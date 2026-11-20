Le PDG de Cadillac F1, Dan Towriss, était présent dans le paddock de Las Vegas (un Grand Prix à domicile donc) pour commenter les débuts de l’équipe en F1. Une première saison rude, marquée par une stagnation en termes de performance et de nombreux problèmes de fiabilité. Cadillac s’attendait à des débuts compliqués, mais peut-être pas autant…

Dan Towriss a-t-il donc admis une part de déception au moment de faire le bilan de cette première saison ?

« Nous savions que ce serait difficile. Nous avions une voiture conçue sans aucune donnée de piste, et nous affrontons les 10 meilleures équipes du monde qui font cela depuis très longtemps. Faire tout cela avec une toute nouvelle équipe, en ayant eu un peu plus d’un an pour préparer la voiture, nous savions que le combat serait rude. »

« Nous sommes très fiers des efforts accomplis et il y a beaucoup de respect pour ce que Cadillac a réussi à montrer sur le plan de la performance. Nous sommes très enthousiastes pour 2027, avec enfin des données pour concevoir la voiture et montrer les progrès dont cette équipe est capable tout en gagnant en maturité. Nous devons passer de cette mobilisation générale pour mettre une voiture en piste à une organisation plus mature. Le calendrier de la Formule 1 vous met à l’épreuve, des problèmes surgissent dans différents domaines, et nous continuons de travailler pour nous améliorer et grandir. »

Si Sergio Pérez s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’équipe, au point d’être prolongé pour trois ans, la situation de Valtteri Bottas était beaucoup plus instable. Cadillac a ouvertement envisagé de le remplacer par Colton Herta… avant de le prolonger en amont de ce Grand Prix de Las Vegas. Pourquoi avoir tardé à prolonger le Finlandais ? N’est-ce pas un désaveu ?

Dan Towriss se justifie alors : « Nous voulions examiner la situation. Au fil des courses, si son rythme en essais et en qualifications était similaire à celui de Checo, son rythme de course était en retrait. Une partie de cela était liée à des éléments en coulisses hors de son contrôle. Nous voulions analyser cela. »

L’hypothèse Herta va-t-elle revenir en force pour 2028 ? Valtteri Bottas reste-t-il plus que jamais en sursis ?

« Nous travaillions aussi dur pour préparer Colton Herta, car il est important d’avoir un pilote américain pour notre équipe. Mais au final, Valtteri est l’homme de la situation. Nous voulons garder Checo et Valtteri ensemble pour leur expérience, la continuité et ce qu’ils apportent. C’était la bonne décision, et nous sommes heureux de prolonger Valtteri, qui a été fantastique pour nous. »

Cadillac F1 proche ou non d’être vendue ?

Towriss a aussi répondu à des rumeurs inquiétantes de vente de l’équipe Cadillac F1. Des rumeurs évoquent une vente partielle ou totale des parts de TWG, qui possède les pièces de l’équipe, avec un intérêt de Fenway Sports Group. Quelle est la situation ?

« Il y a beaucoup de spéculations. Il n’y a rien à commenter, et rien qui n’affecte l’équipe. Notre concentration porte uniquement sur la performance. C’est un groupe d’actionnaires privés, donc ce qui se passe en coulisses n’affecte pas l’équipe, le personnel ni ce que nous faisons en piste. »

« La question de l’actionnariat n’a pas vraiment d’impact sur l’équipe, ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe. »

Que ce soit au niveau des pilotes, des actionnaires, ou de l’équipe technique, Cadillac n’a-t-elle pas besoin de stabilité ?

« Quant à la stabilité… vous allez continuer à voir des changements. Nous sommes une toute nouvelle écurie en Formule 1, et Cadillac Formula 1 va évoluer plus que n’importe quelle autre équipe de la grille. C’est nécessaire au vu des progrès à accomplir pour être compétitifs et remonter dans la hiérarchie. Nous allons donc continuer à chercher les bonnes personnes, à voir comment la mayonnaise prend et ce qui nous permettra de mettre les meilleures voitures en piste. »