Cadillac : Russell met la pression sur Bottas en soutenant Vesti pour 2027

George Russell estime que Frederik Vesti mérite sa chance en Formule 1 et pourrait bien être l’un des candidats surprises au deuxième baquet Cadillac pour la saison 2027. Alors que l’écurie américaine a récemment prolongé Sergio Pérez sans encore confirmer l’avenir de Valtteri Bottas, le Britannique a publiquement apporté son soutien au pilote de réserve Mercedes. Auteur d’une solide troisième place lors des essais libres 1 du Grand Prix de Mexico, Vesti a impressionné son coéquipier de travail, qui révèle avoir personnellement insisté auprès de Mercedes pour que le Danois puisse enfin démontrer sa vitesse sur un tour rapide.

L’avenir du deuxième baquet Cadillac pour 2027 reste l’une des principales interrogations du marché des transferts en Formule 1. Si l’écurie américaine a officialisé mercredi la prolongation du contrat de Sergio Pérez, elle n’a toujours pas confirmé que Valtteri Bottas poursuivrait l’aventure à ses côtés la saison prochaine.

Plusieurs pilotes sont évoqués pour éventuellement remplacer le Finlandais, à commencer par Colton Herta, pilote d’essais de Cadillac. L’Américain reste cependant confronté à plusieurs obstacles, notamment l’absence de Super Licence et une saison de Formule 2 particulièrement décevante. Esteban Ocon constitue également une possibilité sur le papier, puisque le Français quittera Haas à la fin de l’année.

Dans ce contexte, Frederik Vesti apparaît comme un autre candidat crédible. Le Danois, vice-champion de Formule 2 en 2023, n’a toujours pas disputé de Grand Prix de Formule 1, mais continue de travailler activement pour obtenir sa première opportunité dans la catégorie reine.

À 24 ans, il possède déjà une expérience significative du fonctionnement d’une équipe de pointe grâce à son rôle de réserviste chez Mercedes, tout en participant au programme Hypercar de Cadillac en endurance. Une double implication qui pourrait représenter un avantage dans la course au baquet de l’écurie américaine, dans laquelle il s’est clairement positionné.

Vendredi, Vesti a bénéficié d’une nouvelle occasion de prendre le volant d’une Formule 1 lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico. Le Danois a remplacé George Russell au volant de la Mercedes W17, disputant ainsi sa septième séance officielle d’EL1 avec l’écurie allemande.

Après avoir principalement travaillé sur différents programmes de longs relais, il a pu effectuer un tour rapide en pneus tendres en fin de séance. Une opportunité qu’il a parfaitement exploitée en signant le troisième temps, à seulement 0"074 de Kimi Antonelli, son coéquipier chez Mercedes, et à 0"733 de Charles Leclerc, auteur du meilleur chrono au volant de sa Ferrari.

Cette performance a particulièrement satisfait Russell, qui connaît bien le travail réalisé par Vesti dans l’ombre depuis plusieurs saisons.

Le Britannique estime que son pilote de réserve possède les qualités nécessaires pour obtenir un volant de titulaire et considère qu’il mérite d’être sérieusement pris en compte par Cadillac.

"Il a fait du très bon travail. Je sais qu’il se bat vraiment pour avoir une chance, potentiellement, d’obtenir le baquet Cadillac, et je pense qu’il mérite cette opportunité."

Au-delà du résultat brut, Russell a tenu à souligner les efforts fournis par Vesti pour contribuer au développement de Mercedes.

"Il a fourni énormément d’efforts en travaillant avec notre équipe, et nous avons tous beaucoup de respect pour lui. Lors de la plupart des séances d’EL1 auxquelles il a participé, il a dû assumer l’essentiel du travail, sans vraiment avoir l’occasion d’effectuer des tours de performance."

Le Britannique révèle d’ailleurs être intervenu personnellement auprès de Mercedes afin que le programme prévu à Mexico permette à Vesti de montrer ce dont il était capable.

"Je pense donc qu’il était important pour nous, en tant qu’équipe, et je l’ai dit à l’équipe : ’Je veux m’assurer qu’il ait l’occasion de montrer ce dont il est capable, c’est bien le minimum que nous puissions faire.’ Donc oui, c’était agréable."

Le soutien public de Russell intervient à un moment potentiellement décisif pour Vesti. Depuis sa deuxième place au championnat de Formule 2 en 2023, le Danois a poursuivi son développement sans parvenir à décrocher un baquet de titulaire en Formule 1. L’opportunité qui s’ouvre chez Cadillac F1 pourrait bien être une de ses dernières...