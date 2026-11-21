’Il nous manquait une seconde’ : Cadillac F1 finit plus loin que prévu de la Q2
Pérez et Bottas seront en fond de grille au départ
Cadillac F1 a cru pouvoir lutter pour un passage en Q2 au Grand Prix de Las Vegas, mais l’écart avec les autres équipes était finalement trop important. Malgré la mauvaise forme d’Aston Martin, l’équipe n’a pas pu aller chercher des places face à d’autres structures, et Sergio Pérez a signé le 18e chrono de la séance, tandis que Valtteri Bottas était avant-dernier.
Le pilote mexicain a reconnu qu’il était difficile d’aller chercher une bonne performance dans cette séance, car la piste était difficile à aborder. De fait, c’était impossible de réduire l’écart avec le ventre mou du peloton.
"Les conditions étaient piégeuses, on a fait de notre mieux mais ça n’est pas arrivé, on était trop loin des Haas, il nous manquait une seconde pour y arriver, on a fait le maximum mais ce n’était pas suffisant. On fera au mieux en course et on verra où nous terminons" a déclaré Pérez.
De son côté, Bottas pense qu’il aurait pu faire mieux s’il n’avait pas ouvert la voie aux autres pilotes dans la dernière tentative de la Q3, ce qui lui a causé une perte de vitesse trop importante pour viser un bon résultat.
"C’était serré, ce n’était pas si mauvais pour nous mais malheureusement, je n’avais pas d’aspiration dans mon dernier tour, j’étais la première voiture et j’étais un peu malchanceux. Mais il y a des gens qui ont des pénalités et notre position de départ sera un peu meilleure" indique le Finlandais.
Questionné sur ses objectifs pour la course, qu’il débutera au 19e rang, il admet que voir le drapeau à damier sera une première satisfaction : "On est dans une série difficile. On doit d’abord finir la course, on a eu trop d’abandons. Mais si on peut se battre, c’est encore mieux."
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Cadillac F1 Team - General Motors
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