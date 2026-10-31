Séisme chez Haas F1 : Ocon remplacé par Hirakawa en plein Grand Prix de Mexico... sans explication !

Coup de théâtre chez Haas à l’occasion du Grand Prix de Mexico ! L’écurie américaine a annoncé que Ryō Hirakawa remplacera Esteban Ocon pour le reste du week-end, à compter de ce samedi. Le pilote japonais, qui avait déjà participé à la première séance d’essais libres vendredi, disputera ainsi son tout premier Grand Prix de Formule 1 dimanche, aux côtés d’Oliver Bearman. Haas n’a fourni aucune explication concernant ce changement inattendu et a précisé qu’aucune autre déclaration ne serait faite pour le moment, laissant planer de nombreuses interrogations sur les raisons de l’absence du Français.

Esteban Ocon ne participera pas à la suite du Grand Prix de Mexico. Haas a officialisé son remplacement par son pilote de réserve Ryō Hirakawa pour les journées du samedi 31 octobre et du dimanche 1er novembre, sans donner davantage de précisions sur les circonstances de cette décision.

Dans un bref communiqué, l’écurie américaine a confirmé que le Japonais prendrait le volant de la VF-26 pour les essais libres 3, les qualifications et la course, disputée sur 71 tours à l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cette annonce intervient alors que Hirakawa avait déjà participé aux essais libres 1 vendredi, dans le cadre du programme de roulage réservé aux pilotes de réserve.

Le Japonais avait alors signé le 15e temps de la séance, lors de sa troisième apparition de la saison au volant de la Haas VF-26.

Sa présence en piste devait initialement se limiter à cette séance d’essais, mais il se retrouve désormais propulsé dans un rôle de titulaire pour le reste du week-end mexicain.

Hirakawa va faire ses débuts en Grand Prix à 32 ans

À 32 ans, Ryō Hirakawa s’apprête donc à vivre une première particulièrement tardive en Formule 1.

S’il n’a encore jamais pris le départ d’un Grand Prix, le Japonais possède une solide expérience du sport automobile au plus haut niveau, notamment en endurance.

Pilote Toyota GAZOO Racing, il a remporté à deux reprises le Championnat du monde d’endurance de la FIA, en 2022 et 2023.

Il compte également à son palmarès une victoire aux 24 Heures du Mans, obtenue en 2022 avec le constructeur japonais.

Cette expérience de la compétition internationale constitue un atout pour Hirakawa, même si les exigences d’un week-end complet de Formule 1 diffèrent sensiblement de celles de l’endurance.

Le pilote japonais connaît toutefois déjà la VF-26 puisqu’il a participé à trois séances d’essais libres cette saison, dont celle de vendredi à Mexico.

Il devra désormais mettre cette expérience à profit pour préparer les qualifications et la course, avec un temps de roulage limité.

Haas ne donne aucune explication sur l’absence d’Ocon

Hirakawa fera équipe avec Oliver Bearman, qui reste l’autre titulaire de Haas pour la suite du week-end.

Les deux pilotes participeront aux essais libres 3 et aux qualifications samedi, avant de prendre part au Grand Prix de Mexico dimanche, dont la distance est fixée à 71 tours.

Le changement de pilote intervient dans des circonstances qui restent inconnues.

Dans sa communication officielle, Haas n’a fourni aucune raison concernant le remplacement d’Esteban Ocon et a indiqué que cette décision n’était pas liée à un problème médical. Davantage donc une question sportive ou liée à un autre événement.

Cette décision intervient aussi après un désaccord entre Ocon et son ingénieure de piste, Laura Mueller, lors de la deuxième séance d’essais libres vendredi, au sujet de la stratégie pneumatique.

Mueller lui a indiqué par radio qu’ils allaient le faire passer aux pneus mediums pour sa simulation de course, car le relais effectué par son coéquipier Oliver Bearman avec les pneus tendres n’avait "pas été très concluant".

Après qu’Ocon a demandé des précisions, Mueller a répondu : "Nous devons utiliser les mediums."

Ocon a répliqué : "Non, non. Je voulais les tendres. Ne me faites pas ça. Allez..."

L’écurie Haas n’a pas souhaité préciser si la décision de remplacer Ocon était liée à cet échange et aux éventuelles répercussions qui auraient pu en découler.

L’écurie a simplement précisé qu’elle ne ferait aucune autre déclaration pour le moment.

Il n’est donc pas possible, à ce stade, de déterminer ce qui a conduit Haas à écarter le Français pour la suite de l’épreuve. Mais on sait que les tensions étaient grandissantes entre les deux parties !

Pour Hirakawa, cette annonce représente néanmoins une opportunité majeure : celle de prendre enfin le départ d’une course de Formule 1, après avoir construit l’essentiel de sa carrière en endurance et multiplié les apparitions en essais libres.

Son premier défi sera de s’adapter rapidement aux exigences des qualifications, avant de découvrir dimanche les conditions d’un Grand Prix complet au volant de la Haas VF-26.

Quant à Esteban Ocon, il faudra attendre une éventuelle nouvelle communication du pilote ou de l’écurie pour connaître les circonstances exactes de son absence et savoir si celle-ci pourrait avoir des conséquences au-delà du week-end mexicain.