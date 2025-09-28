Pourquoi Sainz est un véritable atout pour une équipe de F1

Carlos Sainz a eu droit aux éloges de Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997 de Formule 1, aujourd’hui devenu consultant pour plusieurs chaines de télévision dont Canal+ et Sky Sports.

Le Québécois a salué l’impact que l’Espagnol réussit à avoir sur ses équipes, même s’il prend parfois un peu de temps pour se mettre dans le bon rythme.

Et Villeneuve va encore plus loin : quand Sainz s’en va, c’est une baisse de régime pour l’équipe qu’il quitte. Et le regard se tourne vers Renault mais aussi, notamment, Ferrari...

"Si vous regardez sa carrière, lorsqu’il a rejoint une nouvelle équipe, il lui a fallu un certain temps, peut-être une demi-saison, pour être à la hauteur. Il doit y travailler. Mais pendant cette période, il fait aussi progresser toute l’équipe. C’est ce qui s’est passé dans toutes les équipes qu’il a rejointes."

"Et à un moment donné, il a souvent eu un coéquipier qui était peut-être juste quelques centièmes plus rapide. Mais ce coéquipier était plus rapide grâce au travail accompli par Sainz."

"Puis Sainz est devenu plus rapide que son coéquipier. Même si l’on prend l’exemple de Leclerc, celui-ci n’était pas devant Sainz chez Ferrari, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent croire. Et chaque fois qu’il a quitté une équipe, celle-ci a connu une baisse de régime. À chaque fois. Et c’est la même chose avec Ferrari aujourd’hui."

Villeneuve pense également que Sainz sera réticent à partir étant donné le rôle de leader qu’il occupe actuellement chez Williams.

"Williams n’a pas pris un tournant décisif, car l’amélioration a été lente et progressive. Dernièrement, Sainz a montré qu’il était au niveau, mais il y a toujours un problème ici ou là, comme à Zandvoort. A Bakou tout s’est bien passé pour la première fois."

"Si vous ne faites pas de caprice, tout ira bien. À l’heure actuelle, tout ce travail acharné commence à porter ses fruits. C’est également un circuit qui convenait bien à Williams."

"Sainz doit être plutôt satisfait de ce qui se passe chez Williams. Car aujourd’hui, il est considéré comme le bâtisseur de l’équipe, comme un atout majeur, et il est très apprécié là-bas. Donc, si vous voulez changer de camp, vous devez y réfléchir à deux fois."