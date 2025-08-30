Contrat 2026 : Wolff ne pressent pas de coup fourré de la part de Russell

George Russell est apparu très détendu à Zandvoort quant à son avenir et à la finalisation de son contrat avec Mercedes F1.

Le Britannique a affirmé que son patron, Toto Wolff, était prêt à travailler tout l’été sur un accord mais qu’il a préféré prendre du temps libre.

Il n’y a donc pas d’urgence pour Russell, comme pour Wolff ? Qu’en pense l’Autrichien ? Est-il en accord avec les déclarations de son pilote ? Pressent-il une tactique de négociations, voire un coup fourré maintenant que Russell est en position de force ?

"George est un pilote Mercedes, tout comme Kimi (Antonelli). Ils font partie de l’équipe, de la structure."

"Nous en sommes aux formalités. Comment optimiser ses performances, ses journées marketing, ses déplacements ? Ce ne sont pas des choses triviales. Nous avons commencé à nous réunir et à réfléchir ensemble à tout cela. C’est une formalité."

Pressé de répondre sur le fait que Russell retarde les négociations pour obtenir davantage, Wolff a répondu : "Non, absolument pas. George est avec nous depuis dix ans. Il n’y a pas de manœuvres ni de jeux entre nous."

"L’objectif est de nous placer dans la meilleure position possible, afin qu’il n’y ait aucune tactique de négociation de part et d’autre."

"Nous savons clairement ce que nous attendons l’un de l’autre, ce que nous voulons. Mais en même temps, il est important de discuter des moindres détails."

"Encore une fois il s’agit de sujets précis : comment pouvons-nous optimiser la performance de George ? Que devons-nous optimiser lors des journées marketing, par exemple ? Et il ne s’agit pas du nombre de journées marketing, mais simplement de discuter d’une structure qui l’aide à donner le meilleur de lui-même. Voilà les choses."

"Nous n’en avons pas parlé cet été, car nous avions besoin de nous éloigner un moment, et nous allons reprendre ces discussions. Nous les avons déjà reprises."