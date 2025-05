Gasly aurait voulu ’une meilleure gestion du trafic’, Colapinto s’excuse pour son crash

Pierre Gasly a fait le travail à Imola ce samedi après-midi en allant chercher la Q3, et la dixième place. Le pilote Alpine F1 regrette seulement un mauvais timing dans son tour rapide en fin de qualif, qui aurait pu lui permettre de grapiller une ou deux places sur la grille.

Sorti en toute fin de Q3 pour profiter d’une piste balayée par les autres voitures, il a manqué de temps pour faire son tour de préparation et a dû attaquer, ce qui a surchauffé les pneus par rapport à leur température idéale.

"On a fait du très bon travail en Q1 et en Q2, on arrive à aller chercher cette Q3. On savait que ça allait être plus compliqué pour nous depuis ce matin. Je dois voir comment on aurait pu gérer mieux la Q3 car je sors à 1mn30 de la fin, et je dois pousser dans le tour de sortie" regrette Gasly.

"J’ai donc les pneus qui sont déjà cramés après le premier secteur de mon tour rapide. Il y avait un peu mieux à faire sur ce dernier run mais ça reste compliqué avec toutes les voitures. Il faut qu’on peaufine ces détails pour aller chercher cela car il y avait mieux à faire en Q3."

Le Français reconnait que lui et son équipe ont hésité à faire comme les pilotes Aston Martin et rouler en pneus mediums en Q3 : "On en a discuté, on savait que c’était très proche. De là à prendre ce risque, c’était osé de leur part et ça a fonctionné. Mais on aura un avantage en course. On a tout bien fait, sauf la gestion du trafic sur le dernier run."

"J’ai repoussé les limites" et ça "coûte très cher"

Franco Colapinto a lui présenté ses excuses à l’équipe après son accident lors de sa première apparition en qualifications cette année. Le pilote argentin a percuté un rail à Tamburello en Q1. Il avait déjà réalisé un temps suffisant pour atteindre la Q2, mais n’a pas pu participer à la séance.

"C’est vraiment dommage," a déclaré Colapinto, qui s’élancera demain de la 15e place, avec certainement une place de pénalité qui l’attend suite à une erreur d’Alpine qui l’a envoyé trop tôt sur la pitlane.

"L’équipe a fait un excellent travail. La voiture était très compétitive. Nous avons trouvé un bon rythme entre les derniers essais libres et les qualifications. J’ai juste repoussé les limites, les écarts sont très faibles ici en Q1 et Q2. Je découvre de nouvelles choses tour après tour."

"Malheureusement, c’était une petite erreur qui a coûté très cher. Je présente donc mes plus sincères excuses à l’équipe. Nous avons beaucoup de travail à faire cette nuit, mais je suis sûr que nous reviendrons plus forts demain."

Gasly a donc atteint la Q3 et s’élancera de la 10e place dans l’autre Alpine. Colapinto ne pense pas qu’il aurait pu imiter ce résultat : "Je ne me sentais pas très à l’aise hier, mais aujourd’hui, j’ai commencé à me sentir beaucoup plus à l’aise avec la voiture et j’étais déjà dans une bonne position. C’est vraiment dommage."

"La voiture était très rapide, nous avions un très bon rythme. Pierre le montre. Je ne sais pas si j’aurais pu atteindre la Q3, je ne connais pas autant que lui la voiture, mais je suis sûr que nous aurions obtenu un bon résultat en Q2."