Alonso 5e sur la grille : ’Enfin’ des évolutions qui fonctionnent chez Aston Martin F1

Aston Martin F1 a déployé une importante mise à jour à Imola, et celle-ci semble - enfin - porter ses fruits aujourd’hui pour Fernando Alonso et Lance Stroll.

Les deux pilotes étaient en Q3, l’Espagnol s’emparant de la cinquième place sur la grille, avec un train de pneus mediums usagés en prime.

"Ravi pour l’équipe," dit Alonso. "Tout d’abord, parce que nous avons apporté une mise à jour ici et elle semble avoir bien fonctionné ; toutes les analyses que nous avons faites étaient positives. Cela fait longtemps... enfin !"

"Et évidemment, le résultat d’aujourd’hui semble confirmer que nous sommes relativement plus rapides et plus compétitifs."

"Et ensuite, parce que nous n’avons jamais cessé de réfléchir à une stratégie alternative pour les pneus susceptible de nous apporter un avantage. Cela a même inspiré George Russell qui nous a copié avec les médiums. C’est une bonne journée pour l’équipe."

8e et également, en Q3, Lance Stroll était content sans jubiler, comme à son habitude.

"La décision de mettre les médiums était vraiment très bien pensée et la 8e place fait plaisir. La voiture a pris vie pendant les qualifications."

"Les évolutions ont l’air de fonctionner et il faudra maintenant confirmer pendant la course demain."