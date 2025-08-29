’J’ai déjà tout vu’ : Briatore met sérieusement en doute l’avenir de Colapinto

Flavio Briatore a eu des mots plus que durs envers son 2e pilote chez Alpine F1, Franco Colapinto.

Et l’avenir de l’Argentin semble bien incertain suite aux vives critiques de l’Italien, qui était l’invité de la conférence de presse de la FIA du jour à Zandvoort.

Appelé pour remplacer Jack Doohan après le Grand Prix de Miami, Colapinto avait rejoint Alpine F1 comme pilote de réserve en début d’année. Mais jusqu’à présent, il a rencontré des difficultés aux côtés de Pierre Gasly.

Selon le règlement de la F1, Alpine est autorisée à effectuer un changement de pilote supplémentaire en 2025, chaque équipe étant autorisée à en avoir quatre au total par saison (sauf cas de force majeure).

Briatore a fermement déclaré que les performances de Colapinto n’étaient "pas celles qu’il attendait"

"J’ai déjà tout vu, donc je ne pense pas avoir besoin d’en voir plus."

"Je pense que pour ce pilote, il est très difficile de gérer cette voiture, car elle est très, très lourde et très, très rapide pour un jeune pilote de Formule 1."

"Ce n’était peut-être pas le bon moment pour engager Franco en Formule 1, et peut-être a-t-il besoin d’une année supplémentaire avant d’évoluer en F1."

"Je ne suis pas satisfait du résultat ; c’est le constat, et il fait de son mieux, tout comme nous avec l’équipe d’ingénierie, mais ce n’est pas ce que j’attendais de Colapinto."

Interrogé sur un éventuel changement de pilote pour la fin de saison, Briatore a semblé faire preuve de clémence envers ses difficultés, mais a émis des doutes quant à l’avenir de Colapinto au sein de l’équipe.

"Nous avons remplacé Doohan par Colapinto, et Colapinto a peut-être eu le même problème : trop de pression pour être en F1."

"L’an dernier, il a réalisé deux ou trois bonnes courses, mais peut-être qu’être dans l’équipe avec un bon pilote comme Pierre et être constamment en compétition avec lui, c’est lui mettre trop de pression."

"Je pense qu’il faut considérer le pilote comme un être humain, et il nous faut du temps pour comprendre exactement ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, car ce sont des jeunes."

"Ils ont entre 19 et 23 ans, et je pense que l’une de nos erreurs est de sous-estimer la dimension humaine du pilote."

"Nous sommes toujours à la recherche du bon timing, et j’ai peut-être raté quelque chose dans la gestion de Colapinto, mais pour l’avenir, honnêtement, je ne sais pas."