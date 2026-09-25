Lawson a vécu une qualif ’difficile’, Lindblad veut ’changer d’approche’ sur les circuits urbains

Racing Bulls connait un week-end difficile pour le retour de Liam Lawson, qui n’a signé que le 12e temps lors d’une séance compliquée pour l’équipe. Il a attribué cela à un manque de performance moteur par rapport aux autres équipes du milieu de peloton, et a affirmé que c’est en partie de là que proviennent les difficultés de maîtrise de la VCARB 03 lorsqu’il freine fort.

Le Néo-Zélandais était frustré et n’a pas été très loquace auprès des journalistes de la zone média, en expliquant qu’il était compliqué pour lui de faire mieux, même s’il s’élancera 11e après la pénalité infligée à Carlos Sainz.

"Nous essayons juste de rattraper du temps qui n’est pas vraiment là et c’est vraiment difficile" a déclaré un Lawson frustré, confirmant au passage que la monoplace manque globalement de performance.

Arvid Lindblad a de son côté fait une critique de sa propre approche, qui lui a valu plusieurs erreurs depuis le début du week-end et de nombreuses erreurs en qualifications, avec une 15e place à la clé.

"Je n’ai aucune confiance, pour être honnête. Me crasher hier, ça n’aide pas. Je pilote une voiture différente de celle de Liam, comme on peut s’y attendre quand on se crashe, donc ça n’aide pas" a déploré le Britannique.

"J’ai aussi manqué de roulage, j’ai raté le début des EL1, le début des EL2 et puis je me suis crashé, j’ai pratiquement raté tout le reste. Je pense qu’il y a des choses pour moi à apprendre sur mon approche de ces week-ends et de les gérer d’une manière un tout petit peu meilleure, car cela fait maintenant deux circuits urbains où je me crashe en EL2."

"Nous étions en difficulté ce week-end donc la Q3 n’était probablement pas possible, mais je pense vraiment que si j’avais géré les choses un peu mieux, nous aurions pu être dans une meilleure position en abordant cette séance et peut-être, avec un peu de magie de mon côté, aurions-nous pu atteindre la Q3."

Lindblad a déclaré que le fait de ne pas réussir à sortir un tour miraculeux était sa plus grande frustration, alors qu’il restait sur une série de sept passages en Q3, et de dix entrées dans le top 10 en 14 qualifications.

"Je suis juste en colère contre moi-même parce que, plus que tout, en essayant d’être trop spécial, j’ai nui à ma trajectoire pour le moment où ça compte et je n’ai pas assuré au moment décisif."

"J’aime être capable en quelque sorte de débrancher le cerveau et d’y aller à fond quand ça compte et d’aller juste m’amuser un peu avec, mais cette semaine je n’ai pas vraiment été capable de le faire et je pense que j’aurais simplement pu gérer les choses d’une meilleure façon pour y parvenir."