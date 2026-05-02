Alex Zanardi est décédé à l’âge de 59 ans, la F1 et le sport auto en deuil

Le monde du sport automobile est en deuil. Alex Zanardi s’est éteint à l’âge de 59 ans le 1er mai, un jour déjà pas comme les autres pour les fans de F1 depuis 1994, laissant derrière lui un héritage unique fait de courage, de résilience et d’exploits hors du commun, bien au-delà des circuits.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, sa famille a annoncé la triste nouvelle : "C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès d’Alessandro Zanardi, survenu soudainement dans la soirée d’hier, le 1er mai."

"Alex est décédé paisiblement, entouré de l’amour de sa famille. La famille remercie sincèrement tous ceux qui ont manifesté leur soutien en ces heures et demande le respect de leur deuil et de leur vie privée en cette période de deuil. Les informations concernant les funérailles seront communiquées ultérieurement."

Né à Bologne le 23 octobre 1966, Zanardi débute en karting avant de gravir les échelons du sport automobile. Après un passage remarqué en Formule 3 italienne, où il devient prétendant au titre en 1990, il s’illustre en Formule 3000 dès 1991 avec une victoire pour ses débuts et trois succès au total, terminant vice-champion.

Cette même année, il fait ses débuts en Formule 1 avec Jordan lors du Grand Prix d’Espagne, remplaçant un certain Michael Schumacher. Au total, Zanardi dispute 41 Grands Prix, passant également par Minardi, Lotus et Williams. Il se forge alors une réputation de pilote combatif, doté d’une grande sensibilité technique et d’un enthousiasme communicatif.

C’est toutefois aux États-Unis qu’il atteint le sommet de sa carrière. Rejoignant Chip Ganassi Racing en CART en 1996, il s’impose immédiatement comme une référence, avec trois victoires dès sa saison rookie et le titre de débutant de l’année. Il enchaîne ensuite deux titres consécutifs en 1997 et 1998, totalisant 15 succès dans la discipline.

Ce succès lui ouvre à nouveau les portes de la Formule 1 en 1999 avec Williams, mais dans une période difficile pour l’écurie, il ne parvient pas à inscrire de points et quitte le championnat après une seule saison.

De retour en CART en 2001, sa carrière bascule tragiquement le 15 septembre lors de la course du Lausitzring, en Allemagne. Victime d’un accident dramatique, il perd ses deux jambes et frôle la mort. Sa survie marque les esprits, mais c’est surtout sa réaction face à l’épreuve qui va entrer dans la légende.

Animé d’une détermination hors norme, Zanardi entame une rééducation exemplaire et, moins de deux ans plus tard, reprend la compétition avec des commandes adaptées au volant. En 2003, il revient sur le Lausitzring pour boucler les 13 tours qu’il n’avait pu terminer en 2001, dans un moment d’émotion intense.

Il poursuit ensuite sa carrière en voitures de tourisme, notamment en Championnat d’Europe puis en Championnat du monde WTCC, où il signe une victoire mémorable à Oschersleben en 2005, avant d’autres succès à Istanbul et Brno.

Mais son histoire ne s’arrête pas au sport automobile. Converti au handbike, il devient rapidement l’un des meilleurs au monde. Dès 2007, après seulement quatre semaines d’entraînement, il termine quatrième de sa catégorie au marathon de New York. Aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, il remporte deux médailles d’or et une d’argent, avant d’ajouter deux nouveaux titres et une médaille d’argent à Jeux paralympiques de Rio 2016. Il brille également en triathlon et en Ironman, avec des performances record.

En 2020, une nouvelle tragédie frappe Zanardi, grièvement blessé à la tête lors d’un accident avec un camion en Toscane. Fidèle à lui-même, il entame une longue rééducation, faisant preuve de la même force de caractère que par le passé. Hospitalisé à Sienne, puis transféré à Padoue, il rentre chez lui fin 2021, avant un retour définitif en septembre 2022 après de nouveaux soins à Ravenne.

Depuis, peu d’informations avaient filtré sur son état de santé, jusqu’à l’annonce de son décès aujourd’hui.

Avec la disparition d’Alex Zanardi, le sport perd bien plus qu’un pilote : un symbole universel de courage, de résilience et d’humanité.