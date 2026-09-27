Permane admet que Racing Bulls ’a eu de la chance’ de marquer des points

Racing Bulls a marqué six points à Bakou et en a repris autant à Alpine F1 ce samedi au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais si ce bilan purement comptable est positif, la course a été très compliquée, avec un rythme bien inférieur à celui de sa rivale et surtout un accrochage entre les deux pilotes à la relance qui a aussi coûté un double abandon à Alpine. Alan Permane, le directeur, reconnait que le résultat final est plutôt miraculeux.

Le Britannique admet que le week-end complet a été difficile pour l’équipe, qui n’est pas arrivée en Q3 et était en deuxième partie de classement avant des bonnes circonstances pour Arvid Lindblad, septième à l’arrivée, tandis que Liam Lawson a terminé hors des points.

"Ce fut une course mouvementée pour nous et, honnêtement, nous avons eu de la chance d’obtenir ce résultat" note Permane. "Nous avons su tirer parti des opportunités qui se sont présentées tout au long de la course et repartir avec six points pour l’équipe est un bilan très positif après un week-end difficile."

"Nous avons connu un week-end plus compliqué que d’habitude en termes de performance, mais les voitures se sont montrées bien plus performantes en course que durant le reste du week-end. Cela nous fournit de nouvelles données à analyser pour comprendre où nous pouvons progresser."

"J’ai hâte de retourner en Malaisie la semaine prochaine. C’est une course physiquement éprouvante pour les pilotes, notamment en raison des températures élevées et de l’humidité, la préparation sera donc essentielle."

"Nous allons mettre à profit les enseignements de ce week-end et nous concentrer sur notre arrivée en Malaisie dans les meilleures conditions possibles pour réaliser une belle performance."