Alonso reste en 2027 et explique sa décision : ’la F1 est toujours dans mon sang’

Fernando Alonso n’en a toujours pas terminé avec la Formule 1. À 45 ans, l’Espagnol a donc décidé de prolonger son immense carrière d’au moins une saison supplémentaire en s’engageant avec Aston Martin pour 2027 . Une décision longuement mûrie, malgré les difficultés rencontrées cette année, ses critiques répétées envers le nouveau règlement technique et les performances décevantes de son équipe. Après cette annonce par son équipe, Alonso se confie sur les raisons de son choix et estime toujours posséder la vitesse nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs et croit suffisamment au projet construit autour d’Adrian Newey et de Honda pour poursuivre l’aventure.

Présent en Formule 1 depuis ses débuts en 2001, Alonso s’apprête ainsi à disputer sa 24e saison complète en Grand Prix. Il continuera également d’améliorer le record du nombre de départs en F1 qu’il détient actuellement avec 440 courses.

Aston Martin a choisi une mise en scène particulière pour annoncer la nouvelle, avec une vidéo laissant initialement penser que le double champion du monde allait annoncer sa retraite. Alonso y revient sur une carrière qui lui a déjà permis d’accomplir davantage que ce qu’il imaginait avant de révéler que le moment de s’arrêter n’est finalement pas encore arrivé.

"La F1 a été formidable avec moi. J’ai connu une carrière incroyable. J’ai voyagé partout dans le monde, j’ai couru pendant 23 ans, disputé plus de 400 Grands Prix. Et j’ai accompli davantage que tout ce dont j’avais jamais rêvé. Il m’a fallu un peu de temps pour prendre ma décision. Mais maintenant, les choses sont très claires dans mon esprit."

"Je vais prendre ma retraite de la F1... mais pas encore. Je me sens toujours rapide et motivé, avec une immense passion pour la F1 et pour ce sport. Donc oui, je suis vraiment très heureux de continuer à courir dans la catégorie reine. C’est ma vie."

Alonso a réfléchi à son avenir pendant toute la saison. Comme Max Verstappen, il s’est montré particulièrement critique envers les nouveaux groupes propulseurs hybrides introduits en 2026, mais son attachement à la compétition a finalement pris le dessus.

L’Espagnol nous explique à travers une interview surtout que son niveau de performance personnel l’empêche encore d’envisager sereinement de quitter le cockpit."

"Tout d’abord, c’est ma vie, comme je l’ai dit dans la vidéo. J’ai cela dans le sang, je continue à courir, je continue à prendre du plaisir et, d’une certaine manière, c’est un mode de vie."

"Probablement que, pour moi, l’élément le plus important, ou le plus évident, qui me pousse à continuer à courir est que j’ai toujours suffisamment confiance en moi pour penser que j’ai quelque chose en plus."

"Et lorsque je pense à arrêter, à occuper un rôle différent dans l’équipe, à ne plus piloter la voiture ou quoi que ce soit d’autre, d’une certaine manière, j’ai le sentiment que cela ne devrait pas se passer comme ça parce que je me sens toujours aussi rapide que n’importe qui. Alors essayons encore une fois."

Sa propre compétitivité n’a cependant constitué qu’un élément parmi plusieurs dans sa réflexion. Alonso a également évalué le nouveau règlement ainsi que le potentiel d’Aston Martin, une équipe qui a passé une grande partie de la saison à proximité du fond de la hiérarchie.

Considéré comme l’un des grands pilotes de l’histoire de la F1, l’Espagnol refuse en tout cas l’idée selon laquelle l’âge aurait diminué ses capacités. Même lorsqu’il se retrouve très loin dans le classement, il estime pouvoir observer directement le niveau de ses adversaires et juger sa propre performance.

"Lorsque je monte dans la voiture, pendant les essais libres, je vois certains pilotes freiner tard dans un virage, bloquer les roues avant ici ou là, commettre des erreurs ailleurs."

"Je sens que je suis bien. Ou que je suis plus rapide qu’eux."

"Donc lorsque je me change et que je rentre chez moi, même si je suis 18e, d’une certaine manière, je ressens une certaine satisfaction et une certaine fierté intérieure, même si cela ne devrait pas être le cas parce que nous ne sommes pas compétitifs."

"Comment pourrais-je être dans mon salon, devant la télévision, en pensant que je pourrais faire mieux ? C’est ce que je ressentirais actuellement. Lorsque cela changera, si je constate que j’ai perdu des capacités, de la vitesse, des réflexes, que j’ai perdu quelque chose, alors je serai heureux de regarder la course depuis mon salon."

