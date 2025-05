Tsunoda victime d’un énorme crash en qualifications (+ vidéo)

Yuki Tsunoda a marqué de manière bien malheureuse la première partie des qualifications, la Q1, à Imola.

Alors que le Japonais s’élançait pour son premier tour rapide, le pilote Red Bull a attrapé le vibreur de la 2e chicane, ce qui a déstabilisé la RB21.

La monoplace est partie en toupie et avec la combinaison graviers / herbe présente dans cette Variante Villeneuve, la RB21 s’est surélevée et est partie en tonneaux, en tapant part l’arrière, au dessus du mur de pneus. Le grillage a empêché la voiture d’aller plus loin, celle-ci venant se reposer à l’endroit dans le bac.

Tsunoda est a priori indemne et est sorti seul de sa voiture. Mais il va passer obligatoirement par le centre médical pour un contrôle.

ÉNORME CRASH POUR TSUNODA EN Q1 🤯

Drapeau rouge ! 🚩 Le pilote japonais est parvenu à s'extraire de sa monoplace. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/TAEC3JSpmZ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 17, 2025

Mise à jour à 16h40 :

Et juste avant la fin de la Q1, un autre accident important a eu lieu pour Franco Colapinto, avec un choc par l’avant suite à un passage trop ambitieux dans la chicane du premier virage. La vidéo ci-dessous montre un impact violent mais bien moins spectaculaire pour l’Alpine F1.