Verstappen fustige Hamilton : ’on a perdu du temps pour rien’

Max Verstappen n’a pas caché son agacement à l’issue de la course sprint du Grand Prix de Miami de Formule 1, accusant Lewis Hamilton d’avoir "fait perdre du temps" après un échange de positions pour le moins inhabituel.

L’incident s’est produit au huitième tour, lorsque le pilote Red Bull a dépassé Hamilton pour la sixième place... en sortant des limites de la piste. Contraint par la direction de course de restituer la position, Verstappen a alors choisi de ne pas défendre à l’approche du dernier virage et de tirer tout droit afin de laisser repasser le pilote Ferrari.

Mais la manœuvre n’a pas eu l’effet escompté. Le septuple champion du monde n’a pas immédiatement repris l’avantage, ne dépassant Verstappen qu’à la sortie du virage, ce qui a provoqué l’incompréhension du Néerlandais.

"J’ai dû le laisser passer, mais il ne passe pas, donc on perd quatre secondes parce qu’il reste derrière moi," a pesté Verstappen.

"C’est là qu’on a perdu du temps. Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre dans cette situation."

Malgré cette frustration, le pilote Red Bull a tenu à souligner que le rythme de sa monoplace s’était ensuite montré plus encourageant.

"C’est un peu dommage, mais après ça, une fois que j’étais en air propre, le rythme était en fait plutôt correct."

Verstappen pointe toutefois encore plusieurs axes d’amélioration, notamment dans les portions lentes.

"Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler, parce que dans les virages à basse vitesse, la voiture rebondit beaucoup, ce qui me fait perdre pas mal d’adhérence."

Classé sixième à l’arrivée, Verstappen a finalement gagné une position après la pénalité de cinq secondes infligée à Kimi Antonelli pour des infractions répétées aux limites de piste.

S’il se montre globalement plus satisfait du comportement de sa monoplace ce week-end, le quadruple champion du monde estime que des progrès restent indispensables. Il a notamment évoqué un nouveau départ manqué.

"Le départ n’était encore une fois pas bon, il s’est passé quelque chose de similaire à la Chine."

"Ensuite, à la sortie du dernier virage au premier tour, je n’avais pas de déploiement de batterie, ce qui a rendu les choses beaucoup plus difficiles pour moi."

"Une fois que j’étais en air propre, la voiture n’était pas trop mal. Je revenais sur une Mercedes."

"Le rythme était correct, même si je pense qu’il y a encore beaucoup de marge de progression de notre côté."

Enfin, Verstappen a conclu en insistant sur les limites actuelles de sa monoplace.

" La voiture n’est toujours pas là où je voudrais qu’elle soit, et aussi dans les virages lents, elle rebondit beaucoup, ce qui est un peu délicat."