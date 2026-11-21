Nike pourrait prochainement faire son apparition chez Cadillac F1, alors que l’équipementier américain vient d’officialiser son arrivée en Formule 1 à partir de 2027. Des discussions seraient engagées depuis plusieurs mois avec la nouvelle écurie américaine, après un intérêt passé pour Mercedes, largement motivé par la présence de Lewis Hamilton. Un départ du septuple champion du monde qui continue d’ailleurs de faire parler chez Mercedes : Toto Wolff n’a pas résisté au plaisir d’adresser une nouvelle pique aux sponsors ayant quitté son équipe, désormais sacrée championne du monde des pilotes avec Kimi Antonelli.

L’arrivée de Nike en Formule 1 pourrait ne pas se limiter à son nouveau partenariat officiel avec le championnat. Le géant américain de l’équipement sportif serait également intéressé par un accord avec Cadillac, qui dispute cette année sa première saison dans la discipline.

Comme nous vous le rapportions ces derniers mois, des discussions sont engagées depuis un certain temps entre Nike et la nouvelle écurie américaine. Les négociations auraient notamment connu une accélération sous la direction de Graeme Lowdon, ancien directeur de Cadillac.

Les relations entre les deux parties seraient déjà suffisamment avancées pour avoir donné lieu à plusieurs initiatives concrètes. Nike aurait notamment fourni des chaussures spécialement conçues pour les dirigeants de Cadillac à l’occasion du Grand Prix de Miami.

Les deux parties resteraient intéressées par la conclusion d’un accord, même si aucun partenariat entre Nike et Cadillac n’a été officiellement annoncé à ce stade.

Pour le moment, l’écurie américaine utilise des vêtements fournis par Tommy Hilfiger, une marque déjà bien connue dans l’univers de la Formule 1.

Nike voulait rejoindre Mercedes mais pas sans Hamilton

L’intérêt de Nike pour la Formule 1 ne serait toutefois pas récent. L’équipementier américain avait auparavant envisagé un partenariat avec Mercedes, principalement en raison de l’immense popularité internationale de Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde représentait alors un atout commercial majeur pour l’écurie allemande, avec une notoriété dépassant largement le cadre du sport automobile.

Mais le transfert du Britannique chez Ferrari en 2025 a fait disparaître cet intérêt. Nike n’a finalement pas rejoint Mercedes, qui a de son côté mis un terme à sa longue collaboration avec Puma pour conclure un nouvel accord avec Adidas.

Le départ de Hamilton a ainsi contribué à modifier les relations commerciales de l’écurie allemande, certains partenaires ayant choisi de ne pas poursuivre leur engagement sans le Britannique.

Une situation que Toto Wolff n’a manifestement pas oubliée. Interrogé à Las Vegas sur ce deal qui a capoté avec Nike, le directeur de Mercedes n’a pas commenté directement mais est revenu sur les sponsors qui ont décidé de quitter son équipe après le transfert de Hamilton chez Ferrari.

"Je l’ai déjà dit au Mexique, mais je me souviens très clairement du moment où des sponsors nous demandaient qui était Kimi Antonelli et nous expliquaient qu’ils ne voulaient pas faire partie de cette aventure parce que Lewis Hamilton était parti", a déclaré l’Autrichien.

À l’époque, l’arrivée du jeune Italien représentait un pari sportif et commercial pour Mercedes, qui perdait avec Hamilton l’une des personnalités les plus connues et les plus influentes de la Formule 1.

Mais la situation a radicalement changé depuis, Antonelli ayant décroché le titre de champion du monde des pilotes 2026. Un succès qui donne aujourd’hui à Wolff l’occasion de répondre à ceux qui avaient douté de la stratégie de Mercedes.

"J’en retire une certaine satisfaction, parce qu’ils ont clairement pris la mauvaise décision."

"Ils sont maintenant avec d’autres équipes... et ils doivent se contenter des résultats qu’ils obtiennent là-bas."