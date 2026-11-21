Sergio Pérez réclame un changement profond de mentalité chez Cadillac F1 après une première saison particulièrement difficile pour la nouvelle écurie américaine. Le Mexicain, revenu en Formule 1 cette année, estime que certains membres du personnel se satisfont trop facilement de leur présence dans la discipline, sans afficher l’ambition et l’exigence nécessaires pour construire une équipe compétitive. L’ancien pilote Red Bull va jusqu’à suggérer le départ de ceux qui ne partagent pas cette vision, alors que Cadillac doit impérativement démontrer ses progrès dès 2027 pour éviter une montée rapide de la pression.

Sergio Pérez ne veut pas que Cadillac se contente de participer au championnat du monde de Formule 1. Après une première campagne difficile pour la nouvelle écurie américaine, le Mexicain appelle à un changement de culture au sein de l’organisation, quitte à se séparer de certains membres du personnel.

Revenu sur la grille cette saison après son départ de Red Bull, Pérez entend jouer un rôle actif dans la construction du projet Cadillac. Mais le pilote expérimenté estime que l’enthousiasme suscité par l’arrivée de l’équipe en Formule 1 ne doit pas masquer les exigences sportives auxquelles elle doit désormais répondre.

Selon lui, certains employés semblent davantage apprécier l’opportunité de travailler dans le paddock que se concentrer sur les efforts nécessaires pour permettre à Cadillac de progresser.

"Pour moi, il était très clair dès le premier jour que je ne revenais pas en Formule 1 simplement pour le plaisir d’être en F1", explique Pérez.

"Comme nous sommes une nouvelle équipe, j’ai eu un peu le sentiment que beaucoup de personnes étaient simplement très heureuses d’être là et de passer du bon temps. Ce n’est pas quelque chose que je veux voir dans cette équipe."

Pour l’ancien pilote Red Bull, Cadillac doit rapidement dépasser le stade de la satisfaction liée à sa présence sur la grille pour instaurer une véritable culture de la performance.

Le Mexicain considère que l’équipe ne pourra pas atteindre ses objectifs si certains de ses membres ne sont pas pleinement engagés dans cette démarche.

"Je pense qu’il n’y a pas de place dans cette équipe pour quelqu’un qui est simplement heureux d’être là", insiste Pérez.

"Je vais être encore plus clair : ces personnes doivent partir, parce que nous allons pousser extrêmement fort au cours des prochaines années pour nous assurer de pouvoir progresser."

2027, une année cruciale pour la crédibilité de Cadillac

Après une première saison consacrée à son arrivée dans le championnat, Cadillac devra désormais commencer à démontrer que son projet peut progresser.

Pérez considère que la saison 2027 représentera une étape déterminante pour la crédibilité de l’écurie, qui ne pourra pas éternellement invoquer son statut de nouvelle venue pour justifier ses difficultés.

Le Mexicain prévient notamment que la pression pourrait rapidement s’intensifier si les résultats ne témoignent pas d’une évolution suffisamment nette.

"L’année prochaine sera cruciale pour Cadillac afin de nous assurer que nous sommes capables de montrer nos progrès. Parce que, dans le cas contraire, nous savons tous comment fonctionne ce milieu et à quel point la pression peut augmenter extrêmement rapidement."

La transformation souhaitée par Pérez passe également par le recrutement de personnel expérimenté, capable d’apporter à Cadillac des méthodes éprouvées au sein d’écuries déjà établies.

Le Mexicain a notamment participé à l’arrivée de Craig Skinner, ancien ingénieur de Red Bull, qu’il connaît pour avoir évolué au sein de l’équipe autrichienne. Cadillac a également renforcé son département technique avec le recrutement d’Eric Blandin, aérodynamicien expérimenté passé par Mercedes et Aston Martin.

Ces arrivées doivent contribuer à structurer une organisation encore jeune et à lui transmettre les exigences nécessaires pour progresser au plus haut niveau. Pérez reconnaît les qualités de ces nouveaux renforts, mais souligne que leur expérience ne suffira pas à elle seule. L’ensemble de l’équipe devra adopter une culture de travail adaptée aux ambitions du projet.

"Nous savons tous à quel point ils sont compétents, mais il s’agit d’un projet différent, dans lequel nous devons essentiellement commencer par mettre cette culture en place."