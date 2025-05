Bearman est furieux contre la FIA pour son chrono annulé en qualif

Oliver Bearman était furieux contre la FIA, alors que son meilleur tour en qualifications à Imola a été annulé. Le pilote Haas F1 aurait dû passer en Q2 juste avant le drapeau rouge causé par Franco Colapinto.

La situation a été incertaine pendant de nombreuses minutes mais l’annulation de son chrono a été confirmée, ce qui a permis à Gabriel Bortoleto de prendre sa place. Selon Bearman, il n’a été informé du drapeau rouge qu’après avoir franchi la ligne. Le Britannique est donc qualifié 19e devant Yuki Tsunoda, qui s’est violemment crashé dès la Q1.

"On a eu le feu rouge au tableau de bord. Pour moi, cela ne s’est produit que bien après avoir franchi la ligne. En regardant la vidéo extérieure, il était clair qu’aucun drapeau rouge n’était déployé au moment du passage."

"Je trouve donc totalement injuste que ce tour soit supprimé. J’ai l’impression qu’une fois qu’ils ont pris une décision, même si elle est erronée – et elle est clairement erronée – ils ne vont pas revenir dessus. Et cela me semble un peu dur."

"L’équipe a tenté de réclamer mais nous sommes derniers maintenant. C’est comme ça… nous travaillons et nous investissons énormément. Nous avons un nouveau package ce week-end, et cela fait des mois et des mois que nous y travaillons."

"C’est notre seule chance de le démontrer. J’ai réalisé un tour représentatif et j’ai vraiment exploité le meilleur de la voiture, et c’est ce que nous devons prouver. C’est vraiment dommage."

Esteban Ocon s’est lui qualifié 18e du Grand Prix d’Emilie-Romagne, et le pilote Haas F1 n’a pas caché sa frustration après un week-end difficile et une qualification décevante à Imola, durant laquelle il n’a pas compris pourquoi il a rencontré autant de problèmes sur sa VF-25, comme tout au long du week-end.

"C’est une surprise que ce week-end soit si difficile. Il n’aurait pas dû être si difficile. Il y a un gros souci sur cette voiture et ce week-end, ils étaient plus importants que d’habitude, donc on va essayer de travailler dessus. Pour ma part, on mérite où on est aujourd’hui" regrette Ocon.

Le Français sous-entend que l’équipe n’a pas réussi sa préparation pour le week-end : "C’est un week-end frustrant, on a tout préparé comme on aurait dû le préparer, on a prévu à peu près tous les scénarios et ce sont des soucis qui ne devraient pas arriver qui ont lieu, donc on doit être meilleurs sur ce point."