"Pour le moment, j’ai estimé que ce n’était pas le moment parce que je suis meilleur que ce pilote. Je suis meilleur que cet autre pilote. Je penserais comme ça. Et je ne peux pas arrêter de courir tant que je pense encore de cette manière."

Alonso accepte d’être anonyme en attendant son heure

La saison 2026 ne lui a offert que peu d’occasions de démontrer ce qu’il estime être son véritable niveau. L’une d’elles s’est présentée au Grand Prix des Pays-Bas, où il a terminé neuvième après avoir résisté, lors du dernier relais, aux voitures plus rapides de Pierre Gasly chez Alpine et Yuki Tsunoda chez Racing Bulls.

Une prestation pouvant apparaître comme typique d’Alonso, mais l’intéressé estime qu’une performance de ce type, loin du podium et de l’attention des caméras, ne suffit pas à modifier la perception du public.

"Vous ne prouvez quelque chose aux gens que lorsque vous êtes sur le podium ou à la télévision. C’est à ce moment-là que les yeux s’ouvrent et que les gens se souviennent soudainement que vous êtes toujours sur la grille."

"Donc maintenant, je suis en paix avec cette période pendant laquelle je suis anonyme, où personne ne sait que nous sommes toujours là et que nous sommes toujours rapides."

"Nous nous préparons pour le moment de vérité et ce sera de nouveau une surprise pour tout le monde."

Avec Verstappen et Lando Norris, Alonso a figuré parmi les pilotes les plus critiques envers le règlement introduit en 2026. Les groupes propulseurs reposent sur une répartition proche de 50-50 entre la puissance du moteur à combustion interne et celle fournie électriquement.

Les pilotes regrettent notamment que les monoplaces arrivent à court d’une partie de leur énergie électrique bien avant certaines zones de freinage, phénomène connu sous le nom de clipping, ainsi que le fait que certains des virages historiquement les plus exigeants soient désormais utilisés pour recharger les batteries.

Alonso a multiplié les formules particulièrement incisives à ce sujet cette saison. Il a notamment décrit la F1 comme le "championnat du monde des batteries", qualifié les virages rapides de "stations de recharge pour la voiture" et estimé que "le chef cuisinier pourrait piloter la voiture" dans un virage de Bahreïn autrefois particulièrement exigeant.

Il s’est également montré critique envers l’augmentation du nombre de dépassements provoqués par les différences de niveaux d’énergie entre les voitures, les qualifiant de "manœuvres d’évitement".

Continuer à piloter des monoplaces qu’il critique autant constituait donc une véritable interrogation au moment de choisir son avenir.

"C’est une bonne question, parce que c’était la chose la plus difficile pour moi."

Alonso espère désormais que les modifications destinées à faire évoluer la répartition de puissance vers 60-40 en deux étapes d’ici 2028 permettront d’améliorer la situation.

"Cette année, il y a eu de bonnes courses et de mauvaises courses. Peut-être que certains circuits plus courts, où vous disposiez encore de la batterie jusqu’au point de freinage, changent votre manière de percevoir le pilotage."

"Et certains circuits comme Silverstone, Spa ou Suzuka ont été très mauvais, vous savez, à cause de la réduction de puissance et de choses comme ça."

"Peut-être que, même pour l’année prochaine, ils pourront ajuster légèrement la puissance de la batterie, avoir peut-être un peu moins de puissance électrique mais pendant plus longtemps, ou quelque chose comme ça, parce qu’actuellement, le pilotage en F1 n’est pas naturel."

"Atteindre la vitesse maximale au milieu de la ligne droite va à l’encontre de l’instinct du pilote, qui consiste à freiner tard et à accélérer plus tôt. On a l’impression que, si vous voulez piloter ces voitures rapidement, vous finissez par devoir aller moins vite, et ce n’est pas comme cela que les choses devraient fonctionner."

Alonso estime également que son expérience lui confère une certaine responsabilité pour aider la discipline à prendre les bonnes décisions concernant son avenir. Le fait que la FIA et la Formule 1 reconnaissent l’existence de difficultés et se montrent disposées à apporter des modifications a constitué un autre élément rassurant dans sa décision.

"Cela aide de voir que le sport continue à rechercher des idées et à discuter avec les pilotes et les équipes de la manière d’améliorer les choses, même pour le prochain règlement."

"Cela me donne également un peu d’espoir que je prendrai davantage de plaisir à piloter l’année prochaine que cette année."

Newey, facteur déterminant de sa décision

Alonso travaille depuis l’année dernière avec Adrian Newey pour la première fois de sa carrière. Le célèbre ingénieur a remporté 14 titres pilotes et 12 championnats du monde des constructeurs au cours de sa carrière.

