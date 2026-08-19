Officiel : Hadjar forfait à Zandvoort, Lawson le remplace et Tsunoda fait son retour

La pause estivale n’aura pas été synonyme de repos pour tous les pilotes Red Bull. Isack Hadjar est bien contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix des Pays-Bas après s’être blessé au poignet pendant la trêve, provoquant un double changement au sein des deux équipes de la structure Red Bull. Liam Lawson découvrira ainsi le baquet de la Red Bull RB22, tandis que Yuki Tsunoda fera son retour en Grand Prix avec Racing Bulls.

Après la forte rumeur de ce matin, Red Bull Racing a confirmé l’absence de son pilote français pour le rendez-vous de Zandvoort, précisant qu’une blessure au poignet survenue pendant la trêve estivale l’empêchera de prendre part au premier Grand Prix de la seconde moitié de la saison.

"Le pilote Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, s’est blessé au poignet pendant la trêve estivale, ce qui l’empêchera de participer au Grand Prix des Pays-Bas 2026," a annoncé l’écurie.

Cette absence entraîne immédiatement le retour de Liam Lawson au sein de l’équipe principale. Le Néo-Zélandais, qui évolue cette saison chez Racing Bulls, prendra donc le volant de la RB22 à Zandvoort.

"Nous allons accueillir à nouveau Liam Lawson, qui le remplacera dans la RB22 ce week-end," a précisé Red Bull Racing.

Le changement intervient dans des circonstances pour le moins particulières pour Lawson, dont la carrière en Formule 1 avait justement débuté à Zandvoort en 2023. À l’époque, il avait été appelé en urgence par AlphaTauri après la blessure à la main de Daniel Ricciardo lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas.

Lawson connaîtra donc un nouveau départ à Zandvoort, cette fois avec Red Bull Racing, après avoir déjà été titularisé dans l’écurie autrichienne au début de la saison 2025 avant de retrouver Racing Bulls après seulement deux Grands Prix.

Red Bull a par ailleurs tenu à adresser ses vœux de rétablissement à Hadjar et à remercier Lawson pour sa disponibilité.

"L’équipe souhaite à Isack un prompt rétablissement et remercie Liam d’avoir accepté de prendre le relais dans un délai aussi court," a indiqué l’écurie.

Tsunoda retrouve également un baquet

Le jeu des chaises musicales ne s’arrête toutefois pas à Red Bull Racing. Le remplacement de Lawson chez Racing Bulls sera assuré par Yuki Tsunoda, qui retrouvera ainsi un baquet de titulaire en Formule 1 après avoir perdu sa place au sein de l’équipe principale.

Le Japonais, désormais pilote de réserve de Red Bull Racing, sera associé à Arvid Lindblad à Zandvoort.

"À la suite de ce changement de pilote, le pilote de réserve Yuki Tsunoda participera au Grand Prix des Pays-Bas avec Racing Bulls ce week-end, aux côtés d’Arvid Lindblad," a confirmé Racing Bulls.

Tsunoda avait déjà effectué une longue carrière avec Racing Bulls, sous ses différentes appellations, avant d’être promu chez Red Bull Racing en 2025. Il retrouve donc temporairement l’équipe avec laquelle il avait disputé la grande majorité de ses Grands Prix.

Les deux équipes ont enfin salué l’adaptabilité des deux pilotes appelés à modifier leurs plans au dernier moment.

"Nous remercions Liam et Yuki pour leur capacité d’adaptation alors que les deux équipes se préparent pour le week-end, et nous souhaitons à Isack un prompt rétablissement," a conclu Racing Bulls.

Pour Hadjar, le forfait intervient alors qu’il avait jusqu’ici réalisé une saison 2026 suffisamment convaincante pour conforter sa position chez Red Bull Racing. Il disposera désormais de deux semaines pour récupérer avant le prochain rendez-vous, le Grand Prix d’Italie à Monza, prévu après Zandvoort.