Brown sur Horner : rivalité, respect et incertitude pour l’avenir

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, ne sait pas si Christian Horner, l’un de ses meilleurs ennemis de ses dernières années, doit ou va revenir en Formule 1 dans le futur. Mais l’Américain estime qu’Horner y a joué un grand rôle.

Le Britannique s’est libéré de toute attache avec Red Bull ces derniers jours, avec un accord frisant les 80 à 100 millions de dollars selon les sources et une clause lui permettant de revenir dans le sport, chez la concurrence, à partir de la mi-2026.

Le fait d’avoir négocié cette clause, alors qu’il avait un contrat jusque fin 2030, semble en dire long sur les ambitions à moyen terme de l’ancien directeur de Red Bull Racing : revenir, d’une manière ou une autre, bien avant les cinq ans qu’il aurait dû avoir à respecter.

"Je pense qu’il a connu une carrière exceptionnelle en Formule 1 ; ses résultats sont nombreux : de nombreux titres de champion des pilotes et de champion du monde," commente Brown à Bloomberg.

"Quand on se lance dans le sport, on n’a pas tous les meilleurs amis du monde, il y a des personnalités différentes. Donc, même si on n’a pas pris beaucoup de tasses de thé en Angleterre, comme on dit, il faut des personnalités très différentes."

"Je pense que c’est ce qui rend ce sport si passionnant, cet effet Netflix, ce qui se passe en dehors de la piste. Je pense que notre sport est unique, non seulement la compétition sur le terrain est extrêmement palpitante, mais il y a aussi beaucoup de compétition en dehors."

"Et c’est un petit groupe de directeurs d’écurie et de pilotes, donc je pense que les fans peuvent apprendre à nous connaître. J’ai des amis dans les stands et d’autres qui ne le sont pas, mais je pense que c’est ce qui rend le sport passionnant et authentique."