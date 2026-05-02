Antonelli signe la pole après une qualification folle à Miami

La première partie du Grand Prix de Miami a clairement été dominée par McLaren F1, avec la pole et la victoire de Lando Norris au Sprint. Les champions du monde en titre espèrent continuer sur cette lancée pour la séance qualificative, qui se tient ce samedi soir.

Les évolutions de la MCL40 sont sans aucune contestation positives, et McLaren est de retour dans le match face à Mercedes, qui a empêché leur doublé en Sprint Shootout, et Ferrari, qui était proche de bloquer un doublé au Sprint.

C’est donc sur ces bases qu’on peut s’attendre à une bataille à trois équipes pour la pole position. Mercedes et Ferrari avaient semblé ne pas optimiser leur séance qualificative hier, et si c’est le cas aujourd’hui, les écarts seront très serrés.

21h30 : Une des tristes nouvelles du week-end a été l’annonce du décès d’Alessandro Zanardi, ancien pilote de F1, IndyCar et champion handisport, dont la disparition a marqué le paddock.

21h37 : Mattia Binotto, directeur du projet Audi F1, a déclaré hier que le principal problème de la monoplace est actuellement son moteur. Un propos corroboré avec ironie par la casse du V6 de Nico Hülkenberg lors de la mise en grille du Sprint...

21h40 : Malgré un rythme catastrophique lors du Sprint et un retard toujours colossal, Aston Martin F1 ne prévoit pas de version B de son AMR26.

21h44 : Gabriel Bortoleto a été disqualifié du Sprint pour une infraction technique. Toutes les explications sont à retrouver dans notre article à ce sujet.

21h49 : Il y a eu des tensions entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, pendant et après le Sprint, après leur lutte intense en piste et une manœuvre du Néerlandais qui l’a obligé à rendre la place à son rival.

22h00 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

22h01 : Bonne nouvelle pour Nico Hülkenberg, le problème moteur sur sa voiture semble réparé et il est au départ de cette séance.

22h02 : La mauvaise nouvelle pour Audi, c’est que la voiture de Bortoleto est encore démontée dans le garage, et il semble que sa séance soit déjà finie.

22h04 : Oliver Bearman se classe premier, loin devant Arvid Lindblad, mais surtout loin devant les Cadillac et Lance Stroll. Hülkenberg est en piste, comme Verstappen.

22h05 : Hülkenberg se place quatrième, alors qu’Esteban Ocon a pris le deuxième temps. Isack Hadjar signe le meilleur chrono en 1’29"978, et Verstappen fait nettement mieux en 1’29"099.

22h06 : Charles Leclerc se place à trois dixièmes du Néerlandais, et Hamilton à quatre dixièmes. Norris prend la deuxième place, à 0"084 de Verstappen.

22h08 : Oscar Piastri signe seulement le sixième chrono, et Andrea Kimi Antonelli se positionne à 0"059 de Verstappen. Et George Russell ne fait pas mieux que huitième.

22h10 : Liam Lawson signe son premier tour rapide et se positionne sixième ! Alex Albon prend le dixième chrono.

22h11 : Hülkenberg enchaîne déjà son deuxième tour chrono, et étonnamment le premier en tendres, car sa tentative précédente s’est faite en gommes mediums. Et Audi est sur le point de lancer Bortoleto en piste !

22h12 : L’Allemand se positionne septième, loin devant Pierre Gasly, seulement 13e en pneus neufs, alors que Colapinto se place neuvième, et il est rapidement battu par Hadjar, qui remonte huitième.

22h13 : A noter que Bearman a signé le quatrième chrono, devant les Ferrari ! Les choses peuvent encore bouger.

22h14 : Audi a remonté la voiture de Bortoleto très vite, et il semble prêt à s’élancer. Mais il reste 4 minutes dans la Q1.

22h16 : Piastri n’améliore pas son chrono et reste provisoirement 11e, ce qui n’est pas rassurant. Russell remonte au septième rang et repousse l’Australien d’une place. Et Antonelli signe le meilleur tour en 1’28"653, avec des pneus neufs, contrairement aux pneus usés de Russell.

22h18 : Bortoleto est bien en piste pour un seul tour rapide ! Hadjar remonte à la quatrième place.

22h19 : Albon se place 11e, Piastri est repoussé 14e mais il entame un nouveau tour rapide. Leclerc remonte en deuxième position, et Ocon est 13e. Bortoleto ne fait pas mieux que dernier à 5 secondes, ce qui n’est pas étonnant.

22h20 : Alonso a abandonné son tour rapide, Pérez améliore mais reste loin des Aston Martin, et Bottas dépasse son équipier. Piastri passe de justesse.

