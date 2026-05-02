La misère se poursuit pour Audi F1 : Bortoleto en route vers la disqualification

Gabriel Bortoleto voit le résultat de sa course sprint du Grand Prix de Miami sérieusement menacé, alors que la FIA enquête sur une possible infraction technique liée à sa monoplace. Une situation qui vient conclure une journée particulièrement difficile pour l’écurie Audi F1.

Le pilote brésilien avait franchi la ligne d’arrivée au 11e rang de cette épreuve de 19 tours. Mais à l’issue de la course sprint, les contrôles techniques de routine ont mis en évidence une anomalie potentielle sur sa voiture, déclenchant une procédure officielle.

C’est le délégué technique de la Formule 1, Jo Bauer, qui a relevé cette non-conformité présumée concernant la pression d’air à l’admission du moteur sur l’Audi R26 portant le numéro 5. Dans son rapport, il précise : "Après le sprint, la pression d’air à l’admission du moteur de la voiture numéro 5 a été contrôlée."

"La pression a dépassé la limite maximale de 4,8 bar, une valeur strictement encadrée par le règlement technique de la discipline."

"Comme cela n’est pas conforme à l’article C5.3.2 du règlement technique de la Formule 1, je transmets cette affaire aux commissaires pour examen."

Ce type d’infraction technique débouche généralement sur une disqualification pure et simple, même si la décision finale revient désormais aux commissaires sportifs. Bortoleto doit donc patienter dans l’attente d’un verdict qui pourrait le priver de son résultat, en dehors des points de toute façon.

Cette enquête vient s’ajouter à un début de journée déjà chaotique pour l’équipe. Son coéquipier Nico Hülkenberg n’a en effet même pas pu prendre le départ de la course sprint.

En route vers la grille, la monoplace de l’Allemand a rencontré un problème majeur : de la fumée s’est d’abord échappée de l’arrière de la voiture, avant que des flammes n’apparaissent. Un incident spectaculaire qui a immédiatement mis fin à sa participation.

Entre abandon avant le départ et possible disqualification après l’arrivée, la formation liée à Audi espère faire bien mieux lors des qualifications à venir.

Mise à jour à 21h16 :

La FIA a bien disqualifié Bortoleto. Dans son verdict, la FIA a précisé : "Les commissaires ont examiné le rapport du délégué technique et ont constaté que la pression d’air à l’admission du moteur devait être inférieure à 4,8 bars en permanence."

"La pression a été mesurée par deux appareils homologués FIA, installés aux emplacements prévus à cet effet dans le système d’admission d’air du moteur, en aval du système de refroidissement de l’air de suralimentation. Les commissaires ont entendu les représentants de l’équipe de la voiture n° 5."

"Ils ont reconnu que le constat du délégué technique était exact. Toutefois, pour atténuer leur responsabilité, ils ont expliqué que l’incident s’était produit sur un seul tour, lorsque les températures avaient atteint des niveaux plus élevés que prévu."

"Dès que cela s’est produit, ils ont pris des mesures pour ramener la pression conformément au règlement."

"Bien que l’on reconnaisse qu’ils ont pris des mesures pour remettre la voiture en conformité, le règlement stipule clairement que la voiture doit être conforme en permanence, ce qui n’était pas le cas."