Cette première saison de leur collaboration a pourtant été particulièrement difficile. Aston Martin a disposé d’une monoplace peu compétitive, tandis que le groupe propulseur Honda s’est révélé le moins performant du plateau pour le retour officiel du constructeur japonais en F1.

Une évolution majeure introduite au Grand Prix de Hongrie a cependant permis de gagner environ deux secondes au tour, offrant des perspectives plus encourageantes pour la saison suivante.

L’arrivée de Newey comme associé technique directeur en mars 2025 avait retardé le début du travail consacré à la voiture de cette année, première étape d’une succession de difficultés ayant contribué aux performances de 2026.

Alonso attendait depuis toute sa carrière l’occasion de travailler avec celui qui est considéré comme l’un des plus grands cerveaux techniques de sa génération, voire de l’histoire de la discipline. Abandonner après une seule saison, qui plus est largement compromise, lui paraissait donc peu logique.

"Cette équipe possède tous les ingrédients nécessaires pour réussir à l’avenir et je n’ai pas estimé que c’était le moment de partir. C’était le moment de continuer, de donner également une deuxième chance à Honda pour résoudre ses problèmes et de rester avec l’équipe."

"Adrian a probablement été le principal facteur dans cette décision. Nous n’avons pas bien commencé cette année, mais les choses évoluent dans la bonne direction et il est capable de changer les choses très rapidement."

"Aston est ma famille. Je connais Lawrence [Stroll, propriétaire de l’équipe] et Lance [Stroll, son équipier] depuis de très nombreuses années. Nous avons des discussions ouvertes, sur beaucoup de sujets différents, chaque semaine. Et ce sera encore le cas l’année prochaine."

Alonso garde confiance en Honda malgré les difficultés

Honda constitue précisément un autre élément important du pari effectué par Alonso. L’évolution moteur introduite lors du Grand Prix des Pays-Bas, à la fin du mois d’août, n’a pas été particulièrement convaincante.

L’Espagnol conserve également de mauvais souvenirs de son précédent passage avec Honda chez McLaren entre 2015 et 2017. Il reconnaît que "revivre une situation comparable a été difficile".

Des changements importants ont cependant été entrepris afin de résoudre les problèmes internes du constructeur japonais, et Alonso considère leur orientation comme cohérente.

"Ils vont dans la bonne direction. Il n’existe aucune garantie que le moteur sera complètement corrigé l’année prochaine, mais tous les changements qui interviennent chez Honda ont du sens, donc j’ai confiance."

"La confiance que j’ai dans l’équipe n’a pas changé, même pendant cette année difficile. À l’avenir, je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais ce sera une équipe qui réussira, et je veux en faire partie."

Devenir père n’a finalement pas changé sa décision

Un dernier facteur personnel aurait pu peser sur son choix : sa famille. Alonso est devenu papa cette année. Sa compagne, la présentatrice de télévision espagnole Melissa Jimenez, a donné naissance à leur fils Leonard en mars.

Le double champion du monde a initialement envisagé les conséquences d’un calendrier particulièrement chargé sur sa nouvelle vie familiale. Mais cette question a finalement joué un rôle beaucoup moins important que prévu dans sa décision, notamment parce qu’il envisage désormais de voyager beaucoup plus souvent avec son fils.

"Je dirais que non. Au départ, je pensais que oui et j’ai essayé de réfléchir en donnant la priorité à la famille, à ce qui serait le mieux pour mon fils l’année prochaine avec ce calendrier chargé ou non, et à ce genre de choses."

"Mais j’ai rapidement réalisé que ce n’était pas vraiment un facteur déterminant. Cette année, il lui était difficile de voyager ; il n’a que six mois actuellement. Mais je pense que l’année prochaine, il viendra à 50% des courses, voire davantage."

"Je pourrais donc même profiter encore davantage de ma vie, en voyageant autour du monde avec mon fils. C’est un immense privilège dont j’espère profiter l’année prochaine."

"Courir l’année prochaine était finalement ma décision naturelle. Je piloterai n’importe quelle voiture, même lorsque j’arrêterai la Formule 1, mais la F1 est toujours dans mon sang."

"Une année supplémentaire était, à cet instant, la décision la plus logique au monde."

Une saison supplémentaire, donc. Mais peut-être pas nécessairement la dernière. Alonso laisse déjà entendre que son nouvel engagement pourrait ne pas constituer l’ultime chapitre de son exceptionnelle longévité en Formule 1.

"J’ai signé à long terme. Bien entendu je garderai le pouvoir de dire ’stop’ s’il le faut. Mais je considère que cela pourrait ne pas être seulement une année, et je ne ressens aucune pression pour y réfléchir maintenant."