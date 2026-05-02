Aston Martin F1 écarte l’idée d’une ’version B’ pour son AMR26

Alors que la majorité du plateau a débarqué en Floride avec d’importants paquets d’évolutions, Aston Martin a choisi une approche radicalement différente à l’occasion du Grand Prix de Miami. L’écurie britannique a en effet confirmé ne pas travailler sur une version "B" de son AMR26 pour plus tard dans la saison, malgré les rumeurs apparues dans le paddock concernant une introduction pour le milieu de l’été, vers le Grand Prix de Belgique.

Ces spéculations ont émergé en raison de l’absence totale d’évolutions aérodynamiques déclarées ce week-end, là où la concurrence a massivement investi. La FIA a ainsi recensé 11 nouvelles pièces pour Ferrari, sept pour McLaren, Red Bull Racing et Williams, ainsi que six pour Racing Bulls et Alpine. À l’inverse, Mercedes, Audi et Haas se sont contentées de modifications mineures, les Flèches d’Argent visant notamment un package plus conséquent pour Montréal.

Dans ce contexte, et compte tenu de son retard actuel - Aston Martin ne se battant pour l’heure qu’avec Cadillac - l’idée d’un développement en une seule grosse étape pouvait sembler logique, notamment sous l’impulsion d’Adrian Newey.

Mais l’équipe a rapidement calmé le jeu.

"Le terme de ’voiture B’ n’est pas une expression que nous utilisons en interne," a insisté un porte-parole. "Il y aura des développements course après course, comme dans toute saison, avec certaines épreuves apportant des changements plus significatifs que d’autres."

L’écurie rappelle que son absence d’évolutions à Miami n’a rien d’un contre-temps.

"Nous n’avions jamais prévu d’évolutions pour Miami. Nous avons une stratégie de développement planifiée plusieurs mois à l’avance, et les nouveautés seront introduites lors des prochaines courses lorsqu’elles seront prêtes."

Ambassadeur de l’équipe, Jenson Button a toutefois apporté un éclairage divergent sur cette philosophie, en lien avec la présence de Newey. Sans parler de voiture "B", pour ne pas contredire le discours officiel, il s’attend tout de même à voir une AMR26 très modifiée.

"En ce qui concerne les évolutions de la voiture, nous connaissons tous Adrian. Il ne va pas vouloir venir avec un petit package. Je pense qu’il prépare quelque chose de plus important pour plus tard dans l’année."

"Je pense qu’ils savent aussi que gagner trois ou quatre dixièmes avec des évolutions ne suffira pas de toute façon, donc autant apporter un package plus important dans quelques courses et obtenir un gain plus significatif."

"Il est plus important pour eux de passer du temps à développer la voiture en coulisses, puis de l’introduire dans quelques courses, plutôt que de faire de petits pas à chaque week-end."