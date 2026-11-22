Cadillac a vécu un Grand Prix de Las Vegas contrasté, entre l’arrivée de Valtteri Bottas à la 18e place et l’abandon prématuré de Sergio Pérez après un accrochage avec Rafael Câmara. Si le Finlandais a pu accumuler de précieux kilomètres au terme d’une course animée, le Mexicain a été jugé entièrement responsable de la collision par les commissaires, qui lui ont infligé une pénalité de cinq places sur la grille du prochain Grand Prix du Qatar. Une décision que Pérez pourrait avoir du mal à accepter, puisqu’il assure que le pilote Haas ne lui a pas laissé suffisamment de place.

Cadillac espérait poursuivre sa progression lors du Grand Prix de Las Vegas, mais la 21e manche de la saison 2026 a laissé un goût mitigé à la nouvelle écurie américaine. Alors que Valtteri Bottas a réussi à rallier l’arrivée après de nombreuses batailles en piste, Sergio Pérez a vu sa course s’interrompre dès le 18e tour, à la suite d’un contact avec Rafael Câmara au virage 14.

L’incident a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité et entraîné une enquête des commissaires, dont les conclusions vont également peser sur le prochain rendez-vous au Qatar.

Pérez pénalisé de cinq places pour son accrochage avec Câmara

Parti de la 16e position sur la grille, Sergio Pérez avait réussi à rester au contact des voitures qui l’entouraient et semblait en mesure de profiter des nombreuses opportunités de dépassement offertes par le circuit de Las Vegas.

Mais au 18e tour, le Mexicain a tenté de se porter à l’intérieur de la Haas de Rafael Câmara à l’approche du virage 14. Les deux monoplaces se sont touchées à l’entrée du virage, provoquant l’abandon de Pérez et l’intervention de la voiture de sécurité.

Après avoir examiné les images de l’incident, les commissaires ont estimé que le pilote Cadillac n’avait pas acquis le droit de revendiquer la trajectoire intérieure.

Leur rapport précise les circonstances de la collision.

"La voiture 11 [Pérez] a tenté de dépasser la voiture 51 [Câmara] par l’intérieur, sur le côté gauche, à l’approche du virage 14."

"À aucun moment pendant la manœuvre, l’essieu avant de la voiture 11 ne s’est trouvé au moins à la hauteur du rétroviseur de la voiture 51. Les deux voitures sont entrées en collision à l’entrée du virage 14, ce qui a entraîné l’abandon de la voiture 11."

En appliquant les directives de conduite de la FIA, les commissaires ont donc attribué l’entière responsabilité de l’accrochage au pilote Cadillac.

"En appliquant les directives relatives aux standards de pilotage, les commissaires ont déterminé que la voiture 11 n’avait pas acquis le droit au virage et qu’elle était entièrement responsable de la collision."

Une pénalité de dix secondes a initialement été prononcée à l’encontre de Pérez. Mais comme le Mexicain avait déjà abandonné et ne pouvait pas purger cette sanction en course, celle-ci a été transformée en une pénalité de 5 places sur la grille de départ de sa prochaine épreuve.

"Les commissaires ont donc infligé une pénalité de dix secondes. Comme la voiture 11 avait abandonné et ne pouvait pas purger cette pénalité, celle-ci a été convertie en une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la prochaine course du pilote."

Pérez abordera donc le Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche du championnat, avec un handicap de cinq positions sur la grille.

Pérez estime que Câmara aurait dû lui laisser de la place

La version des faits présentée par Sergio Pérez diffère sensiblement de celle retenue par les commissaires.

Le pilote Cadillac estime qu’il se trouvait suffisamment à la hauteur de Câmara pour que le Brésilien lui laisse de l’espace à l’entrée du virage.

"Nous avions un bon rythme et nous nous battions avec les voitures autour de nous, ce qui était positif. C’était une bonne occasion d’essayer de faire quelque chose et de remonter dans le classement. Malheureusement, j’ai ensuite eu un incident. J’étais à sa hauteur [Câmara] et je m’attendais à ce qu’il me laisse suffisamment de place pour négocier le virage. Je prévoyais de faire la manœuvre ensuite, au virage 16, mais malheureusement, il ne m’a pas vu", a expliqué Pérez.

Le Mexicain assure avoir tenté d’éviter le contact lorsqu’il a compris que Câmara ne lui laisserait pas l’espace attendu, mais il était déjà trop tard.

"Au moment où j’ai essayé de l’éviter, il était déjà trop tard. Il s’est excusé ensuite et m’a expliqué qu’il ne m’avait tout simplement pas vu. C’est frustrant, parce que nous faisions une bonne course et nous nous battions avec d’autres voitures. Nous progressions en tant qu’équipe, mais malheureusement, cet incident a rendu les choses un peu plus difficiles. C’est comme ça, nous allons de l’avant."

