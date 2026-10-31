Ocon, Herta, Vesti ou Bottas : Cadillac F1 refuse de se presser pour 2027

Cadillac ne compte pas précipiter sa décision concernant son deuxième pilote pour la saison 2027 de Formule 1. Alors que Sergio Pérez a déjà été prolongé, l’avenir de Valtteri Bottas reste incertain face à la candidature de Colton Herta, dont la nationalité américaine constitue un argument important pour General Motors. Marcin Budkowski assure toutefois que l’écurie ne s’impose aucun calendrier et qu’elle privilégiera le choix le plus adapté à son développement. Une réflexion compliquée par la situation de la Super Licence de Herta, auquel il manquerait encore un point, mais aussi par l’intérêt porté à plusieurs autres pilotes du paddock.

Cadillac poursuit sa réflexion concernant la composition de son duo de pilotes pour sa deuxième saison en Formule 1. Si Sergio Pérez est désormais assuré de conserver son volant en 2027, l’identité de son futur coéquipier reste à déterminer.

Valtteri Bottas espère poursuivre l’aventure entamée cette année avec le constructeur américain, mais Colton Herta représente une alternative sérieuse, notamment en raison de la volonté de General Motors de renforcer l’identité américaine de son programme.

Interrogé par L’Équipe à l’occasion du Grand Prix de Mexico, Marcin Budkowski a néanmoins assuré que Cadillac ne ressentait aucune urgence à trancher.

Le directeur de l’écurie affirme qu’il n’existe "aucun calendrier, aucune pression" concernant cette décision, malgré les nombreuses spéculations qui entourent le deuxième baquet.

Pour Budkowski, Bottas conserve de solides arguments en faveur d’une prolongation. Le Finlandais a notamment réalisé un week-end convaincant lors du Grand Prix des États-Unis, à Austin, où il s’est montré compétitif aussi bien en qualifications qu’en course.

Une prestation que le patron de Cadillac considère comme une référence pour la suite de son évaluation.

"Valtteri a réalisé une très bonne course à Austin," a déclaré Budkowski à Mexico.

"Il a été solide en qualifications et il a également été solide en course, et c’est ce qu’il doit faire, course après course."

Le problème réside davantage dans la régularité de ses performances, Cadillac souhaitant retrouver ce niveau de compétitivité plus fréquemment.

"Nous avons connu des week-ends où il était vraiment dans le coup, au niveau de Checo, et parfois même un peu plus rapide. Nous avons besoin de voir cela plus souvent."

L’expérience du Finlandais constitue également un argument important pour une équipe qui dispute seulement sa première saison en Formule 1 et poursuit encore la construction de son organisation technique.

Mais Cadillac doit parallèlement réfléchir à ses ambitions à plus long terme, et notamment à la place qu’elle souhaite accorder à un pilote américain.

Herta, un choix séduisant pour l’identité américaine de Cadillac

Colton Herta reste ainsi pleinement dans la course pour obtenir le deuxième volant.

L’ancien pilote d’IndyCar représente une option particulièrement intéressante pour General Motors, qui souhaiterait, selon certaines informations, voir un Américain rejoindre l’écurie afin de renforcer son identité auprès du public et de ses partenaires.

Budkowski reconnaît ouvertement l’intérêt que pourrait représenter une telle décision.

"C’est important, c’est une équipe américaine. Ce serait formidable d’avoir un pilote américain, cela renforcerait l’engouement."

Mais le patron de Cadillac refuse de faire de la nationalité un critère suffisant pour décider d’une titularisation.

Il estime nécessaire de prendre en compte le moment choisi, le profil du pilote et la capacité de l’équipe à l’accompagner dans ses débuts en Formule 1.

"Mais il faut aussi tenir compte du moment, du pilote, et de savoir si l’équipe est prête pour cela. Nous allons évaluer tous ces éléments."

Il manque encore un point de Super Licence à Herta

La situation de Colton Herta est également compliquée par une question réglementaire. Sa participation aux essais libres 1 du Grand Prix de Mexico devait initialement lui permettre d’obtenir le dernier point nécessaire pour atteindre les 40 points requis en vue de l’obtention de sa Super Licence FIA.

Mais une erreur dans les informations publiées concernant l’attribution de ses points en IndyCar aurait modifié ce calcul. Selon les dernières données, il manque donc encore un point au pilote américain pour atteindre le seuil nécessaire. Cadillac pourrait ainsi devoir lui offrir une nouvelle participation à une séance d’essais libres afin de compléter son total.

Budkowski n’exclut pas cette possibilité, tout en soulignant qu’un roulage supplémentaire permettrait également à Herta d’acquérir davantage d’expérience au volant d’une Formule 1.

"Nous pourrions lui faire disputer d’autres séances d’essais libres 1 afin de lui donner davantage d’expérience."

De son côté, Herta ne cache pas son ambition de rejoindre la grille. Après sa participation à la séance mexicaine, l’Américain a rappelé que son objectif restait clairement une titularisation en Formule 1, tout en reconnaissant que les discussions en cours ne dépendaient pas entièrement de lui.

"Mon objectif est d’arriver en Formule 1. Il y a toutes sortes de discussions en cours actuellement, et beaucoup de choses se passent sur lesquelles je ne peux pas agir."

D’autres candidats restent évoqués pour 2027

Le choix de Cadillac ne se limite toutefois pas nécessairement à un duel entre Bottas et Herta.

Plusieurs autres pilotes ont également été associés au deuxième volant de l’écurie américaine.

C’est notamment le cas de Frederik Vesti, lié à Mercedes, mais aussi de Yuki Tsunoda et d’Esteban Ocon, dont le départ de Haas à la fin de la saison a déjà été confirmé suivi d’une mise à pied pour le GP de Mexico !

Ces différentes pistes illustrent l’éventail des possibilités étudiées ou évoquées autour de Cadillac, même si aucune annonce officielle ne permet à ce stade d’établir une hiérarchie entre les candidats.

En interne, certains membres de l’écurie seraient par ailleurs favorables à la conservation de Bottas. L’expérience du Finlandais est considérée comme un atout important durant cette phase de construction, alors que Cadillac doit encore consolider ses méthodes de travail et progresser sur le plan technique.

La direction devra donc déterminer si elle souhaite privilégier cette continuité ou accélérer l’intégration d’un pilote plus jeune, avec la dimension symbolique supplémentaire que représenterait la titularisation de Herta.

Pérez malade pour son Grand Prix à domicile

En attendant de connaître l’identité de son futur coéquipier, Sergio Pérez traverse lui aussi un week-end mexicain perturbé. Le pilote Cadillac est devenu le dernier membre du duo de titulaires de l’équipe à être touché par un problème de santé, après que Bottas a également été malade plus tôt dans le week-end.

Pérez a notamment dû renoncer à une apparition prévue devant ses supporters, à l’occasion de son Grand Prix à domicile. Le Mexicain a confirmé vendredi qu’il ne se sentait pas bien physiquement, tout en espérant retrouver rapidement sa pleine forme.

"Cela a été une journée difficile, car je ne me suis pas senti bien sur le plan de la santé. J’espère être revenu à 100 % samedi."