Les éliminés sont Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez et Bortoleto.

22h22 : Le frein arrière gauche de Bortoleto a pris feu dans son tour de rentrée au stand, il s’est arrêté pour que les commissaires éteignent le début d’incendie.

22h23 : Piastri semble tendu, quand son ingénieur lui dit qu’il est passé de manière sûre en Q2 : "’Sûr’ me semble être un mot ambitieux". Et pour cause, il était 16e et dernier qualifié.

22h24 : Le début de la Q2 va être légèrement repoussé, le temps de mettre l’Audi de Bortoleto en sécurité.

22h27 : La Q2 débutera à 22h29 !

Q2 - 15 minutes

22h33 : Verstappen se plaint de ne pas avoir de grip avec les pneus, et il signe un 1’28"931. Hülkenberg se place à une seconde du Néerlandais. Hadjar est deuxième.

22h34 : Leclerc signe le meilleur temps en 1’28"542, et Hamilton en termine avec le meilleur chrono en 1’28"477.

22h35 : Colapinto et Gasly se sont placés juste derrière Hadjar, et Piastri prend le troisième temps à quatre dixièmes de Hamilton. Norris s’est raté dans le premier secteur et rentre au stand. Il ressort immédiatement.

22h36 : Et Antonelli prend le meilleur temps en 1’28"352 ! Russell se positionne troisième, à un dixième de seconde de son équipier.

22h37 : Les pilotes Williams sont pour le moment derniers des pilotes ayant fait un tour, juste devant Norris qui n’a pas de chrono.

22h39 : Norris en termine seulement avec le neuvième temps. Et même s’il a six dixièmes de marge sur le premier éliminé, il ne semble pas assuré d’aller en Q3.

22h40 : Norris demande pourquoi il n’a pas eu de boost d’énergie au début de la longue ligne droite, mais son équipe lui explique qu’il a juste rencontré un fort vent de face.

22h41 : Norris reste en piste pour refaire un tour, tandis que tous les pilotes ressortent.

22h42 : Mercedes confirme qu’il y a des bourrasques allant jusqu’à 25 km/h.

22h43 : Antonelli améliore son chrono en 1’28"289, et Russell ne progresse pas, il reste troisième.

22h44 : Sainz ne fait pas mieux que 11e, et Verstappe en termine avec son tour, il prend le meilleur temps en 1’28"116. Leclerc ne fait pas mieux et se positionne troisième à 0"199.

22h45 : Hülkenberg prend le 11e temps et Lawson le 12e. Piastri progresse au quatrième rang, et Hamilton reste cinquième. Norris se positionne septième, et Bearman améliore en 13e position.

Les éliminés sont Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon et Albon.

22h47 : Albon ne cache pas sa déception : "Quelle blague !", lance-t-il après avoir terminé dernier de la Q2. Son ingénieur lui répond calmement : "Oui, c’est frustrant, c’est sûr".

22h49 : Zak Brown confirme auprès de F1 TV que la voiture de Norris a eu un problème de boost sur la voiture, malgré l’absence de données au moment où le pilote s’en est plaint.

Q3 - 13 minutes

22h56 : Piastri termine son tour en 1’28"687, et Norris fait mieux en 1’28"183.

22h57 : Verstappen finit à son tour et s’empare de la première place pour 2 millièmes, en 1’28"181 ! Leclerc fait encore mieux en 1’28"143, et Hamilton se place quatrième.

22h58 : Antonelli fait encore mieux en 1’27"798 ! Russell ne fait pas mieux avec le cinquième temps provisoire. Hadjar est neuvième car Colapinto est provisoirement huitième, tandis que Gasly est dixième.

23h03 : Les deux Mercedes ont encore failli s’accrocher dans la voie des stands, comme hier.

23h04 : Tous les pilotes sont en pneus neufs pour cette dernière tentative !

23h05 : Russell en termine avec un chrono mais il reste cinquième car il n’améliore pas. Piastri améliore mais reste septième. Norris n’améliore même pas ! La piste est encore difficile, et Antonelli est rentré au stand ! Leclerc reste deuxième et Hamilton ne fait pas mieux que sa sixième place du chrono précédent.

23h06 : Verstappen boucle son dernier tour, et il échoue derrière Antonelli mais se place en première ligne !

Antonelli signe donc sa troisième pole position consécutive, et il sera devant Verstappen en première ligne. Leclerc et Norris seront en deuxième ligne au départ. Russell sera cinquième devant Hamilton, puis Piastri, Colapinto, Hadjar et Gasly.