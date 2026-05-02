Antonelli est heureux de ’s’être repris’ pour aller chercher la pole à Miami

Andrea Kimi Antonelli a signé sa troisième pole position en carrière, ce samedi au Grand Prix de Miami. Le pilote Mercedes F1 a réussi ce tour de force malgré une concurrence affûtée, et il enchaîne donc sa troisième pole de suite depuis la Chine.

C’est le premier pilote à signer ses trois premières pole positions de manière consécutive depuis Michael Schumacher, tandis que le précédent à l’avoir réalisé était Ayrton Senna. Une liste sur laquelle il sera surement heureux d’ajouter son nom.

"Ca a été une journée incroyable, je suis encore en pole. C’était un début de journée difficile avec un Sprint qui ne s’est pas passé comme on le voulait, mais on s’est bien repris et c’était une bonne qualification" a déclaré Antonelli.

Il reconnait toutefois avoir commis une erreur évitable dans son dernier tour de Q3 : "J’ai été un peu trop excité dans mon deuxième tour en Q3, mais heureusement le premier tour était suffisant et je suis très content que ce soit le cas."

L’Italien s’est alors rangé dans le parc fermé en attendant le résultat de la qualification : "J’étais très stressé car j’attendais que tout le monde termine son tour, mais celui que j’avais fait avant était suffisant et j’en suis satisfait."

Celui qui n’a pas encore réussi de départ correct cette saison espère y parvenir pour virer en tête au départ : "J’espère que la magie se produira demain, ce serait bien de ne pas perdre de places. On fera au mieux, le week-end a été plus difficile mais on ne lâche rien et on va essayer de faire au mieux."

Toto Wolff, son directeur, a apprécié mais aussi ironisé sur la performance de son jeune pilote !

"Ce premier tour de Q3 était vraiment exceptionnel. Il avait trois dixièmes d’avance, voire plus, sur le pilote suivant. Spectaculaire ! C’est ce qui lui a permis de décrocher la pole position."

"Et puis, c’était du Kimi ! On prend confiance, puis on force un peu trop. Mais c’est sa nature. C’est déjà une amélioration, car avant, il finissait souvent dans le mur. Maintenant, ce n’est qu’un tour manqué, mais il montre sa vitesse, et c’est vraiment encourageant."

À propos du soutien apporté à Antonelli à un si jeune âge, Wolff sourit : "On peut passer pour un idiot ou pour un pro. Le programme junior est très rigoureux, et si vous regardez son parcours, des mini-karts jusqu’à la F2, vous voyez son rythme et sa vitesse."

"Il lui faut juste continuer à progresser, et on lui a donné l’opportunité de faire des erreurs l’année dernière. Il a encore une belle marge de progression, et il a une excellente sensation de la vitesse."