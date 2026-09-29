’Ne croyez pas ce que dit Red Bull’ : Ferrari lance une pique à sa rivale

Frédéric Vasseur reste sceptique face à l’annonce de Red Bull selon laquelle son package introduit à Bakou devrait constituer sa dernière évolution majeure de la saison 2026. Alors qu’une grande partie du plateau transfère désormais ses ressources vers les monoplaces 2027, le directeur de Ferrari rappelle qu’un arrêt du travail de conception ne signifie pas nécessairement la disparition immédiate des nouveautés en piste, en raison des délais nécessaires pour produire les pièces déjà validées.

À Bakou, Laurent Mekies avait annoncé que Red Bull avait désormais transféré "une très large majorité" de ses ressources de développement vers la monoplace de la saison prochaine.

Le directeur de l’équipe de Milton Keynes avait également indiqué que le package apporté en Azerbaïdjan marquait vraisemblablement la dernière étape importante du développement de la RB22.

"C’est très probablement notre dernier package significatif."

Ces évolutions avaient permis à Red Bull de franchir une nouvelle étape en matière de performance.

Max Verstappen avait terminé deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan à seulement 0"196 de George Russell, tandis qu’Isack Hadjar avait complété le podium. Mekies estimait notamment que les nouveautés avaient permis à son équipe de grignoter le dernier dixième qui la séparait encore des références.

Mais Vasseur n’est pas convaincu que cela signifie que la RB22 restera totalement figée jusqu’à la fin de l’année. Le directeur de Ferrari distingue en effet deux étapes différentes : le moment où une équipe arrête effectivement de travailler sur la conception de nouvelles pièces et celui où les dernières évolutions déjà développées cessent d’arriver sur les circuits.

Vasseur estime donc qu’il serait prématuré de considérer le développement visible de la Red Bull comme terminé.

"Tout d’abord, ne croyez pas ce que dit Red Bull lorsqu’ils affirment qu’ils n’apporteront plus d’évolutions."

"Si vous arrêtez de travailler sur la voiture au début du mois de septembre, vous continuerez à apporter des évolutions en raison des délais de production. Parfois, vous pouvez dire que vous avez arrêté de travailler sur la voiture actuelle alors que vous êtes encore en train de produire des évolutions, parce que la production prend beaucoup de temps."

La remarque du Français ne contredit pas nécessairement l’affirmation de Mekies concernant le transfert des ressources vers 2027. Andrea Stella, directeur de McLaren F1 abonde dans son sens.

"Red Bull peut avoir effectivement cessé, ou presque, de concevoir de nouvelles évolutions importantes pour la RB22 tout en disposant encore de pièces déjà développées et actuellement en cours de fabrication. Nous avons bien vu l’an dernier alors que nous luttions contre eux pour le titre. Trois mois après leur déclaration ils avaient encore de nouvelles pièces."

Andrea Stella a aussi confirmé après le Grand Prix d’Azerbaïdjan que le développement actif de la MCL40 était terminé. Quelques nouvelles pièces apparaîtront encore sur la monoplace pendant les prochaines manches, mais celles-ci ne sont pas le résultat d’un travail actuellement effectué à Woking.

Elles avaient déjà été validées et lancées en production avant le changement de priorité.

Le directeur de McLaren a ainsi expliqué que les derniers composants destinés à la MCL40 avaient déjà été envoyés en fabrication tandis que, désormais, "tous les efforts sont déjà concentrés sur la voiture de l’année prochaine".

Ferrari veut continuer jusqu’au dernier Grand Prix

La stratégie de Ferrari sera différente, puisque la Scuderia entend encore faire évoluer sa SF-26.

Vasseur assure que de nouvelles pièces sont prévues et que Maranello ne compte pas abandonner le développement de sa monoplace actuelle avant le terme de la saison.

"Nous apporterons de nouvelles choses et nous continuerons à pousser jusqu’au dernier virage de la dernière course," lance-t-il.

Selon le calendrier prévisionnel, une SF-26 largement évoluée pourrait apparaitre pour Austin, une monoplace améliorée destinée à paver le chemin pour celle de 2027.

Mais cette volonté de développer davantage intervient aussi alors que Ferrari estime avoir récemment perdu du terrain face à certains de ses adversaires.

Charles Leclerc avait notamment souligné après Bakou les progrès réalisés par McLaren et surtout Red Bull grâce à leurs dernières évolutions. Le Monégasque considère que Ferrari doit réagir pour éviter de voir cet écart continuer à augmenter pendant les dernières manches.

"McLaren et Red Bull ont simplement franchi une étape grâce aux évolutions qu’ils ont introduites."

Plusieurs équipes ont déjà choisi 2027

Red Bull et McLaren ne sont pas les seules équipes à avoir largement déplacé leurs ressources vers la saison prochaine. Mercedes F1 l’a également fait, avec ses dernières évolutions qui arrivent ce week-end à Sepang.

Cadillac, Williams et Aston Martin ont adopté une approche similaire, la majorité de leurs capacités de développement étant désormais consacrées aux monoplaces 2027.

Aston Martin a notamment confirmé qu’aucun nouveau package majeur ne serait installé sur son AMR26 cette année, même si de petites modifications pourront encore être introduites lorsque le travail en soufflerie permettra d’identifier des gains relativement simples.