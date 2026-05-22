En pole du Sprint, Russell salue les ’très bonnes’ évolutions de Mercedes F1 au Canada

George Russell a signé la pole position pour le Sprint du Grand Prix du Canada, sur un circuit de Montréal où il est décidément très à l’aise. Le pilote Mercedes F1 était déjà en pole des deux éditions précédentes, qui ne comportaient pas de Sprint, et il continue son hégémonie avec la première place en qualifications pour cette nouvelle séance chronométrée, et une première position lors du départ du Sprint demain.

Il explique être heureux d’avoir enfin constaté des progrès et de se retrouver à l’aise, alors qu’il avait été en difficulté tout au long du week-end de Miami. Cette fois, il a pris un bon départ et semble en mesure de se battre en haut de la hiérarchie.

"C’est bien après un week-end difficile à Miami. Le circuit est incroyable ici, il y a du grip et on a l’impression de vraiment conduire une monoplace de Formule 1, je suis content d’avoir tout mis bout à bout" a déclaré Russell.

"L’équipe a fait un très bon travail après ce qu’on a vu à Miami, McLaren était proche, Ferrari n’était pas loin, donc je suis content d’avoir ces nouveautés sur la voiture. Ca faisait longtemps que je n’avais pas été premier, donc je me concentre pour demain."

Le Britannique admet qu’il ne sait pas si le départ se passera bien demain lors du Sprint, mais il pense qu’il est encore possible de faire des progrès à ce sujet, alors que l’équipe est à la peine dans ce domaine depuis le début de saison.

"On fait des progrès, des petits pas. Je ne vais pas vous dire qu’on va décoller de la ligne en première et deuxième places, j’espère que ça sera le cas mais l’histoire nous dit que ce n’est pas arrivé souvent cette année. On verra demain, mais c’est une bonne première journée."

Andrea Kimi Antonelli a connu une séance difficile et il était loin dans le top 10 juste avant un dernier tour improvisé qui lui a permis de revenir aux avant-postes et se qualifier en première ligne : "Pour être honnête, le tour n’était pas terrible. Il n’était pas du tout propre. J’ai commis une erreur et ça m’a un peu déstabilisé."

"J’ai alors décidé de faire un tour avec les pneus tendres sans les préparer. Les pneus étaient un peu froids. Mais je suis quand même deuxième, donc le potentiel est bel et bien là. Nous avons apporté des améliorations, nous devons donc encore mieux comprendre l’ensemble, car l’équilibre a changé. Mais cela semble nous avoir redonné un petit avantage."