Ferrari contrainte de réagir et confirme officiellement son soutien à Vasseur

Ferrari a décidé ce midi de réagir publiquement à la multiplication des spéculations entourant l’avenir de Frédéric Vasseur et l’intérêt affiché par Christian Horner pour la Scuderia. À quelques jours du Grand Prix de Bahreïn organisé en Malaisie, Maranello a convoqué dans l’urgence une conférence de presse afin de clarifier sa position : l’équipe assure avoir une "pleine confiance" dans son directeur et affirme que ses choix concernant sa direction ont déjà été effectués.

Les spéculations entourant Vasseur se sont intensifiées après les récentes déclarations de Horner.

Dans un entretien accordé au Times la semaine dernière, l’ancien patron de Red Bull avait qualifié Ferrari de "poste de rêve". Il avait également expliqué que la Scuderia constituait la seule équipe de la grille qu’il accepterait de rejoindre en tant que simple salarié, sans obtenir de participation dans son capital.

Une précision importante puisque Horner a clairement indiqué, depuis son départ de Red Bull en juillet 2025, qu’il souhaitait idéalement que son prochain projet lui permette également d’entrer dans la structure de propriété d’une équipe. Ferrari représenterait donc à ses yeux une exception.

Vasseur avait lui-même été interrogé sur les différentes informations entourant son avenir après le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Français avait alors assuré disposer du "meilleur métier du monde", réaffirmant son engagement à la tête de la Scuderia.

Dans le même temps, on a appris auprès de sources bien placées que des discussions avaient eu lieu concernant la manière dont pourrait se dérouler un éventuel départ de Vasseur à l’issue de la saison actuelle. C’est dans ce contexte que Ferrari a décidé d’intervenir publiquement avant le Grand Prix de Bahreïn disputé ce week-end en Malaisie.

La Scuderia a pris la décision inhabituelle d’organiser rapidement une conférence de presse spécifiquement destinée à répondre aux spéculations entourant sa direction. Et son message a été sans ambiguïté.

Maria Conti, directrice de la communication de Ferrari, a réaffirmé à plusieurs reprises le soutien de l’entreprise envers Vasseur et son équipe.

Ferrari considère que sa position n’a pas changé et insiste sur le fait que ses décisions ont déjà été prises. L’objectif affiché est désormais d’éviter que les rumeurs concernant Horner ou d’autres scénarios monopolisent l’attention pendant le week-end de Sepang.

"Ces derniers jours, les spéculations concernant Ferrari se sont multipliées, particulièrement celles consacrées à sa direction."

"La position de Ferrari est claire, elle n’a pas changé et Ferrari a déjà fait ses choix. Nous avons confiance, une pleine confiance, en Fred Vasseur et en son équipe, et cela reste le cas."

"À cet instant et dans cette période particulière, il est vraiment important que l’équipe reste unie et soudée, et nous concentrons toute notre énergie sur le travail qui nous attend. Ferrari a toujours suscité un intérêt extraordinaire et il est tout à fait naturel que de nombreux professionnels aspirent à en faire partie."

"C’est le reflet de la force de ce que Ferrari représente réellement. C’est pourquoi nous voulons vraiment éviter, et nous n’avons pas l’intention, d’alimenter les spéculations ou de commenter des suppositions provenant de l’extérieur de l’entreprise. Et cela ne concerne pas uniquement l’article du Times au sujet de M. Horner : d’une manière générale, il y a énormément de spéculations à ce sujet."

"Donc, encore une fois, nous avons confiance en Fred Vasseur et en son équipe, et cela reste le cas."

"Et cette position est claire, pas uniquement aujourd’hui. Nous l’avons déjà confirmée par le passé. Notre priorité est désormais le travail. Nous souhaitons bien sûr nous concentrer sur l’avenir, et cela a toujours été l’esprit de Ferrari ainsi que celui de notre fondateur : de l’humilité et une concentration totale sur l’avenir."

"Si nous faisons cela aujourd’hui, mardi 29 septembre, c’est parce que nous voulons éviter que le prochain week-end en Malaisie soit uniquement occupé par ce genre de rumeurs et de spéculations. Nous voulons nous concentrer sur la course, sur la performance, sur l’équipe, sur Fred et, bien sûr, sur la direction qu’il exerce pour faire avancer la Scuderia Ferrari."

La longueur et la fermeté de cette intervention témoignent de la volonté de Ferrari de mettre un terme au sujet avant l’arrivée du paddock à Sepang.

La Scuderia ne s’est donc pas contentée d’affirmer que Vasseur conservait son poste : elle a insisté à plusieurs reprises sur sa "pleine confiance" envers le Français et son équipe.

Pourquoi Elkann et Vigna ne se sont-ils pas exprimés ?

Une interrogation est néanmoins apparue à la suite de cette déclaration. Alors que les spéculations concernent directement la direction de l’équipe, ni John Elkann ni Benedetto Vigna n’ont eux-mêmes pris publiquement la parole pour soutenir Vasseur.

Conti a donc été interrogée sur l’absence de déclaration personnelle des deux principaux dirigeants de Ferrari.

Elle a répondu qu’Elkann et Vigna avaient eux aussi confiance en Vasseur et a répété que Ferrari avait déjà "fait ses choix", ceux-ci étant en faveur du Français avec une prolongation de contrat l’an dernier.

"La position de Ferrari est claire et reste inchangée. John et Benedetto ne sont pas à mes côtés, mais je suis évidemment en phase avec la direction, et Ferrari a fait ses choix. Nous avons confiance en Fred Vasseur et en son équipe. Rien n’a changé et nous poursuivons dans cette voie. C’est tout."

Interrogée à nouveau sur les raisons pour lesquelles Elkann et Vigna ne s’étaient pas exprimés eux-mêmes à cette occasion, Conti a répondu : "Nous n’avions pas prévu de conférence téléphonique ou autre. D’ordinaire, Ferrari communique énormément sur de nombreux sujets, et pas seulement sur la Scuderia. Dès lors, pourquoi faudrait-il systématiquement placer le président et le directeur général devant les caméras pour chaque nouvelle ? Je pense que ma présence suffit."

Le message officiel de Maranello est donc destiné à être interprété comme celui de l’ensemble de la direction de Ferrari et pas uniquement comme une prise de position de son département communication.

Ferrari veut désormais que l’attention revienne sur la piste, les performances de l’équipe et le travail de Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari.