive depuis son retour chez Racing Bulls. Le Néo-Zélandais marque régulièrement des points et possède désormais une expérience conséquente au sein de la structure Red Bull. Schumacher reconnaît d’ailleurs qu’il mérite sa place.

Mais c’est précisément cette expérience qui conduit l’Allemand à s’interroger sur la pertinence de le conserver encore une saison dans l’équipe junior. Pour lui, Racing Bulls doit avant tout servir de tremplin aux jeunes pilotes du programme Red Bull et préparer les talents susceptibles de rejoindre à terme l’équipe principale.

"C’est l’équipe junior, et c’est précisément à cela qu’elle sert."

"Lawson est là depuis longtemps, il est revenu dans l’équipe et il mérite sa place. Mais si vous voulez vous concentrer sur la prochaine superstar, alors il faut effectuer un changement maintenant."

Le pilote que Schumacher souhaiterait voir bénéficier de cette opportunité est Nikola Tsolov.

À 19 ans, le Bulgare s’est imposé comme l’un des principaux espoirs de la filière Red Bull et se trouve actuellement à la 2e place de la F2. Schumacher considère qu’il faut désormais commencer à préparer l’avenir à plus long terme.

"À long terme, vous avez besoin de quelqu’un. Max Verstappen est avec eux jusqu’en 2030. Tsolov est un talent prometteur et il faut donner sa chance à un jeune pilote."

Une promotion de Tsolov poserait toutefois la question de l’expérience disponible chez Racing Bulls.

Schumacher ne considère pas ce point comme un obstacle. Selon lui, Arvid Lindblad a déjà suffisamment progressé pour assumer dès 2027 un rôle plus important au sein de l’équipe et devenir le pilote de référence face à un débutant.

"Vous pouvez compter sur Lindblad. Il peut désormais assumer le rôle du pilote le plus expérimenté de l’équipe l’année prochaine."

Schumacher va même plus loin dans sa comparaison entre le Britannique et Lawson.

"Lindblad est déjà globalement un peu plus fort que Lawson. Ce qui le distingue, à mon avis, c’est qu’il arrive sur un circuit et qu’il est immédiatement dans le rythme. Et ce n’est que sa première année. On peut prévoir qu’il va encore progresser."

Dans cette configuration, Racing Bulls pourrait donc aligner Lindblad et Tsolov en 2027, avec un duo particulièrement jeune mais correspondant pleinement, selon Schumacher, à la vocation historique de la structure.

Ce scénario n’est toutefois pas nécessairement celui privilégié en interne. Les dernières spéculations dans le paddock évoquent une autre possibilité : Red Bull pourrait choisir de conserver Lawson aux côtés de Lindblad chez Racing Bulls en 2027.

Tsolov poursuivrait alors son apprentissage loin de la Formule 1, avec une saison dans le championnat japonais de Super Formula avant d’être éventuellement promu ultérieurement.

Une telle trajectoire permettrait à Red Bull de donner davantage de temps au Bulgare tout en maintenant une certaine expérience au sein de Racing Bulls.

Pour le moment, Mekies ne souhaite fermer aucune porte. Le directeur de Red Bull a confirmé à Bakou que les performances de Tsolov étaient suivies de très près, aussi bien en compétition que lors de son travail dans le simulateur de Milton Keynes.

"Nikola réalise une très, très bonne saison. Il fait un très bon championnat et nous sommes très, très satisfaits des progrès qu’il réalise, aussi bien en piste que de ce que nous le voyons faire avec nous dans le simulateur à Milton Keynes."

"Nous pensons avoir le temps de prendre les décisions concernant ce qui se passera pour lui l’année prochaine. Dans tous les cas, nous avons une vision à long terme concernant Nikola."

"Ce qui compte pour nous, c’est de nous assurer que nous le plaçons dans l’environnement approprié afin que tout son potentiel puisse s’exprimer."