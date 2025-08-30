Wolff assume sa déclaration sur les 400 km/h pour les F1 de 2026

Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, a clarifié ses propos récents suggérant que les Formule 1 de l’année prochaine pourraient dépasser les 400 km/h en ligne droite.

Cette déclaration a fait froncer beaucoup de sourcils chez les pilotes dans le paddock de Zandvoort.

Wolff suggérait que cette vitesse de pointe était envisageable grâce à l’augmentation de la puissance électrique disponible pour la nouvelle réglementation de la F1.

Des propos qui ont toutefois sonné l’alarme chez les écuries rivales, dont les premiers modèles de simulation laissaient penser que l’objectif de 400 km/h était bien hors de portée.

Alors l’Autrichien a été pressé de s’expliquer à Zandvoort. Est-ce littéralement ce que dit le simulateur de son équipe ou était-ce une simple figure de style – un joli chiffre rond ?

"Ça a l’air bien, non ?" sourit-il.

"Tout le monde dénigre ces moteurs 2026, alors je me suis demand" s’il y avait un point positif. Et oui. C’est-à-dire que si vous déployiez – évidemment, cela peut paraître sarcastique – toute l’énergie sur une seule ligne droite, vous pourriez faire rouler ces voitures à 400 km/h."

"Je ne sais pas si quelqu’un a été effrayé, mais c’est très possible."

"Bien sûr il ne resterait pas beaucoup d’énergie électrique pour la suite du tour du circuit."

Il a également confié dans le paddock de Zandvoort : "la FIA a prévu des sécurités pour que cela n’arrive pas. Le but est d’avoir des performances homogènes à chaque tour, notamment en course."

"En qualifications, ce sera un peu bridé, mais il y a des facteurs de sécurité et il faut que les pilotes puissent attaquer du début à la fin d’un tour à fond, sans tomber en panne d’énergie."

L’un des plafonds imposés qui ne permettra pas d’atteindre la vitesse maximale de 400 km/h est la réglementation de la FIA qui limite la durée pendant laquelle la puissance maximale peut être déployée.

Si les écuries n’étaient pas limitées, elles consommeraient toute leur énergie électrique en accélération en sortie de virage, puis ralentiraient fortement sur le reste de la ligne droite.

Mais pour éviter que trop de voitures ne perdent brutalement de la vitesse en bout de ligne droite, une réduction progressive de la puissance électrique a été introduite.

La réduction de puissance ne pourra pas passer de la puissance maximale de 350 kW à zéro en un instant. En revanche, selon la nature du circuit, la puissance délivrée pourra être réduite à un rythme ne dépassant pas 50 kW ou 100 kW par seconde.

Cette mesure devrait permettre aux pilotes de déployer l’énergie sur une distance beaucoup plus longue.