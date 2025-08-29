Bottas a bien discuté avec Alpine F1 mais le projet n’était pas clair

Valtteri Bottas a confirmé avoir discuté avec Alpine F1 avant de choisir Cadillac pour 2026.

Le retour de Bottas en Formule 1 a été confirmé mardi, Cadillac ayant annoncé son duo de pilotes avec le Finlandais qui fera équipe avec Sergio Perez.

Bottas avait perdu son volant chez Sauber fin 2024, le choix s’étant porté sur le champion de F2 Gabriel Bortoleto.

Le pilote de 36 ans est resté actif dans le paddock de la F1, rejoignant Mercedes comme pilote d’essai et de réserve.

Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bottas serait en pourparlers pour un retour à la mi-saison avec Alpine, compte tenu de la mauvaise forme de Franco Colapinto. Bottas a expliqué pourquoi il avait rejeté Alpine pour Cadillac.

"C’est vrai. Il y a eu des discussions avec Alpine. Mais au niveau du projet... Comme je l’ai dit, c’est tout le projet Cadillac dans son ensemble qui m’a semblé... disons bien plus clair. Quand j’en ai entendu parler des plans, des investissements et des personnes recrutées, j’ai réalisé que c’était à ce stade de ma carrière que j’avais un projet fixe depuis un certain temps pour m’impliquer et me mettre à l’œuvre."

"Partir de zéro n’est pas chose courante, alors y participer sera passionnant."

Valtteri Bottas a également révélé avoir discuté pour la première fois avec Graeme Lowdon, directeur de l’équipe Cadillac, il y a deux ans, alors qu’il était encore chez Sauber. Il s’est réjoui que les négociations finales du contrat aient été assez simples.

"Les premières discussions que j’ai eues avec Graeme à propos de ce projet remontent à environ deux ans."

"Donc, il y a un certain temps. Puis, étape par étape, il m’a tenu au courant de l’évolution du projet, des plans et des progrès. Plus tôt cette année, j’ai compris que c’était ce que je voulais faire. C’est pourquoi je souhaite m’impliquer dans ce projet."

"En fait, au final, les choses se sont déroulées assez facilement lorsque nous avons discuté plus sérieusement. On aurait dit qu’ils me voulaient et que je voulais être là, donc tout s’est déroulé sans accroc."

Il a concédé que c’était un « soulagement » que son avenir soit désormais réglé.

"C’est agréable de savoir que tout est réglé. J’ai un plan clair. J’ai un travail. C’est un sentiment agréable et un soulagement, d’une certaine manière. C’est presque aussi agréable que de signer mon premier contrat en F1 avec Williams. C’est comme si j’étais à nouveau pilote de course. C’est vraiment génial."