Malgré cette lecture différente de l’accrochage, la décision des commissaires est sans ambiguïté : Pérez a été considéré comme entièrement responsable de la collision.

Bottas profite de la voiture de sécurité pour changer deux fois de pneus

De l’autre côté du garage Cadillac, Valtteri Bottas a connu une course plus longue et particulièrement animée.

Parti 19e, le Finlandais s’est retrouvé à plusieurs reprises en lutte avec les deux Aston Martin, échangeant régulièrement ses positions au fil des 50 tours.

L’intervention de la voiture de sécurité après l’accrochage de Pérez a également offert à Cadillac une occasion d’adapter sa stratégie pneumatique.

L’équipe a décidé de faire rentrer Bottas deux fois en l’espace de quelques tours.

Le premier arrêt lui a permis de monter des pneus mediums afin de respecter les obligations réglementaires concernant l’utilisation des gommes.

Le Finlandais est ensuite revenu aux stands pour chausser un nouveau train de pneus tendres, jugés plus adaptés aux températures particulièrement fraîches de la soirée à Las Vegas.

Cette stratégie lui a permis de poursuivre jusqu’à l’arrivée, en continuant à se battre avec les voitures qui l’entouraient.

Bottas a finalement terminé à la 18e place, mais il retient surtout le plaisir d’avoir pu participer à de nombreuses batailles et d’avoir accumulé du kilométrage après plusieurs courses difficiles.

"Il y a eu beaucoup d’action, ce qui est agréable ! C’est bien de pouvoir se battre avec les autres. Aujourd’hui, la stratégie était bonne, les deux arrêts aux stands se sont bien passés et nous avons terminé la course, donc il y a beaucoup de points positifs à retenir", a déclaré Bottas.

Le Finlandais reconnaît que Cadillac manque encore de performance face à ses concurrents, mais il préfère se concentrer sur les perspectives offertes par la saison prochaine.

"Nous en sommes à un stade où nous savons que nous manquons de rythme, mais nous savons aussi que l’année prochaine peut être très différente. C’était amusant, sur ce circuit il y a énormément d’occasions de dépasser, ce qui fait une grande différence. C’est bien de terminer la course, nous avons accumulé un bon kilométrage et j’espère que nous pourrons conserver cette dynamique pour les deux dernières courses de la saison."

Budkowski veut profiter des deux dernières courses pour préparer 2027

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, a lui aussi dressé un bilan contrasté de la soirée.

Il s’est félicité de voir Bottas franchir la ligne d’arrivée après une bataille prolongée avec les Aston Martin, soulignant notamment la qualité du travail effectué par les mécaniciens lors des deux arrêts successifs.

"Une soirée contrastée pour l’équipe. La course a été riche en action et Valtteri a réussi à rallier l’arrivée après une longue bataille avec les Aston Martin. Pendant la voiture de sécurité, nous avons choisi de nous arrêter lors de deux tours consécutifs pour revenir à notre pneu tendre préféré. L’équipe a également réalisé deux excellents arrêts aux stands. Après quelques courses difficiles pour Valtteri, je suis heureux qu’il ait pu voir le drapeau à damier", a déclaré Budkowski.

Concernant Pérez, le responsable de l’écurie américaine regrette un incident qui a mis fin prématurément à une course encourageante. Il préfère néanmoins replacer cet accrochage dans le contexte des batailles en piste, où les pilotes prennent parfois des risques pour tenter de gagner des positions.

"Pour Checo, c’était un incident malheureux avec Câmara. C’est frustrant, aussi bien pour Checo que pour l’équipe, mais ce sont des choses qui arrivent lorsque l’on se bat durement avec d’autres pilotes."

Cadillac doit désormais préparer un déplacement particulièrement exigeant vers le Qatar, avec très peu de temps pour récupérer après le Grand Prix de Las Vegas.

Budkowski souligne l’ampleur du défi logistique qui attend aussi bien les membres de l’équipe présents sur les circuits que ceux qui travaillent à distance.

"L’équipe doit maintenant entreprendre un voyage épique jusqu’au Qatar. Pour l’équipe présente sur le circuit et ceux qui apportent leur soutien à distance, c’est une entreprise énorme. Nous allons donc nous efforcer de récupérer rapidement et de nous concentrer sur le travail qui nous attend. Il est important de rester concentrés en tant qu’équipe et d’utiliser les deux dernières courses pour apprendre en vue de la saison prochaine."