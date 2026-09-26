Linblad s’est excusé d’avoir accroché Lawson, qui explique pourquoi Racing Bulls est ’chanceuse’

Racing Bulls a connu un week-end très contrasté à Bakou, et la course du Grand Prix d’Azerbaïdjan a poussé ce contraste encore plus loin. Alors qu’Alpine F1 semblait en mesure de reprendre la cinquième place à l’équipe de Faenza, les deux pilotes du team d’Enstone se sont accrochés. Mais un autre accrochage a eu lieu entre Arvid Lindblad et Liam Lawson, renvoyant le Néo-Zélandais en fond de classement.

Lindblad est immédiatement venu s’excuser auprès de son équipier, avant d’expliquer comment s’est déroulé l’incident entre les deux VCARB 03. Il a aussi admis qu’il faut savoir se contenter des coups de pouce du destin qui permettent à l’équipe d’avoir 15 points de marge sur Alpine.

"C’était un chaos complet à la relance, à l’arrière où nous étions, on a relancé et on s’est arrêté trois fois avant que ça parte car le peloton n’était pas du tout regroupé. C’était un chaos complet en allant vers le virage 1, tout le monde bougeait beaucoup, et c’est dommage de percuter Liam" a déclaré Lindblad.

"S’il voit l’incident il verra que je n’aurais pas pu faire différemment. Je me suis excusé auprès de Liam et auprès de l’équipe, car on aurait pu être tous les deux éliminés. Pour voir le côté positif, prenons les points, ça a été un week-end difficile, j’ai eu du mal à sortir de Q1, et finir là, marquer des points alors que nos rivaux sont éliminés, c’est un très bon résultat."

"On a eu un peu de chance de notre côté, le rythme est important mais ce sont les points qui comptent, on a marqué les points, et le plus important est de voir pourquoi nous étions lents."

"Mais je suis heureux de marquer de bons points sur un week-end où nous ne sommes pas rapides. Car on veut toujours limiter les dégâts quand on est en difficulté sur un week-end et il n’y a pas grand chose que l’on aurait pu mieux faire."

De son côté, Lawson était persuadé que l’incident venait de Gabriel Bortoleto, qui était aussi positionné à sa gauche, et il a commencé à expliquer ce qui lui était arrivé, selon son point de vue.

"Je dois revoir les images mais on arrive tous au virage 1 depuis la relance, et je me fais éclater à gauche, je ne sais pas ce que Gabi cherchait, mais on marque de bons points pour l’équipe", a-t-il dit avant d’être coupé.

En effet, Lindblad est venu le couper pour s’excuser, et Lawson lui a demandé s’il avait été lui-même percuté, mais le Britannique a été franc et expliqué son erreur. Lawson a semblé marquer un temps d’arrêt avant que la responsable de communication vienne les interrompre.

Le Néo-Zélandais est ensuite revenu vers le micro et a simplement repris son explication sur les conclusions de cette course avant de s’éclipser : "On a été très chanceux car ils étaient plus rapides que nous aujourd’hui."