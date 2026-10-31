Vesti veut aussi la place de Bottas chez Cadillac F1 : ’j’ai les yeux rivés sur ce baquet !’

Frederik Vesti ne cache plus ses ambitions et a confirmé une rumeur : le pilote danois souhaite décrocher le deuxième volant Cadillac pour la saison 2027 de Formule 1, alors que l’avenir de Valtteri Bottas reste incertain. Déjà engagé avec le constructeur américain en endurance, le pilote de réserve de Mercedes F1 estime avoir démontré ses qualités dans plusieurs disciplines. Auteur du troisième temps des essais libres 1 à Mexico au volant de la Mercedes W17, il considère également que les performances de Kimi Antonelli cette saison devraient encourager les directeurs d’équipe à faire davantage confiance aux jeunes pilotes. Une candidature de plus qui pourrait compliquer encore un peu plus la situation de Bottas.

La bataille pour le deuxième baquet Cadillac en 2027 continue de s’intensifier. Alors que Sergio Pérez vient de prolonger son contrat avec l’écurie américaine jusqu’en 2029, aucune confirmation n’a encore été apportée concernant l’identité de son futur coéquipier.

Valtteri Bottas occupe actuellement ce volant aux côtés du Mexicain, les deux pilotes ayant initialement été présentés comme bénéficiant d’accords portant sur plusieurs saisons. Mais les difficultés rencontrées par le Finlandais depuis son retour en Formule 1, particulièrement en course face à Pérez, sont "à l’étude" chez Cadillac et confirment donc les spéculations sur un éventuel remplacement dès la fin de la saison 2026.

Le vainqueur de dix Grands Prix avait tenté de minimiser ces rumeurs le week-end dernier à Austin, avant de reconnaître qu’aucune garantie n’existait réellement en Formule 1.

Colton Herta, qui a déjà participé à cinq séances d’essais libres avec Cadillac, apparaît parmi les candidats potentiels à sa succession. Mais l’Américain n’est pas le seul à espérer profiter d’une éventuelle ouverture. Il y a également Esteban Ocon... mais aussi Frederik Vesti dorénavant !

Actuellement pilote de réserve de Mercedes et engagé en IMSA avec Cadillac, Vesti entend lui aussi faire valoir ses arguments. Le Danois a bénéficié d’une nouvelle occasion de démontrer son potentiel lors des essais libres 1 du Grand Prix de Mexico.

Installé au volant de la Mercedes W17, il a réalisé le troisième temps de la séance, terminant à moins d’un dixième de Kimi Antonelli, leader du championnat et grand favori pour le titre mondial.

Une prestation encourageante pour un pilote qui cherche toujours à obtenir sa première titularisation en Formule 1.

Interrogé après la séance, Vesti a souligné la chance que représente sa collaboration simultanée avec Mercedes et Cadillac.

"J’ai énormément de chance de travailler avec deux constructeurs formidables, Mercedes et Cadillac."

"Évidemment, je cours avec Cadillac en voitures de sport, et cela fait deux ans qu’ils ont l’occasion de voir ce dont je suis capable. Cette année, nous avons remporté le titre pilotes, le titre équipes et le titre constructeurs en IMSA, et je pense que cela démontre vraiment le niveau auquel nous évoluons."

Vesti estime que cette expérience constitue un argument solide en faveur de sa candidature, d’autant qu’il bénéficie également du soutien et de l’expertise de Mercedes.

Il souligne notamment le caractère exceptionnel d’une situation dans laquelle deux grands constructeurs travaillent en parallèle avec un même pilote.

"Avoir deux constructeurs qui collaborent ainsi autour d’un pilote, c’est quelque chose de très, très spécial et de très rare."

Le Danois ne cherche d’ailleurs pas à dissimuler son objectif : il souhaite rejoindre Cadillac en tant que titulaire dès la saison prochaine.

"Et il n’y a aucun doute à avoir, je le confirme : j’ai vraiment les yeux rivés sur ce baquet, et ce serait un immense privilège de pouvoir l’occuper."

Pour appuyer sa candidature, Frederik Vesti s’est également tourné vers l’exemple de Kimi Antonelli.

Une réussite que le Danois considère comme une démonstration du potentiel des jeunes pilotes lorsqu’une équipe accepte de leur accorder sa confiance.

"Il y a une chose que je voudrais dire : regardez Kimi. Il a une chance de devenir champion du monde ce week-end."

"Il a 20 ans, c’est un jeune pilote qui montre à la F1 ce que les jeunes peuvent accomplir. Et je pense que cela devrait aussi inciter les directeurs d’équipe à faire confiance aux jeunes talents."

"Il y a déjà beaucoup d’expérience sur la grille. Je pense que nous devons faire davantage confiance aux rookies."

Un rôle important dans le développement de la Mercedes W17

Si Vesti n’a encore jamais pris le départ d’un Grand Prix, son expérience au sein de Mercedes dépasse largement ses quelques apparitions en essais libres.

Le Danois est particulièrement apprécié dans l’écurie de Brackley, où il joue un rôle important dans le travail sur simulateur et dans le développement technique des monoplaces.

Cette saison, il a notamment participé à la mise au point de la W17, qui s’est imposée comme la référence du plateau dans le cadre de la nouvelle réglementation technique entrée en vigueur en 2026.

Vesti considère que son implication dans ce programme constitue une autre preuve de sa capacité à contribuer au fonctionnement d’une équipe de Formule 1.

"Cette année, évidemment, avec le nouveau règlement, la W17 s’est montrée très performante."

"En Formule 1, nous cherchons toujours à repousser les limites, et j’ai été directement au cœur de ce travail, en faisant le lien entre ce qui se passe sur le circuit et le développement réalisé à Brackley."

"Nous avons accompli énormément de choses cette année, et je dirais même que nous avons réalisé des choses jamais vues auparavant en Formule 1, ce qui est vraiment très, très enthousiasmant. Et c’est aussi un privilège d’avoir pu y participer."