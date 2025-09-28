Bearman sait qu’il doit ’faire ses preuves’ avant de penser à Ferrari

Oliver Bearman veut piloter pour Ferrari à l’avenir, alors qu’il avait fait ses débuts en Formule 1 avec la Scuderia, l’an dernier à Djeddah en remplacement de Carlos Sainz. Le pilote Haas F1 veut néanmoins faire ses classes dans son team actuel avant de penser à une promotion.

"Bien sûr, c’est mon objectif dans la vie" a déclaré Bearman. "J’en ai eu un avant-goût quand j’ai été appelé l’année dernière, et c’est vraiment ma motivation dans la vie, espérer un jour pouvoir faire ça."

"Mais il y a beaucoup d’étapes entre les deux, et actuellement, ma carrière se poursuit avec Haas. Je dois prouver que je suis capable, d’abord, de piloter pour une équipe de pointe en réalisant des performances plus régulières ici. Donc oui, c’est mon objectif, mais je dois encore faire mes preuves, ce n’est pas aussi simple."

Pressé de donner une estimation sur le moment où il pourrait décrocher un baquet à plein temps chez Ferrari, Bearman a refusé de se livrer à des spéculations : "Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me concentre sur le fait d’aller vite, et pour moi, le reste viendra naturellement."

Le Britannique confirme qu’il préfère se concentrer pour progresser chez Haas avant un possible passage chez Ferrari : "Non, je me concentre sur mon travail ici, et il n’y a pas vraiment beaucoup de communication entre Ferrari et moi."

"Mon travail, c’est de montrer ce dont je suis capable et que je suis le meilleur choix. C’est ça mon objectif : faire le meilleur travail possible. C’est encore loin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais non, aucun calendrier, rien de ce genre. Je me concentre simplement sur ce que je fais."

"J’essaie de progresser car je vois encore beaucoup de marge de progression avec cette équipe, et dans ma capacité à tirer le meilleur de moi-même de façon plus constante. Donc je vois encore une grande trajectoire d’évolution en moi, ce qui est bon signe, et cela signifie que plus je me concentre sur moi-même, mieux ça ira."