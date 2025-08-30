Bottas et Pérez ont-ils été envisagés par Alpine F1 ? Briatore esquive !

Valtteri Bottas a-t-il été proche de rouler pour Alpine F1, en cette fin de saison ou en 2026 ?

Selon le conseiller exécutif de l’équipe, Flavio Briatore, ce n’était "pas vraiment" le cas.

L’Italien n’a pas nié les négociations rapportées par le Finlandais, aujourd’hui pilote Cadillac F1, mais estime qu’un accord n’a jamais été dans sa vision pour Alpine F1 et l’avenir de l’équipe.

Interrogé sur sa volonté de signer avec Bottas mais aussi Sergio Perez, Briatore nous a confié à Zandvoort que "non, pas vraiment de réelle volonté."

"J’ai discuté avec beaucoup de gens. J’ai aussi parlé avec Bottas. Nous avons aussi discuté avec Toto à l’époque, mais il n’a jamais été question que Bottas pilote pour Alpine."

Et Briatore, avec son culot habituel, ajoute : "Je pense qu’Alpine a un peu aidé Bottas à signer le contrat avec Cadillac. Nous avons fait un peu de marketing en discutant avec lui (pour faire monter sa cote). Mais c’est la raison, honnêtement."

"J’aime Valtteri parce que c’est un super pilote. Et Toto dit exactement la même chose. Il n’a pas eu de chance d’être chez Mercedes en même temps que Lewis, alors que Lewis était au sommet de son art."

"Nous avons une autre idée pour 2026, mais c’est bien de retrouver Valtteri sur la grille. C’est bien de retrouver un pilote avec beaucoup d’expérience, mais je recherche autre chose."

A noter que Briatore a refusé de répondre explicitement sur le cas Sergio Perez. Selon nos informations, l’Italien voulait clairement s’assurer les services du Mexicain et de ses sponsors lucratifs pour 2026, afin d’associer Checo à Pierre Gasly.

Briatore doit maintenant trouver un plan B après avoir admis lui-même qu’il ne croyait pas vraiment en Franco Colapinto pour l’avenir...